"עקב התחלואה הנרחבת, חשבנו שיהיה נכון להעלות את המחקר בחומרים פסיכואקטיביים לרמה הלאומית, כדי לקבל פרספקטיבה טובה יותר על היעילות וגם לאפשר עוד מוצא למטופלים שנמצאים היום במקומות לא טובים בטיפול שלהם", הסביר בכיר במשרד הבריאות. "הטיפול הפסיכותרפי והפסיכיאטרי בפוסט-טראומה מורכב ומוגבל. הרבה אנשים צעירים סובלים מתופעות קשות מאוד, וחשוב לנו מאוד להנגיש להם טיפולים אחרים שיכולים לסייע להם. דור המלחמה מגלה הרבה יותר נכונות לשיטות טיפול חדשות, וכבר לא מוכן לקבל שיטות ישנות שאינן מקדמות אותו".

"עקב התחלואה הנרחבת, חשבנו שיהיה נכון להעלות את המחקר בחומרים פסיכואקטיביים לרמה הלאומית, כדי לקבל פרספקטיבה טובה יותר על היעילות וגם לאפשר עוד מוצא למטופלים שנמצאים היום במקומות לא טובים בטיפול שלהם", הסביר בכיר במשרד הבריאות. "הטיפול הפסיכותרפי והפסיכיאטרי בפוסט-טראומה מורכב ומוגבל. הרבה אנשים צעירים סובלים מתופעות קשות מאוד, וחשוב לנו מאוד להנגיש להם טיפולים אחרים שיכולים לסייע להם. דור המלחמה מגלה הרבה יותר נכונות לשיטות טיפול חדשות, וכבר לא מוכן לקבל שיטות ישנות שאינן מקדמות אותו".

"עקב התחלואה הנרחבת, חשבנו שיהיה נכון להעלות את המחקר בחומרים פסיכואקטיביים לרמה הלאומית, כדי לקבל פרספקטיבה טובה יותר על היעילות וגם לאפשר עוד מוצא למטופלים שנמצאים היום במקומות לא טובים בטיפול שלהם", הסביר בכיר במשרד הבריאות. "הטיפול הפסיכותרפי והפסיכיאטרי בפוסט-טראומה מורכב ומוגבל. הרבה אנשים צעירים סובלים מתופעות קשות מאוד, וחשוב לנו מאוד להנגיש להם טיפולים אחרים שיכולים לסייע להם. דור המלחמה מגלה הרבה יותר נכונות לשיטות טיפול חדשות, וכבר לא מוכן לקבל שיטות ישנות שאינן מקדמות אותו".

שני החומרים משפיעים על מערכות של מוליכים עצביים במוח, בהם סרוטונין ודופמין. השפעתם מהירה במיוחד, והיא מלווה בשינויים חולפים בתודעה וברגשות עזים. בתהליך הטיפולי הם מעלים זיכרונות אל פני השטח, אבל באופן שמאפשר למטופל לפגוש אותם בקבלה ובחמלה, ומעניקים לו גמישות נפשית שמסייעת לעבד זיכרונות ודפוסים כואבים.

שני החומרים משפיעים על מערכות של מוליכים עצביים במוח, בהם סרוטונין ודופמין. השפעתם מהירה במיוחד, והיא מלווה בשינויים חולפים בתודעה וברגשות עזים. בתהליך הטיפולי הם מעלים זיכרונות אל פני השטח, אבל באופן שמאפשר למטופל לפגוש אותם בקבלה ובחמלה, ומעניקים לו גמישות נפשית שמסייעת לעבד זיכרונות ודפוסים כואבים.

שני החומרים משפיעים על מערכות של מוליכים עצביים במוח, בהם סרוטונין ודופמין. השפעתם מהירה במיוחד, והיא מלווה בשינויים חולפים בתודעה וברגשות עזים. בתהליך הטיפולי הם מעלים זיכרונות אל פני השטח, אבל באופן שמאפשר למטופל לפגוש אותם בקבלה ובחמלה, ומעניקים לו גמישות נפשית שמסייעת לעבד זיכרונות ודפוסים כואבים.

MDMA ופסילוסיבין מוגדרים "מאיצים" של התהליך הפסיכותרפי, כלומר כלי עזר ולא לב הטיפול. "החומר הפסיכואקטיבי מאפשר למטופל גמישות בעיבוד החוויות הטראומטיות ויכולת הכלה גדולה יותר", אמר הבכיר. "חשוב מאוד להדגיש שלא מדובר בטיפול קסם שיאפשר להיפטר מהבעיה בתוך כמה חודשים. העיבוד של החוויות האלה מאוד מאוד מורכב ואינטנסיבי. זה לא כמו לקחת MDMA במסיבה. אין כאן שום חוויה של כיף".

MDMA ופסילוסיבין מוגדרים "מאיצים" של התהליך הפסיכותרפי, כלומר כלי עזר ולא לב הטיפול. "החומר הפסיכואקטיבי מאפשר למטופל גמישות בעיבוד החוויות הטראומטיות ויכולת הכלה גדולה יותר", אמר הבכיר. "חשוב מאוד להדגיש שלא מדובר בטיפול קסם שיאפשר להיפטר מהבעיה בתוך כמה חודשים. העיבוד של החוויות האלה מאוד מאוד מורכב ואינטנסיבי. זה לא כמו לקחת MDMA במסיבה. אין כאן שום חוויה של כיף".

MDMA ופסילוסיבין מוגדרים "מאיצים" של התהליך הפסיכותרפי, כלומר כלי עזר ולא לב הטיפול. "החומר הפסיכואקטיבי מאפשר למטופל גמישות בעיבוד החוויות הטראומטיות ויכולת הכלה גדולה יותר", אמר הבכיר. "חשוב מאוד להדגיש שלא מדובר בטיפול קסם שיאפשר להיפטר מהבעיה בתוך כמה חודשים. העיבוד של החוויות האלה מאוד מאוד מורכב ואינטנסיבי. זה לא כמו לקחת MDMA במסיבה. אין כאן שום חוויה של כיף".