כשסגלית (גת) סלמיניס פתחה את הלפטופ שלה בשלהי קיץ 2025, ידיה רעדו. סלמיניס, מרפאה בעיסוק ומרצה באקדמיה, רגילה לכתוב מאמרים ולבדוק עבודות, אבל למשימה הזו היא נערכה במשך שנה. "תהליך העיבוד של עבודתה של כרמל גת ז"ל, אחיינית שלי, למאמר שהתפרסם לאחרונה, החל כשנה לאחר מותה. לקח לי זמן עד שהייתי מסוגלת לגעת בחומרים האלה, אך יחד עם זאת היה לי ברור שזה חייב לצאת לאור", מתארת סלמיניס.

כשסגלית (גת) סלמיניס פתחה את הלפטופ שלה בשלהי קיץ 2025, ידיה רעדו. סלמיניס, מרפאה בעיסוק ומרצה באקדמיה, רגילה לכתוב מאמרים ולבדוק עבודות, אבל למשימה הזו היא נערכה במשך שנה. "תהליך העיבוד של עבודתה של כרמל גת ז"ל, אחיינית שלי, למאמר שהתפרסם לאחרונה, החל כשנה לאחר מותה. לקח לי זמן עד שהייתי מסוגלת לגעת בחומרים האלה, אך יחד עם זאת היה לי ברור שזה חייב לצאת לאור", מתארת סלמיניס.

כשסגלית (גת) סלמיניס פתחה את הלפטופ שלה בשלהי קיץ 2025, ידיה רעדו. סלמיניס, מרפאה בעיסוק ומרצה באקדמיה, רגילה לכתוב מאמרים ולבדוק עבודות, אבל למשימה הזו היא נערכה במשך שנה. "תהליך העיבוד של עבודתה של כרמל גת ז"ל, אחיינית שלי, למאמר שהתפרסם לאחרונה, החל כשנה לאחר מותה. לקח לי זמן עד שהייתי מסוגלת לגעת בחומרים האלה, אך יחד עם זאת היה לי ברור שזה חייב לצאת לאור", מתארת סלמיניס.