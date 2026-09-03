כ-10 אלף קילומטרים מפרידים בין בית החולים מאיו קליניק בארה"ב לבית החולים האנגלי בנצרת. אלא שהמרחק העצום כמו גם יוקרתו ושמו של מאיו קליניק שהולכים לפניו בעולם כולו, אינו מרתיע את פרופ' פהד חכים, מנהל המרכז הרפואי בנצרת.

"רוצ'סטר היא עיר בגודל של כמעט נצרת, סביב 130-120 אלף תושבים, וגם היא נחשבת פריפריה בארה"ב, ובכל זאת זו עיר שנבנתה על בית חולים. האם אפשר לעשות פה בנצרת מאיו קליניק? כן בהחלט. למה אנשים שם יותר חכמים? יש להם מחויבות חזקה יותר? אני לא חושב", אומר לנו פרופ' חכים במהלך ביקורנו בבית החולים האנגלי בנצרת. על אף שהוא נתלה באילן גבוה עד מאוד כמו "מאיו קליניק", ועל אף שמדובר בבית חולים קטן בנצרת, המרוחק ממרכזי הרפואה הגדולים בישראל, פרופ' חכים ממש לא מתנצל. "עם המצוינות הרפואית שאנחנו מקדמים, אנחנו ממש יכולים להיות מאיו קליניק, ואפילו יותר, ואני לא מתבייש להגיד את זה. יש פה רופאים שחרשו את העולם, והיו יכולים לעבוד במאיו, בקליבלנד ובייל, במשכורות גבוהות, אבל בחרו להגיע לפה".

פרופ' פהד חכים ( אלעד גרשגורן )

נקודת פתיחה קשה

בית החולים האנגלי בנצרת הוא בית החולים הראשון והוותיק ביותר באזור, ושמו הרשמי הוא אי.מ.מ.ס הסקוטי. הוא נוסד עוד ב-1861 על ידי ד"ר קלוסט ורטן, שהגיע לאזור בשליחות ארגון צדקה סקוטי, והקים בו מרפאה קטנה שעם השנים צמחה לבית חולים של ממש עם 170 מיטות וכ-860 עובדים. לצד בית החולים פועלים בית הספר לסיעוד, שנוסד ב-1924, וכפר תיירותי, כולם תחת אותה עמותה. "הדנ"א שלנו הוא העשייה מול הקהילה ולנגד עיניי עומדים האזרחים באזור, אני נמצא כאן כדי לשרת אותם", אומר פרופ' חכים.

"אנחנו רוצים לתת לאנשים שוויון הזדמנויות", מוסיף רו"ח וסים דיביני, מנכ"ל עמותת אי.מ.מ.ס נצרת. "לא הגיוני שבגלל שנולדתי בנצרת אחיה חמש שנים פחות ממי שנולד בתל-אביב, או בגלל שלהורים שלי אין יכולת לשלוח אותי לבית ספר טוב אז אני אוכל אותה. אנחנו עובדים לצמצם את הפערים בכל המישורים". התפיסה הרפואית-חברתית הזו באה לידי ביטוי גם בהרחבת השירותים הרפואיים שמציע בית החולים לתושבי האזור. "יש פה המון מרכזי מצוינות, הקמנו 47 יחידות ומחלקות שונות בחמש שנים", אומר פרופ' חכים ומונה את יחידת השבץ החדשה, מחלקת דיאליזה ממוגנת, מרכז פסיכולוגי לבני נוער מהמגזר וכן יחידת IVF מתקדמת.

השאיפה למצוינות בית החולים האנגלי בהחלט תוצאת את התוצאות, ובית החולים בולט בכמה ממדדי האיכות של משרד הבריאות. כך למשל, בדוח הזיהומים בבתי החולים שלפיו מספר מקרי אלח דם (זיהום בדם) עמד על 0.5 מקרים בלבד ל-1,000 ימי אשפוז, בעוד שהיעד שהציב משרד הבריאות עמד על עד שלושה מקרים. אלא שלהבדיל מהאוכלוסיות החזקות במרכז הארץ, נקודת הפתיחה של בית החולים בנצרת קשה הרבה יותר. האוכלוסייה באזור מוגדרת בחלקה כענייה, וסובלת משיעורים גבוהים של תחלואה כרונית ונגישות נמוכה יותר לשירותי רפואה.

