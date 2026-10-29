האם הייתן יוצאות מהבית כשלגופכן חזייה בלבד? אני מתארת לעצמי שהתשובה היא לא, אבל בעולם האופנה הרגלי היומיום שלנו – למשל, ללבוש חולצה – הם לא תמיד מה שקובע. ובמילים אחרות, החזיות הן טרנד לוהט שנמשך כבר כמה עונות. עד כדי כך לוהט, שהחזייה למעשה הפכה כבר ממלבוש תחתון הנסתר מן העין לפריט לבוש לגיטימי לכל דבר.
לראיה, מספיק להציץ באינפלציית החזיות בחודש האופנה העולמי האחרון, שבמסגרתו הוצגו הקולקציות לאביב 2027. בתצוגה של פראדה, למשל, יותר משליש מהמראות הנשיים על המסלול היו של חצאית וחזייה, ואילו בזו של מיו מיו (של אותה מעצבת, מיוצ'ה פראדה) נצפו חזיות ספורט קטנטנות בתור חלק עליון. גם אצל סימון רושה, פנדי, טום פורד, ארדם ובעצם מי לא, הטרנד הזה כיכב, וגם על סלבריטאיות למיניהן על השטיח האדום.
ב"ווג" הבריטי הקדישו לאחרונה כתבה לתופעה תחת הכותרת "החזייה היא הטי־שירט החדשה". בכתבה נטען שכמו כמעט בכל דבר, גם כאן האשם הוא באחיות קרדשיאן־ג'נר, כמו גם בכוכבות דוגמת דקוטה ג'ונסון. אלו הפכו את המראה החשוף לכה מקובל, עד שהוא חלחל אל המעצבים. עם זאת, קיים פער בין איך שחזייה תיראה על סלבס ודוגמניות ובין איך שהיא תיראה על אישה מהיישוב, או כמו שניסחו זאת ב"ווג": "האם מישהי שאינה ג'יג'י חדיד יכולה ללבוש את זה?". במגזין ממליצים, לפיכך, לאמץ את הטרנד בעירבון מוגבל, למשל, חזייה מתחת לחולצה שקופה או בלייזר.
המגמה קיימת כאמור גם בישראל, וכל פעם עולה לכותרות ומלווה בטוקבקים מצקצקים. כך למשל הגיעה יעל שלביה לחתונה של עומר נודלמן במעין חזייה־גוזייה, אגם בוחבוט עלתה להופיע בשמלה־חזייה ואילו כוכבת הריאליטי ענבל אלדן מ"האח הגדול" תיעדה עצמה מסתובבת בקניון בחזייה. לאחרונה עלה לרשת קליפ של אנה זק בו היא ועדן גולן מתגפפות בחזיות. וזה באמת קצה קצהו.
מבחינתי שכל אחת תעשה מה שמתאים לה. אין לי בעיה עם חזיות וגם לא עם לבוש אולטרה־צנוע – כל אישה והשקפת עולמה הכללית והאופנתית. נאמר זאת כך: אני מעדיפה בהרבה את לובשות החזייה על פני אלה שתוקפים אותן ברשתות. כשמנסים לומר לנו מה עלינו ללבוש ואיך עלינו להיראות, שם בדיוק הבעיה מתחילה.
בעיניי הבחירה שלנו היא, בין היתר, האם אנו מעוניינות בחירות אישית ובאחריות בלעדית להחלטות שנוגעות לגופנו, ללבושנו ולחיינו. נקודה למחשבה.