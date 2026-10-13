מתפרסם בשיתוף הקריה הרפואית רמב"ם
רמב"ם ו-ynet מארחים היום את ועידת החדשנות "Rambam Tomorrow", המאגדת את בכירי עולם הרפואה, ההייטק והאקדמיה בישראל. הצטרפו לשידור הישיר:
האירוע שם במרכז הבמה את הסוגיות הבוערות של רפואת המחר - ובראשן שילוב מערכות בינה מלאכותית (AI) במערכות בית החולים: כיצד מיליוני תיקים דיגיטליים ועשרות שנות מידע הופכים לכלי המנבא הידרדרות רפואית, ואיפה עובר הגבול בין פיתוח טכנולוגי מואץ וחיוני לבין שמירה על פרטיות המטופלים.
לצד ההזדמנויות הכלכליות והמדעיות, הוועידה תציף את הצורך באסדרה לאומית ובגיבוש מנגנונים שישמרו על אמון הציבור בבתי החולים; תציג את שינוי הדפוס בטיפול בסרטן - ממרדף אחרי הגידול לניהול חכם של המחלה אשר משנה את פני האונקולוגיה ומעמיד את המטופל במרכז; הטמעת חדשנות בבתי חולים ועוד.
הקהל הרחב מוזמן להתחבר לשידור ולצפות בדיונים המעצבים מחדש את פני מערכת הבריאות בישראל.
פורסם לראשונה: 00:00, 14.10.26