כך למשל על פי נתוני דוח העישון של משרד הבריאות לשנת 2025, שיעור העישון בקרב גברים ערבים עומד על 46.2% - פי שניים מהממוצע הכללי. בשנת 2023 שיעורי העישון הגבוהים ביותר נצפו בקרב גברים בנפת נצרת (39.7%). המגזר הערבי מוביל גם בתחלואת סוכרת - 26.4% מבני ה-45 ומעלה חולים במחלה לעומת 18.2% בחברה הכללית. "יש פה בני 40 קטועי רגליים", אומר פרופ' חכים.

הפערים ניכרים גם בתוחלת החיים, ולפי דוח השוויוניות בבריאות לשנת 2023, בעוד שתוחלת החיים הממוצעת בישראל עומדת על 81.3 בגברים ו-85.4 בנשים, בחברה הערבית היא נמוכה באופן ניכר - ועומדת על 76.9 ו-82.7 בהתאמה. "התושב שמגיע לבית החולים הוא בדרך כלל אחד כזה שיש לו מינוס בבנק, כך כשגם כשאני כותב לו מרשם אני לא בטוח שהוא יקנה אותו", אומר פרופ' חכים.

על רקע זה, אומר פרופ' חכים, האתגר הגדול הוא לא רק להביא לנצרת רפואה מתקדמת, מכשור חדשני ומערכות בינה מלאכותית, אלא לוודא שהמטופלים שזקוקים להם יכולים בכלל לקבל אותם. "בתוך עמי אני חי", הוא אומר. הניסיון להנגיש את השירותים הרפואיים מחייב לעיתים את בית החולים להחליט גם החלטות שאינן כלכליות. "לפעמים אנחנו לוקחים על עצמנו בדיקות וטיפולים שלא כלכליים עבורנו, כי אנחנו מבינים שהאוכלוסייה צריכה אותם".

"החרדה גבוהה יותר"

מלבד הפערים הכלכליים והבריאותיים, גם העלייה המטאורית בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית נותנת את אותותיה בקרב צוותי בית החולים. רק ביומיים האחרונים נרצחו ארבעה בני אדם באירועי פשיעה חמורים בעיר. "זה לא על הדרך. אנחנו מטפלים באנשים האלה, גם באלה שנורו וגם ביורים", אומר פרופ' חכים. "אתה לא יכול אפילו לשלוח את הילד שלך לקנות עשר פיתות כי אתה מפחד. הסטטיסטיקה היום אומרת שהחברה הערבית נמצאת בחרדה גבוהה יותר מאשר החברה היהודית אחרי 7 באוקטובר. זה מטורף".

על הרקע הזה הולך וגובר גם הצורך בשירותי בריאות הנפש במגזר הערבי. "איפה תטפל? במרכז פסיכולוגי לילדים יש 600 שמחכים בתור. הבן שלך ניסה להתאבד היום? אוקיי, תחכה חודשיים-שלושה". בבית החולים מנסים בשנים האחרונות להרחיב את המענים ומאז 7 באוקטובר גדלה המחלקה לבריאות הנפש משמונה מיטות ל-33 מיטות. השאיפה היא שעד סוף השנה מספר המיטות יעמוד על 40, לצד תוכנית להקמת מבנה חדש, שכרגע עומדת אל מול משוכה מרכזית של תקציב. "אנחנו לא מצליחים לסגור את האירוע כי חסרים עוד 20 מיליון שקלים שצריכים להגיע מהמשרד לשוויון חברתי. כתבנו מכתבים, פנינו שוב ושוב אבל זה לא עובד", אומר פרופ' חכים. "הכי קשה לי זה שאנחנו מתאמצים להביא את הקדמה לבית החולים, אבל בסוף כסף לבנייה הוא זה שעוצר אותך מלהיות במגע עם המטופלים. זה משהו שאני מתבייש בו, הרי לא חסר כסף במדינה, חסרה פשוט החלטה".

יש לציין כי למרות המאמצים, מערכת הבריאות כולה מתמודדת עם מחסור ברופאים. בשנים 2021-2023 מספר הרופאים הפעילים ל-1,000 נפש במחוז צפון עמד על 3.2, נמוך מהממוצע הארצי (3.9).