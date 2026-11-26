איזון רמות הסוכר ומניעת פגיעה בעיניים, בכליות, בלב ובכלי הדם הם חלק מרכזי בטיפול בסוכרת. כעת, סקירת מחקרים רחבת היקף מדגישה את חשיבותה של בריאות המוח: לפי ממצאיה, סוכרת מסוג 2 קשורה לסיכון גבוה ב-53% לפתח אלצהיימר, בהשוואה לאנשים ללא סוכרת מסוג זה.

"הממצאים החדשים חשובים, משום שהם מחזקים את ההבנה שסוכרת מסוג 2 אינה רק מחלה מטבולית המשפיעה על העיניים, הכבד, הכליות וכלי הדם ועל העצבים הפריפריים, אלא גם עשויה להשפיע על בריאות המוח ועל תפקודו הקוגניטיבי", אומר פרופ' נעים שחאדה, מנהל תחום סוכרת והשמנה במכבי מחוז צפון, יו"ר ספרת הסוכרת בגליל באוניברסיטת בר-אילן ונשיא האגודה הישראלית לסוכרת.

גלריה סוכרת מסוג 2 קשורה לסיכון מוגבר לאלצהיימר, אך אינה מעידה שהמחלה תתפתח בהכרח ( צילום: Shutterstock )

53% יותר סיכון: מה זה אומר?

הסקירה, בהובלת חוקרים מאוניברסיטת קרטין באוסטרליה ובשיתוף מוסדות נוספים, פורסמה ב-9 בנובמבר בכתב העת Alzheimer's Research & Therapy . החוקרים שילבו נתונים מ-40 מחקרים, שאותרו בחיפוש בארבעה מאגרי מידע מדעיים. החיפוש כלל מחקרים שפורסמו עד אפריל 2026. בניגוד לסקירות ששילבו סוגים שונים של סוכרת או דמנציה, הם התמקדו בסוכרת מסוג 2 ובאלצהיימר.

החוקרים בחנו גם באיזו תדירות מופיעים מקרים חדשים של אלצהיימר בקרב אנשים עם סוכרת מסוג 2. האומדן המשוקלל עמד על כ-4.7 מקרים לכל אלף שנות-אדם, כלומר כחמישה מקרים לכל אלף אנשים במעקב של שנה. עם זאת, נמצאו הבדלים ניכרים בין המחקרים, ואין לראות בנתון תחזית לסיכון האישי.

צילום: בר אילן

גם את העלייה של 53% חשוב להבין בהקשר הנכון: מדובר בעלייה יחסית בסיכון, ולא בשיעור האנשים עם סוכרת שיפתחו אלצהיימר. להמחשה, פרופ' שחאדה מסביר כי אם הסיכון הבסיסי באוכלוסייה מסוימת הוא 2%, עלייה יחסית של 53% תעלה אותו לכ-3.06%. זו דוגמה בלבד, ולא הערכה של הסיכון למטופל מסוים.

"המסר למטופל הוא שסוכרת מעלה את הסיכון, אבל אינה גזירת גורל", אומר פרופ' שחאדה.

לא רק רמות הסוכר

"מדובר בקשר מורכב, וככל הנראה אין מנגנון יחיד שמסביר אותו", אומר פרופ' שחאדה. לדבריו, כמה תהליכים ביולוגיים עשויים להסביר את הקשר בין המחלות. אחד מהם קשור לתנגודת לאינסולין במוח: קולטנים לאינסולין נמצאים גם באזורים המעורבים בזיכרון ובלמידה, ובהם ההיפוקמפוס.

רמות סוכר גבוהות לאורך זמן עלולות להגביר עקה חמצונית ותהליכי דלקת כרוניים, לפגוע בייצור האנרגיה בתאי העצב ולגרום לקשירת סוכר לחלבונים באופן שפוגע בתפקודם. לדברי פרופ' שחאדה, תיתכן גם השפעה על הצטברות חלבוני עמילואיד וטאו. תהליכים אלה עלולים לפגוע בתפקוד תאי העצב ולהאיץ תהליכים ניווניים.

