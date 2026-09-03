עוגת תפוחים ושמנת חמוצה

ההכנה
1. מחממים את התנור ל־170 מעלות, מומלץ במצב טורבו. משמנים היטב את תבנית קוגלהוף בקוטר 24-22 ס"מ, מפזרים בה את כף הקמח ומנערים ליצירת ציפוי דקיק.
2. מערבבים בקערה את הקמח, אבקת האפייה, המלח ואת הקינמון (אם משתמשים). מניחים בצד.
3. שמים בקערת המערבל את הסוכר והחמאה ומקציפים כ־2 דקות, למרקם אחיד ובהיר. מוסיפים את הביצים בהדרגה, בזו אחר זו, מקציפים היטב אחרי כל הוספה. מוסיפים את הווניל ומקציפים. מוסיפים חצי מתערובת הקמח וחצי מכמות השמנת החמוצה ומקציפים למרקם אחיד. מוסיפים את יתרת התערובת ויתרת השמנת ומקציפים רק עד שהמרקם אחיד ולא יותר.
4. התפוחים: קולפים את התפוחים. חוצים תפוח אחד, מגלענים ופורסים כל מחצית לפרוסות דקות. מניחים אותן בבסיס התבנית, בחפיפה זו לזו, כך שיכסו את התחתית ומעט מהדופן. יוצקים עליהן את הדבש (או הסילאן).
5. את שני התפוחים הנותרים קוצצים לקוביות קטנות. מערבבים עם הסוכר והקינמון והחמאה המומסת.
6. יוצקים על פרוסות התפוחים שבתבנית חצי מעיסת העוגה. מפזרים עליה את קוביות התפוחים. יוצקים את יתרת העיסה ומיישרים.
7. אופים כשעה, עד שקיסם הננעץ בעוגה יוצא יבש. מוציאים ומניחים לצינון מלא (שעה לפחות, מומלץ במקרר). הופכים את התבנית על צלחת ומסירים אותה בעדינות. אם רוצים, מפזרים אבקת סוכר. מגישים.
- איך שומרים? עד 4 ימים, במקרר.