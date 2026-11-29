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בכל שנה מאובחנים בישראל כמעט 3,000 מקרים חדשים של סרטן ריאה. אחד האתגרים בטיפול במחלה הוא אבחון מאוחר בקרב המטופלים, מה שמדגיש את הצורך במודעות לגורמי הסיכון, לזכאות לבדיקות הסקר ולזיהוי התסמינים.

סרטן ריאות ( צילום: shutterstock )

פרופ' ניר פלד, מנהל מערך האונקולוגיה בבית החולים שערי צדק ומומחה לגידולי בית החזה, מסביר מדוע הזמן קריטי כל כך: "חלק מסוגי סרטן הריאה מתפתחים במהירות, לעיתים בתוך חודשים ספורים, ולכן הם מתגלים בדרך כלל כשהם כבר גרורתיים".

לדבריו, המחלה מתחילה במקרים רבים באזור המרכזי של בית החזה ולוחצת על הסימפונות ועל כלי הדם הגדולים. "כשמופיעים תסמינים, יש בדרך כלל כבר חסימה של הסימפונות או פיזור של המחלה מעבר לאזור המקומי. מדובר בשלב מתקדם למדי".

פרופ' פלד מדגיש כי עישון כבד הוא גורם הסיכון המרכזי. המחלה שכיחה בעיקר מעל גיל 60, אצל מי שעישנו באינטנסיביות במשך כ-20-30 שנים.

ד"ר יניב דותן, מנהל היחידה לריאות בבית החולים רמב"ם, מסביר למה הסימנים כל כך מתעתעים: "הריאה לא מעוצבבת מבחינת כאב, ולכן כשיש גידול בריאה לא מרגישים אותו". הכאבים מתחילים רק כשגידול מגיע לקרום הריאה. "התוצאה היא שחצי מהמקרים מתגלים בשלב גרורתי", הוא מסביר.

גם כשיש תסמינים, ישנה נטייה לפספס את האבחנה. "התסמינים של סרטן ריאה הם מאוד לא ספציפיים", אומר ד"ר דותן. "התסמינים כוללים שיעול, קוצר נשימה, אי נוחות או כאבים בחזה, ובדרך כלל אנשים מניחים שמדובר בזיהום ויראלי, לוקחים אנטיביוטיקה ומשאפים. מעשנים מניחים שהתסמינים שייכים לעישון באופן ישיר, ולא לגידול סרטני. עד שלא עושים צילום חזה, למעשה לא מוצאים את הסרטן עצמו", מסביר ד"ר דותן.

הסימנים המחשידים יותר הם שיעול דמי או ליחה דמית, ירידה במשקל וכאבי עצמות, "אבל אלה בדרך כלל סימנים מאוחרים", מדגיש ד"ר דותן. "גם שיעול שנמשך חודשים וצרידות הם תופעות שמתעלמים מהן - אבל אסור להתעלם מהן".

הבדיקה הקצרה שמשנה את התמונה

"הדרך היחידה כיום לאבחן מוקדם היא לעשות CT בקרינה נמוכה", אומר ד"ר דותן. בישראל נכון לשנת 2026 הבדיקה כלולה בסל הבריאות עבור בני 60 עד 74 עם רקע של 20 שנות קופסה, כלומר קופסה ביום במשך 20 שנה, או חצי קופסה במשך 40 שנה, שהם מעשנים פעילים או שהפסיקו לעשן ב-15 השנים האחרונות. "יש מאות אלפי אנשים כאלה בישראל שלא יודעים שהם זכאים לבדיקה הזאת", אומר ד"ר דותן.

ד"ר דותן מבהיר כי מבחינת קרינה, CT רגיל שווה ערך לכ-200 צילומי חזה, ו-CT בקרינה נמוכה שווה ל-3-5 צילומי חזה בלבד. "זהו נתון ממש מינורי וחסר משמעות מבחינת נזק שעלול להיגרם מקרינה", הוא אומר, "מדובר בבדיקה מאוד מדויקת, שמגלה גם ממצאים מאוד קטנים".

