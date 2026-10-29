האם הייתן יוצאות מהבית כשלגופכן חזייה בלבד? אני מתארת לעצמי שהתשובה היא לא, אבל בעולם האופנה הרגלי היומיום שלנו – למשל, ללבוש חולצה – הם לא תמיד מה שקובע. ובמילים אחרות, החזיות הן טרנד לוהט שנמשך כבר כמה עונות. עד כדי כך לוהט, שהחזייה למעשה הפכה כבר ממלבוש תחתון הנסתר מן העין לפריט לבוש לגיטימי לכל דבר.

האם הייתן יוצאות מהבית כשלגופכן חזייה בלבד? אני מתארת לעצמי שהתשובה היא לא, אבל בעולם האופנה הרגלי היומיום שלנו – למשל, ללבוש חולצה – הם לא תמיד מה שקובע. ובמילים אחרות, החזיות הן טרנד לוהט שנמשך כבר כמה עונות. עד כדי כך לוהט, שהחזייה למעשה הפכה כבר ממלבוש תחתון הנסתר מן העין לפריט לבוש לגיטימי לכל דבר.

האם הייתן יוצאות מהבית כשלגופכן חזייה בלבד? אני מתארת לעצמי שהתשובה היא לא, אבל בעולם האופנה הרגלי היומיום שלנו – למשל, ללבוש חולצה – הם לא תמיד מה שקובע. ובמילים אחרות, החזיות הן טרנד לוהט שנמשך כבר כמה עונות. עד כדי כך לוהט, שהחזייה למעשה הפכה כבר ממלבוש תחתון הנסתר מן העין לפריט לבוש לגיטימי לכל דבר.

לראיה, מספיק להציץ באינפלציית החזיות בחודש האופנה העולמי האחרון, שבמסגרתו הוצגו הקולקציות לאביב 2027. בתצוגה של פראדה, למשל, יותר משליש מהמראות הנשיים על המסלול היו של חצאית וחזייה, ואילו בזו של מיו מיו (של אותה מעצבת, מיוצ'ה פראדה) נצפו חזיות ספורט קטנטנות בתור חלק עליון. גם אצל סימון רושה, פנדי, טום פורד, ארדם ובעצם מי לא, הטרנד הזה כיכב, וגם על סלבריטאיות למיניהן על השטיח האדום.

לראיה, מספיק להציץ באינפלציית החזיות בחודש האופנה העולמי האחרון, שבמסגרתו הוצגו הקולקציות לאביב 2027. בתצוגה של פראדה, למשל, יותר משליש מהמראות הנשיים על המסלול היו של חצאית וחזייה, ואילו בזו של מיו מיו (של אותה מעצבת, מיוצ'ה פראדה) נצפו חזיות ספורט קטנטנות בתור חלק עליון. גם אצל סימון רושה, פנדי, טום פורד, ארדם ובעצם מי לא, הטרנד הזה כיכב, וגם על סלבריטאיות למיניהן על השטיח האדום.

לראיה, מספיק להציץ באינפלציית החזיות בחודש האופנה העולמי האחרון, שבמסגרתו הוצגו הקולקציות לאביב 2027. בתצוגה של פראדה, למשל, יותר משליש מהמראות הנשיים על המסלול היו של חצאית וחזייה, ואילו בזו של מיו מיו (של אותה מעצבת, מיוצ'ה פראדה) נצפו חזיות ספורט קטנטנות בתור חלק עליון. גם אצל סימון רושה, פנדי, טום פורד, ארדם ובעצם מי לא, הטרנד הזה כיכב, וגם על סלבריטאיות למיניהן על השטיח האדום.