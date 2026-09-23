עוגת שושנה עם קרם אלפחורס

ההכנה 1. הכנת הקרפים: שמים בקערה את הקמח, הסוכר והמלח ומערבבים. מוסיפים את הביצים וטורפים היטב. מוסיפים בהדרגה, תוך כדי טריפה, את המים והחלב ומערבבים לקבלת בלילה חלקה. מוסיפים את החמאה ומערבבים היטב. מניחים לבלילה כ־20 דקות.
2. מחממים מחבת עם ציפוי נון־סטיק, ואם צריך, משמנים אותה קלות (מומלץ בחמאה, אפשר בשמן). יוצקים מצקת מהבלילה ומטים את המחבת כך שהבלילה תתפשט באופן אחיד לשכבה דקה. מטגנים על להבה בינונית־נמוכה כדקה, עד שהקרפ מזהיב בקצוות. הופכים בעדינות ומטגנים עוד כמה שניות בלבד. מוציאים את הקרפ לצלחת וממשיכים להכין כך את יתרת הבלילה.
3. הקרם: שמים את גבינת השמנת וריבת החלב בקערה וטורפים היטב לקרם אחיד ורך. שמים את השמנת להקצפה בקערת המערבל ומקציפים לקצפת יציבה. עוצרים, מוסיפים את קרם ריבת החלב ומערבבים במרית בתנועות קיפול, למרקם אחיד.
4. יוצרים את לב השושנה: מורחים במרכז צלחת הגשה שטוחה (מומלץ בקוטר 28-25 ס"מ) כפית מהקרם, כדי לייצב את ה"שושנה". מורחים על קרפ כף מהקרם, לכיסוי מלא, ובוזקים מעט קוקוס.
מקפלים את הקרפ לשניים, לקבלת חצי עיגול.
מכינים כך עוד שלושה קרפים. מניחים את הקרפים המקופלים בשורה, בחפיפה קלה זה לזה.
מגלגלים אותם מימין לשמאל ומעמידים את הגליל. מניחים אותו במרכז הצלחת.
5. יוצרים את עלי הכותרת: מורחים קרם ומפזרים קוקוס על קרפ נוסף ומקפלים אותו. מורחים עוד כחצי כפית מהקרם על חלקו החיצוני של הקרפ המקופל, כדי שיסייע ב"הדבקה", ומצמידים אותו כשכבה נוספת ללב השושנה.
ממשיכים להכין ולהצמיד כך עוד קרפים, סביב סביב, ליצירת עלי כותרת.
להדגשת אפקט הפרח, מקפלים החוצה את קצות הקרפים. בוזקים אבקת קקאו או קוקוס טחון ומאחסנים במקרר חצי שעה לפחות, להתייצבות. מגישים.
- איך שומרים? עד יום (אפשר יומיים, הקרפים נוטים להתייבש), במקרר.