בשיתוף ג'ונסון אנד ג'ונסון

סרטן הערמונית הוא סוג הסרטן השכיח ביותר בקרב גברים: כ-3,500 מאובחנים בישראל מדי שנה, ויותר מ-1.5 מיליון בעולם - ומאחורי המספרים האלה מסתתרת תמונה מגוונת בהרבה ממה שנהוג לחשוב.

מעל 1.5 מיליון גברים בעולם מאובחנים בכל שנה בסרטן הערמונית ( צילום: shutterstock )

הטיפול המסורתי בסרטן הערמונית כלל לאורך שנים ארוכות מעקב, ניתוח, קרינה וטיפול הורמונלי, בהתאם לשלב המחלה ולמידת ההתפשטות שלה בגוף. בשנים האחרונות הצטרפה לארגז הכלים הזה שכבה נוספת של מידע, שמבוססת על הרכב הגנטי הייחודי של הגידול, ומאפשרת לרופאים להתאים את הטיפול למטופל הספציפי שמולם ולא רק לסוג המחלה הכללי.

משפחה שלמה של מחלות

"סרטן הערמונית הוא למעשה משפחה של מחלות, שמתנהגות שונה זו מזו", אומרת ד"ר אביבית פאר, מנהלת מרפאת גידולי דרכי השתן במכון האונקולוגי רמב"ם ומנהלת יחידת המחקרים הקליניים באונקולוגיה. במחלה מקומית, עד מחצית מהמקרים דורשים מעקב בלבד ולא התערבות טיפולית, בעוד שאחרים דורשים טיפול, וחלקם אף אגרסיביים יותר. "גם במחלה גרורתית קיים מגוון רחב של התייצגות והמהלך מחלה: יש חולה עם גרורה בודדת בעמוד השדרה, ויש חולה עם גרורות רבות בכל הגוף. שניהם מוגדרים 'חולים גרורתיים', אך ההתייחסות אליהם שונה לגמרי, וגם קצב ההתקדמות שלהם שונה", מציינת ד"ר פאר.

בשנים האחרונות התברר שמאחורי חלק ניכר מהשונות הזו עומדים מאפיינים גנומיים של הגידול, ובראשם מוטציות בגנים האחראים לתיקון נזקי DNA ובהם משפחת הגניםBRCA . מוטציות אלה מוכרות בעיקר בהקשר של סרטן השד והשחלה, אך הן משמעותיות גם בגברים: הן מעלות את הסיכון לסרטן הערמונית, מעורבות גם בסרטן הלבלב ואף בסרטן שד בגבר. "אנשים לא תמיד מודעים לכך", אומרת ד"ר פאר. "מגיעים אלינו לא מעט מטופלים עם אבחנה של סרטן ערמונית,להם סיפור של סרטן שד אצל האם , בלי שהיו מודעים שיתכן שישנו קשר בינו לבין המחלה שלהם".

מחלה אגרסיבית יותר, וגם ערמומית יותר

לפי ד"ר פאר, סרטן ערמונית אצל נשאי BRCA נוטה להיות אגרסיבי יותר בכל שלביו: במחלה מקומית הוא פורץ בקלות רבה יותר מגבולות הערמונית ומערב בלוטות לימפה, ובמחלה גרורתית הוא מתקדם מהר יותר ומגיב פחות טוב לטיפול. אתגר נוסף הוא שבקבוצה הזו המחלה יכולה להיות מתקדמת ואף גרורתית כשרמת ה PSA עדיין תקינה. "אנשים חושבים שאם ה-PSA תקין אז הכל בסדר, אבל אצל נשאי BRCA הנתון הזה פחות אמין", מסבירה ד"ר פאר. לכן ההמלצה כיום היא לבצע בדיקה גנטית בכל מחלה גרורתית, ובחלק מהמקרים המקומיים בעלי מאפיינים אגרסיביים, ולפי דעתה, למעשה בכל אדם שמאובחן עם סרטן ערמונית, בדומה למקובל היום בסרטן השד.

מה ההבדל בין מוטציה בגידול לנשאות?

הבדיקה הגנטית מבחינה בין שני מצבים: מוטציה שקיימת רק בגידול עצמו, לעומת נשאות תורשתית שמלווה את המטופל מלידה. במחצית מהמקרים המוטציה מתפתחת בגידול בלבד, ללא נשאות, ואז ההשלכות הטיפוליות נוגעות בעיקר למטופל עצמו. במקרים של נשאות, יש לכך משמעות שחורגת מהמטופל: לילדיו ואחיו יש סיכוי של 50% לשאת את אותה מוטציה, ואיתור מוקדם שלהם, גם כשהם בריאים לגמרי, יכול להציל חיים.

תמונה: באדיבות המצולמת

לדברי פרופ' אליזבת הלף, מנהלת את היחידה לממאירויות מערכת העיכול במכון גסטרואנטרולוגי, ומנהלת מרפאת הנשאים במרכז רפואי רמב"ם. "המשמעות עבור גברים בריאים שנמצאו נשאים אינה מבוטלת: נשאי BRCA2 נמצאים בסיכון גבוה פי 4.5–8 לפתח סרטן ערמונית בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, והסיכון במהלך החיים עשוי להגיע לעד כ־60%, לעומת כ־12% בכלל הגברים. גם בקרב נשאי BRCA1 הסיכון מוגבר, אם כי במידה פחותה. בנוסף, סרטן הערמונית בקרב נשאים נוטה להופיע בגיל צעיר יותר וכמו שציינה ד"ר פאר עם נטייה להיות אגרסיבי הרבה יותר.

