עוגת תפוחים ושמנת חמוצה ( צילום: בועז לביא, סגנון: נעה קנריק ) כשר כשר חלבי חלבי זמן הכנה 20 דקות זמן כולל 80 דקות דרגת קושי בינונית כמות מצרכים 17 עוגת תפוחים ושמנת חמוצה ( צילום: בועז לביא, סגנון: נעה קנריק ) מצרכים סועדים 16 לוח המרת מידות סמנו והוסיפו מצרכים לרשימת הקניות בחר הכל לתבנית: 1 כף שמן 1 כף קמח לעוגה: 2/3 1 כוסות (250 גרם) קמח 1 כפית אבקת אפייה 1/4 כפית מלח אפשרות: 1 כפית קינמון טחון 1/4 1 כוסות (250 גרם) סוכר 200 גרם חמאה, רכה 4 ביצים 2 כפיות תמצית וניל 3/4 גביע (150 גרם) שמנת חמוצה לתפוחים: 3 תפוחים, מכל זן 2 כפות דבש או סילאן 2 כפות סוכר חום בהיר 1 כפית קינמון טחון 20 גרם חמאה, מומסת אפשרות: אבקת סוכר 0 פריטים נוספו לרשימת הקניות :רשימת קניות עבור המתכון עוגת תפוחים ושמנת חמוצה :קישור למתכון https://www.ynet.co.il/laisha/article/b1aphn4ofx





ההכנה

1. מחממים את התנור ל־170 מעלות, מומלץ במצב טורבו. משמנים היטב את תבנית קוגלהוף בקוטר 24-22 ס"מ, מפזרים בה את כף הקמח ומנערים ליצירת ציפוי דקיק.

2. מערבבים בקערה את הקמח, אבקת האפייה, המלח ואת הקינמון (אם משתמשים). מניחים בצד.

3. שמים בקערת המערבל את הסוכר והחמאה ומקציפים כ־2 דקות, למרקם אחיד ובהיר. מוסיפים את הביצים בהדרגה, בזו אחר זו, מקציפים היטב אחרי כל הוספה. מוסיפים את הווניל ומקציפים. מוסיפים חצי מתערובת הקמח וחצי מכמות השמנת החמוצה ומקציפים למרקם אחיד. מוסיפים את יתרת התערובת ויתרת השמנת ומקציפים רק עד שהמרקם אחיד ולא יותר.

4. התפוחים: קולפים את התפוחים. חוצים תפוח אחד, מגלענים ופורסים כל מחצית לפרוסות דקות. מניחים אותן בבסיס התבנית, בחפיפה זו לזו, כך שיכסו את התחתית ומעט מהדופן. יוצקים עליהן את הדבש (או הסילאן).

5. את שני התפוחים הנותרים קוצצים לקוביות קטנות. מערבבים עם הסוכר והקינמון והחמאה המומסת.

6. יוצקים על פרוסות התפוחים שבתבנית חצי מעיסת העוגה. מפזרים עליה את קוביות התפוחים. יוצקים את יתרת העיסה ומיישרים.

7. אופים כשעה, עד שקיסם הננעץ בעוגה יוצא יבש. מוציאים ומניחים לצינון מלא (שעה לפחות, מומלץ במקרר). הופכים את התבנית על צלחת ומסירים אותה בעדינות. אם רוצים, מפזרים אבקת סוכר. מגישים.