פרופ' פלד מוסיף שבסוג הנפוץ של סרטן הריאה, סרטן מסוג תאים לא קטנים, המהווה 85-90% מהמקרים, "בדיקות הסקר מובילות לאבחון מוקדם ובכך יכולות לשפר משמעותית את ההישרדות. אני ממליץ לכל מי שעונה על הקריטריונים לפנות לרופא המשפחה ולברר את הנושא".

ד"ר דותן מתייחס גם למקרים של אנשים שהפסיקו לעשן: "מי שהפסיק לעשן מפחית משמעותית את הסיכון לפתח סרטן ריאה, אבל הסיכון נשאר לכל החיים, בשל הנזק שנגרם ל-DNA בתקופת העישון. ככל שמתרחקים הנזק יורד, אבל הוא אף פעם לא חוזר להיות סיכון של מישהו שלא עישן בכלל".

הוא מדגיש כי הפסקת עישון מועילה גם מעבר לסרטן, שכן היא מפחיתה את התפתחותן של מחלות ריאה קשות אחרות. עם זאת, מבחינת הזכאות לבדיקה בסל, אדם בן 65 שהפסיק לעשן בגיל 40 אינו זכאי לבדיקה, גם אם עישן בכבדות עד אז. ד"ר דותן מציין שבמצב כזה, כמו בכל מצב אחר, "תסמין מתמשך מצדיק פנייה לרופא".

"ככל שמגלים מוקדם, יותר חולים עשויים להגיע לריפוי"

פרופ' פלד מבהיר כי כשהמחלה מתגלה מוקדם והיא מוגבלת לבית החזה, סיכויי הריפוי גבוהים יותר. "בפרט היום, כשהשילוב בין טיפול כימי וקרינתי לטיפול אימונותרפי נותן תוצאות מאוד טובות", הוא אומר.

בעשור האחרון נוספו אפשרויות טיפול חדשות בסרטן הריאה, ובהם טיפולים המפעילים את מערכת החיסון נגד הגידול. פרופ' פלד מציין כי חלק מהטיפולים, בעיקר בקרב מטופלים במחלה מתקדמת, מציגים תוצאות טובות מאוד: "בשערי צדק יש לנו ניסיון של מעל עשר שנים בטיפולים אלה, עם פרופיל גבוה של יעילות ובטיחות". לדברי פרופ' פלד, טיפולים מסוג זה פתחו צוהר לריפוי של חלק מהחולים, גם במחלה הגרורתית. "יש תקווה לחולים, אני ממליץ לכל מטופל לשאול את הרופא המטפל אילו אפשרויות רלוונטיות עבורו", הוא מוסיף.

שאלון "שואפים לחיים" נועד לסייע לאנשים מעשנים ו\או בעלי תסמינים להבין האם יש לפנות לבירור רפואי. השאלון מתייחס לגורמי סיכון ולתסמינים אפשריים, ובמידת הצורך מפנה להמשך בירור אצל רופא המשפחה. מי שעומד בקריטריונים לבדיקת CT במינון קרינה נמוך במסגרת סל הבריאות, יוכל להיות מופנה לבדיקה גם אם אינו סובל מתסמינים.

"לא המצאנו את הגלגל. שמנו פוקוס על גורמי הסיכון ועל הסימפטומים, כדי שאנשים שמסתובבים עם שיעול חודשים, או צרידות, גניחת דם, ירידה במשקל או כאבים בעצמות, לא יתעלמו מזה וילכו להיבדק", אומר ד"ר דותן, אחד משלושת הרופאים שניסחו את השאלון. "השאלון הוא בסיסי, אבל הוא שם פוקוס על הסימפטומים וגורמי הסיכון של סרטן הריאה".

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