הטיפול בסוכרת כולל שמירה על הלב, הכליות וכלי הדם, וגם תשומת לב לזיכרון ( צילום: Shutterstock )

מסלול אפשרי נוסף קשור לפגיעה בכלי הדם. סוכרת, יתר לחץ דם והפרעה ברמות השומנים בדם עלולים לפגוע בכלי הדם הקטנים במוח ולשבש את אספקת הדם אליו. "הפגיעה הווסקולרית יכולה להוביל לדמנציה וסקולרית, אך גם להחמיר את הביטוי הקליני של אלצהיימר", הוא מסביר.

לצד זאת, שתי המחלות חולקות גורמי סיכון, ובהם השמנה, חוסר פעילות גופנית, יתר לחץ דם, הפרעה בשומני הדם, הפרעות שינה ודום נשימה חסימתי בשינה, גיל מבוגר ונטייה גנטית. לכן, מדגיש פרופ' שחאדה, אי אפשר לייחס את מלוא העלייה בסיכון לרמות הסוכר בלבד.

איזון הסוכר ובריאות המוח

לדברי פרופ' שחאדה, מחקרים תצפיתיים מצביעים על קשר בין איזון מטבולי טוב יותר לבין תפקוד קוגניטיבי טוב יותר. עם זאת, אין הוכחה מספקת שהורדה אינטנסיבית של ההמוגלובין המסוכרר, HbA1c, מונעת אלצהיימר. מחקרים קליניים גדולים, ובהם ACCORD MIND, לא הראו יתרון ברור לטיפול אינטנסיבי בהורדת הסוכר לעומת הטיפול המקובל במניעת ירידה קוגניטיבית.

לצד איזון הסוכר, חשוב להימנע מהיפוגליקמיה, מצב שבו רמת הסוכר בדם נמוכה מדי. "הקשר הוא דו-כיווני: ירידה קוגניטיבית מגדילה את הסיכון להיפוגליקמיה, והיפוגליקמיה חמורה עלולה להחמיר את הפגיעה הקוגניטיבית", הוא מסביר. "המטרה אינה להגיע לערכי HbA1c נמוכים ככל האפשר, אלא להשיג איזון מטבולי יציב, בטוח ומותאם אישית".

התרופות והזיכרון: מה ידוע?

האפשרות שתרופות לסוכרת ישפיעו גם על בריאות המוח מעוררת עניין מחקרי, אך פרופ' שחאדה מדגיש שיש להבחין בין מנגנון ביולוגי אפשרי, קשר שנמצא במחקרים תצפיתיים והוכחה ממחקרים קליניים אקראיים. לדבריו, אין כיום הוכחה קלינית מספקת שאחת מקבוצות התרופות המקובלות לסוכרת מונעת אלצהיימר.

מחקרים מסוימים מצאו קשר בין תרופות ממשפחת GLP-1 לסיכון נמוך יותר לדמנציה ( צילום: Shutterstock )

במוקד העניין נמצאות, בין היתר, תרופות ממשפחת GLP-1, כמו סמגלוטייד ולירגלוטייד. מחקרים פרה-קליניים מצביעים על השפעות אפשריות על דלקת עצבית, עקה חמצונית ותפקוד תאי העצב. בחלק מהמחקרים התצפיתיים נמצא קשר בין השימוש בתרופות אלה לסיכון נמוך יותר לדמנציה, אך טרם הוכח שהן מונעות אלצהיימר בבני אדם. לדברי פרופ' שחאדה, גם מחקרים קליניים שבחנו סמגלוטייד בקרב חולי אלצהיימר בשלב מוקדם לא ביססו עד כה תועלת קלינית משכנעת בהאטת התקדמות המחלה.

