רופאים התמחו לכאורה בבית החולים קפלן ברחובות מקבוצת כללית על בסיס רישום כוזב. הפרטים המטלטלים הללו, שאותם חשף רופא מתמחה, ואשר פורסמו לראשונה הערב (יום ג') בחדשות 13, הובילו להמלצה חריגה ביותר של נשיאות המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל: שלילת ההכרה מהמערך הקרדיולוגי בבית החולים, כל עוד מנהלו, פרופ' קובי ג'ורג', הוא חלק מהמחלקה.

גם הנהלת בית החולים ספגה ביקורת קשה ביותר לאחר שהעניקה לכאורה גיבוי לאותם רישומים כוזבים. בעקבות חשיפת הפרשה, כללית פתחה בצעדים משמעתיים.

גלריה בלב הפרשה: פרופ' קובי ג'ורג' מבית החולים קפלן ( צילום: נדב אבס, גלעד שעבני שופן )

לפי ממצאי ועדת בדיקה שמינתה המועצה המדעית, במחלקה הקרדיולוגית בקפלן השתרש נוהג של רישום כוזב בפנקסי ההתמחות, שבעטיו מתמחים במסלול המשולב לא קיבלו הכשרה נאותה.

בפרוטוקול ישיבת נשיאות המועצה המדעית לפני שבועיים (12 באוגוסט) הטיחו המשתתפים דברים קשים - בייחוד בפרופ' ג'ורג': "מהדברים עלה כי מדובר בנוהל שהשתרש מזה מספר שנים, שמשמעותו שהמתמחים במסלול המשולב בקרדיולוגיה ובפנימית לא מקבלים את ההכשרה הראויה ברפואה פנימית ובקרדיולוגיה. עלתה תמונה ברורה של רישום כוזב מתמשך, אי מתן יחס הוראתי, התנהלות כוחנית וחוסר אמינות שמקורם במנהל המחלקה הקרדיולוגית".

מדובר בניסוח חריג בחומרתו במסמך רשמי של הגוף המקצועי המפקח על הכשרת הרופאים בישראל. הוועדה, בראשות פרופ' אריק שינוול ובהשתתפות פרופ' שמואל בנאי, קיימה סדרת מפגשים ושמעה, בין היתר, את מנהלת מחלקה פנימית א' בקפלן, את מנהל המערך הקרדיולוגי עצמו, את מנהל בית החולים ושני סגניו, וכן מתמחים ומומחים שביצעו את המסלול המשולב - וכולם אישרו את העובדות שביסוד התלונה.

סדרת צעדים נגד המחלקות הסוררות

בעקבות הממצאים החליטה נשיאות המועצה המדעית פה אחד על סדרת צעדים:

ההמלצה לגבי המערך הקרדיולוגי בקפלן: ההכרה במערך תוסר כל עוד פרופ' קובי ג'ורג' הוא חלק מצוות המחלקה. הנשיאות המליצה גם כי פרופ' ג'ורג' לא יוכל לנהל בעתיד מחלקה המוכרת להכשרת מתמחים.

פרופ' ג'ורג' מסר בתגובה כי הוא "דוחה את מלוא הטענות ומתנגד להכתמת הרופאים המצוינים המועסקים במערך הקרדיולוגי בבית החולים, שהוא מהטובים והמובילים בארץ. כל המתמחים והמומחים בקרדיולוגיה עברו את ההכשרה הקלינית, התיאורטית והמחקרית הנדרשת, וצברו את הניסיון הדרוש לצורך עמידה במלוא חובות ההתמחות. חלק ניכר מבוגרי מסלול ההכשרה עמד בהצלחה בבחינות ההסמכה, והרופאים משמשים כיום כמומחים מן המניין.

"המלצות המועצה המדעית שגויות מהותית ונתקבלו בהליך פסול, ואין כל החלטה מחייבת בעניין של משרד הבריאות שהוא הגורם בעל הסמכות. פרופ' ג'ורג' יעמוד על מלוא זכויותיו בערכאות המשפטיות המתאימות, לטובת המערך הקרדיולוגי, הרופאים המועסקים בו והמטופלים".

בית החולים קפלן ברחובות. ארכיון ( צילום: יריב כץ )

לגבי מחלקה פנימית א' נקבע: מנהלת המחלקה, ד"ר חפציבה גרין, שלפי המכתב התריעה בעבר בפני הנהלת בית החולים על ההתנהלות הבלתי תקינה אך המשיכה לפעול לפי הנוהג הקיים, תעבור למעמד "הכרה על-תנאי" למשך חצי שנה. בתקופה זו תידרש להציג בפני המועצה המדעית תוכנית לתיקון הליקויים. בנוסף, במשך שלוש השנים הקרובות לא תוכל ד"ר גרין לחתום לבדה על מסמכי התמחות - כל חתימה תלווה בחתימת נגד של סגן מנהל בית החולים, ד"ר אליעז מילר, שיהיה אחראי לוודא שהמתמחים אכן רוכשים את ההכשרה הנדרשת.

לגבי כלל המתמחים בקרדיולוגיה שעברו את המסלול הכפול , קובעת הנשיאות כי "המועצה המדעית תקים ועדה שבראשה יעמוד פרופ' שאול יציב", ובה יישבו גם נציגי רפואה פנימית, ואולי אף נציגי שירותי בריאות כללית. לפי הנוסח, הוועדה "תבחן את ההתמחות שקיבלו, מבחינת הפז"מ, חשיפה, התקדמות במקצוע וכדומה", ותכריע אם ובאיזה אופן על כל מתמחה להשלים חלקים מהתמחותו. הוועדה "תעשה מאמץ... כך שתקופת ההתמחות לא תגלוש, או תגלוש באופן מינימלי ביותר מעבר לתקופה המקורית", ותוודא "שיימצא פתרון הולם לכל אחד מהמתמחים ששוחחו עם ועדת הבדיקה, לרבות המתמחה הראשון שהעלה את הנושא בפני המועצה המדעית".

"ההנהלה אשר נתנה גיבוי לרישומים שנעשו". מנהל בית החולים קפלן, פרופ' טריף בדר, ספג ביקורת קשה ( צילום: שאול גולן )

הנהלת בית החולים סופגת ביקורת חריגה. בסעיף חריף במיוחד קבעה הנשיאות כי היא "רואה בחומרה את התנהלות ההנהלה אשר נתנה גיבוי לרישומים שנעשו", והוסיפה כי "יש חשיבות לכך שהנהלת בית החולים תבדוק לעומק את התנהלותה בשנים האחרונות כדי שאירועים מסוג זה לא ישנו". בנוסף, המועצה המדעית תמנה "ועדה מלווה לבחינת כלל ההתמחויות בקפלן", שתוודא כי כשלים דומים "לא אירעו ולא יקרו במחלקות אחרות" - ותדווח לנשיאות על ממצאיה ועל הצעדים שתנקוט הנהלת בית החולים לשיפור המצב.

נשיאות המועצה המדעית ביקשה "להעלות על נס" את פעולתו של המתמחה שיזם את הפנייה, והוסיפה כי היא "מגבה את המתמחה ואת חבריו שהעידו בפני הוועדה" - תוך קריאה למתמחים נוספים לפנות למועצה במקרים דומים של אי-סדרים בהתמחות.