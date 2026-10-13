האירוע שם במרכז הבמה את הסוגיות הבוערות של רפואת המחר - ובראשן שילוב מערכות בינה מלאכותית (AI) במערכות בית החולים: כיצד מיליוני תיקים דיגיטליים ועשרות שנות מידע הופכים לכלי המנבא הידרדרות רפואית, ואיפה עובר הגבול בין פיתוח טכנולוגי מואץ וחיוני לבין שמירה על פרטיות המטופלים.

האירוע שם במרכז הבמה את הסוגיות הבוערות של רפואת המחר - ובראשן שילוב מערכות בינה מלאכותית (AI) במערכות בית החולים: כיצד מיליוני תיקים דיגיטליים ועשרות שנות מידע הופכים לכלי המנבא הידרדרות רפואית, ואיפה עובר הגבול בין פיתוח טכנולוגי מואץ וחיוני לבין שמירה על פרטיות המטופלים.

האירוע שם במרכז הבמה את הסוגיות הבוערות של רפואת המחר - ובראשן שילוב מערכות בינה מלאכותית (AI) במערכות בית החולים: כיצד מיליוני תיקים דיגיטליים ועשרות שנות מידע הופכים לכלי המנבא הידרדרות רפואית, ואיפה עובר הגבול בין פיתוח טכנולוגי מואץ וחיוני לבין שמירה על פרטיות המטופלים.