מכאן גם מאוד חשוב לציין שהצורך במרפאות ייעודיות למעקב אחר נשאים בריאים הוא קריטי. מוסיפה ד"ר הלף, המרפאות הללו מאפשרות לרכז מעקב ובדיקות מותאמות עבור אנשים בריאים הנמצאים בסיכון מוגבר. לצערנו בישראל כיום פועלות מעט מרפאות רב־תחומיות כאלה, ומעטות עוד יותר נותנות מענה לגברים. לצד העלייה באיתור נשאים נדרשת הרחבה משמעותית של המרפאות, לרבות בפריפריה, כדי שאיתור הנשאות ילווה גם במעקב רפואי מסודר ורחב הנדרש בנשאים".

חלון ההזדמנויות המוקדם

אחד השינויים המשמעותיים בגישה הטיפולית נוגע לתזמון החשיפה לתרופות. השלב שבו המחלה הגרורתית עדיין רגישה לטיפול הורמונלי, ולא פיתחה עמידות, נחשב לנקודת המפתח. "בשלב הזה הגידול עדיין רגיש מאוד לטיפולים, ומה שנותנים בנקודת הפתיחה יכול להיות משמעותי מאוד לתוצאות בהמשך", מסבירה ד"ר פאר. בעבר, טיפולים ביולוגיים שמכוונים למוטציות BRCA ניתנו רק לאחר שהמחלה כבר הפכה עמידה לטיפול ההורמונלי, ובחלק מהמקרים התפספס חלון ההזדמנויות , כשהמחלה כבר עמידה מאוד לטיפולים השונים ומשך התגובה קצר יותר.

בשנים האחרונות נבדק שילוב מוקדם יותר בין תרופות המכוונות למוטציית BRCA לבין הטיפול ההורמונלי המקובל, כבר בשלב הרגיש. מחקר קטן יחסית, שכלל כשמונים חולים, השווה בין מתן התרופות בנפרד בצורה עוקבת, לבין שילובן יחד, ומצא שבקבוצת השילוב הזמן עד להתקדמות המחלה הוכפל, וכך גם משך ההישרדות. מחקרים נוספים, בדקו את השילוב בקבוצת נשאי BRCA באופן ממוקד, בקו הטיפול הראשון של המחלה הגרורתית. "התוצאות הראו ירידה משמעותית, לעיתים של כמחצית, בסיכון להתקדמות המחלה בהשוואה לטיפול ההורמונלי לבדו, ובשני מחקרים מקבילים התקבל אותו כיוון של יתרון", מספרת ד"ר פאר.

איכות חיים כמדד טיפולי

לצד האטת קצב התקדמות המחלה, נבדקה השפעת הטיפול גם על חיי היומיום - והתוצאות מצביעות על פחות צורך בקרינה לכאבים, שמירה טובה יותר על תפקוד (עבודה וחיי משפחה) ומעבר מאוחר יותר לטיפולים נוספים כדוגמת כימותרפיה. שאלוני איכות חיים שבודקים עייפות, כאבים ותפקוד כללי הראו כי הוספת הטיפול הביולוגי אינה פוגעת ברווחת המטופל, וכי הזמן עד לצורך בטיפול נוסף מתארך משמעותית.

"חשוב מאוד להבין שכאשר מוסיפים תרופה שלישית (מעבר לזריקות לדיכוי טסטוסטרון וכדורים מדכאי מסלולים הורמונאליים), איכות החיים לא נפגעת מהותית בגלל תופעות הלוואי", מדגישה ד"ר פאר. לדבריה, הטיפול המשולב יעיל, אבל לצד היתרון קיים גם מחיר, בהיבטים כמו עייפות או אנמיה וכן השלכות ארוכות טווח על הפרעות במח העצם, ולכן ההחלטה על תזמון הטיפול נבחנת בזהירות אצל כל מטופל. "גם היום קיים דיון מקצועי סביב האיזון הזה, ולא כל האונקולוגים ממהרים לתת את הטיפול המשולב כבר מתחילת הדרך. לצד הנתונים המלמדים על ירידה משמעותית בקצב התקדמות המחלה, נתוני ההישרדות הכוללת עדיין אינם בשלים, ומעקב ארוך יותר יידרש כדי לקבוע את השפעת השילוב על תוחלת החיים עצמה".

מבט לעתיד: טיפול מותאם אישית כסטנדרט

ד"ר פאר מתארת מגמה שמזכירה מה שקרה כבר בעולם סרטן הריאה, שבו הטיפול נקבע כמעט תמיד לפי פרופיל המוטציות של הגידול. "אנחנו מסתכלים על נפח המחלה, על אתרי הפיזור, על פרופיל הגנים ומאפיינים פתלוגים, ולפי זה מתאימים את הטיפול הכי נכון למטופל באופן אישי". גם טיפולים שמוכחים כיום במחלה גרורתית נבדקים כעת גם במחלה מקומית, מתוך שאלה אם שילובם יכול להוביל לריפוי ולא רק לעיכוב ההתקדמות.

לדבריה, מה שכל גבר שמאובחן צריך לדעת הוא שקיים ערך רב בהבנת הפרופיל הגנטי של הגידול שלו: "חשוב לשאול שאלות, להבין שיש סוגים שונים ואפשרויות שונות, ולהתאים את הטיפול בהתאם".

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