אסתר אווקה, בת 30, יוצרת תוכן, שחקנית וזמרת. רווקה, גרה בקריית גת. בטיקטוק: ester_aweke_official מספר עוקבים: 396 אלף.

( צילום: ירון ברנר )





איך התחלת את הפעילות שלך ברשת? "הייתי שוטרת, צילמתי סרטון שבו הלכתי לאכול פלאפל והגיע פקח עירייה. הוא רצה לתת לי דו"ח כי חניתי באדום־לבן, היה בינינו דין ודברים, כמעט שילמתי 500 שקל על פלאפל, אבל הוא ריחם עליי. זה נהיה ויראלי וגרף איזה שני מיליון צפיות".

באיזה שלב התחלת להילחם בגזענות? "העליתי סרטון תמים עם אמא שלי ואחי, וקיבלתי תגובות גזעניות כמו 'תעופו לאתיופיה'. אז עשיתי עוד סרטון, עם המשפחה שלי ועם מזוודות, וצחקתי על זה: 'יאללה, עפים לאתיופיה'. אין מה לעשות, יש בישראל אנשים גזענים, לא רק כלפי אתיופים, ואני אלחם בכל גזען שיקום. לא בצעקות, אלא בדרך שלי".

באילו הישגים את הכי גאה? "כבר עשיתי הצגת ילדים, השתתפתי בשתי סדרות, ואני עובדת עם מותגים מאוד גדולים כמו נסטלה, מקדונלד'ס, Yellow. הייתי שוטרת כי זה היה חלום חיי, אבל מאז שאני בטיקטוק זו הפרנסה שלי".

איזה סרטון שלך עורר הכי הרבה אמוציות? " עברתי תקרית גזענית בחנות , המוכרת אמרה לי, 'אתם לא שייכים למדינה שלנו'. הייתי כולי בוכייה, פתחתי מצלמה ועשיתי סרטון על המקום. זה נהיה ויראלי וגם היה לזה המשך. יום למחרת ראו הכול במצלמות ופיטרו אותה מיד, ואז גם תבעתי אותה. אני לא שותקת על דברים כאלה".

"מוכרת בחנות אמרה לי, 'אתם לא שייכים למדינה שלנו'. פתחתי מצלמה ועשיתי סרטון על המקום. למחרת פיטרו אותה"

כמה שעות ביום את משקיעה בפעילות ברשת? "את כל היום. הכול זה חומר לסרטון, המוח עובד 24/7. רק שישי־שבת הם המקום של השקט".

במי את היית בוחרת כמשפיעה לטובה ברשת? "בשירלי לוי. אני אוהבת את הביטחון שלה להראות את עצמה איך שהיא, בבגד ים, בלי איפור, בפיג'מה. אם הייתה לי בת, הייתי רוצה שהיא תצפה בה, זה מסר חשוב".