התמונה אינה חד-משמעית גם לגבי מטפורמין: חלק מהמחקרים מצאו קשר לתפקוד קוגניטיבי טוב יותר, ואחרים לא מצאו יתרון. הנתונים על מעכבי SGLT2 במניעת אלצהיימר עדיין מוגבלים ואינם מאפשרים לקבוע יתרון ברור על פני תרופות אחרות.

בטיפול באינסולין ובתרופות ממשפחת הסולפונילאוריאה, החשש המרכזי בהקשר זה הוא היפוגליקמיה, במיוחד בקרב מטופלים מבוגרים. פרופ' שחאדה מדגיש שאין הצדקה להימנע מאינסולין כאשר הוא נדרש מבחינה רפואית, אלא להתאים את המינון ואת משטר הטיפול כדי למנוע ירידות סוכר.

"נכון להיום, אין מספיק ראיות כדי לבחור תרופה לסוכרת רק על בסיס האפשרות שתפחית את הסיכון לאלצהיימר", הוא אומר. לדבריו, בחירת הטיפול צריכה להתבסס על יעילותו באיזון הסוכרת, ההגנה שהוא מספק ללב ולכליות, השפעתו על המשקל, הסיכון להיפוגליקמיה ומחלות הרקע של המטופל.

הסימנים שמצריכים בירור

פרופ' שחאדה מדגיש כי המחקר מצביע על קשר סטטיסטי, ואינו מוכיח שסוכרת גורמת ישירות לאלצהיימר או שאיזון טוב יותר של הסוכר ימנע אותה. לדבריו, הממצאים אינם מצדיקים שינוי מיידי בטיפול התרופתי או ביעדי איזון הסוכר, אלא מחזקים את הצורך להתייחס לבריאות המוח כחלק בלתי נפרד מהטיפול בסוכרת.

תלונות חוזרות על הזיכרון וקושי בפעולות יומיומיות מצריכים בירור ( צילום: Shutterstock )

פרופ' שחאדה ממליץ לשלב איזון בטוח של הסוכרת עם איזון לחץ הדם ורמות הכולסטרול, ירידה במשקל במידת הצורך והפסקת עישון. לצד אלה, הוא מדגיש את חשיבותם של פעילות גופנית המשלבת אימונים אירוביים ואימוני התנגדות, תזונה ים-תיכונית, שינה איכותית וטיפול בדום נשימה בשינה, וכן שמירה על פעילות חברתית ואינטלקטואלית. לדבריו, צעדים אלה חשובים לבריאות הכללית ועשויים לסייע גם בהפחתת הסיכון לירידה קוגניטיבית.

המעקב הרפואי צריך לכלול גם תשומת לב לזיכרון ולתפקוד היומיומי. לדברי פרופ' שחאדה, הנחיות האגודה האמריקנית לסוכרת לשנת 2026 ממליצות לבצע בדיקת סקר להפרעה קוגניטיבית או לדמנציה בקרב אנשים עם סוכרת בני 65 ומעלה בביקור הראשוני, ובהמשך אחת לשנה ובהתאם לצורך.

סימנים שמצריכים בירור כוללים תלונות חוזרות על פגיעה בזיכרון, קושי בניהול הטיפול התרופתי, טעויות בהזרקת אינסולין או בחישוב מינונים וקושי בביצוע פעולות יומיומיות שבעבר נעשו ללא קושי. גם שינויים בהתנהגות, בהתמצאות או ביכולת לקבל החלטות, וכן אירועי היפוגליקמיה חוזרים ללא הסבר ברור, מחייבים תשומת לב.

במקרים כאלה ממליץ פרופ' שחאדה לבצע הערכה קוגניטיבית ולשלול גורמים הפיכים שעלולים לפגוע בתפקוד, ובהם דיכאון, הפרעות שינה, תת-פעילות של בלוטת התריס וחסר בוויטמין B12. בהתאם לממצאים, יש לשקול הפניה להערכה נוירולוגית או גריאטרית.