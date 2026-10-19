שיר טרן, בת 30, יוצרת תוכן, שחקנית ודוגמנית. בזוגיות עם הסטנדאפיסט ויוצר התוכן אלעד תורג'מן, גרה בתל אביב. בטיקטוק: shirtaran מספר עוקבים: 176 אלף

( צילום: ירון ברנר )

איך התחלת להיות פעילה בתחום דימוי הגוף? "היו לי בעבר מערכות יחסים קשוחות עם גברים שחשבו שזה בסדר להעיר על הגוף שלי, ופשוט שיתפתי את זה וראיתי שכל כך הרבה אנשים מזדהים עם זה, גברים ונשים. כשהייתי ילדה לא הייתה לי מישהי כמוני להזדהות איתה, והרגשתי שזה חשוב. יש לי קהל שמדבר איתי בפרטי ומשתף אותי בהכול. כותבות לי נשים אחרי לידה שהבעל מעיר להן על המשקל. המטרה הייתה לשתף בכנות ולהראות לאנשים שהם לא לבד".

איזה סרטון שלך עורר הכי הרבה אמוציות? "הסרטונים שבהם אני מראה תגובות מזעזעות שאני מקבלת ומדברת על איך אני מתמודדת איתן. זה מחזק מאוד אנשים שמגיבים להם בתגובות שליליות גם בחיים, לא רק ברשת. אני מעמידה את המגיבים במקום.

"תגובות הנאצה האלה מגיעות גם מגברים וגם מנשים. יש לי איזה הייטר קבוע, שכותב לי בפנים חשופות תגובות כמו 'תמותי', 'תישרפי בגיהינום'. הוא שמן בעצמו, כנראה עם חוסר ביטחון, ואני מעוררת אצלו טריגר. הייתי רוצה שיאהב את עצמו יותר. יש לי חמלה כלפי ההייטרים שלי. בא לי לשבת איתם לקפה ולנסות להבין אותם".

באילו הישגים את הכי גאה? "זה שבכל פעם שאני הולכת ברחוב מישהי בוכה מהתרגשות כשהיא רואה אותי ואומרת לי, 'בזכותך החלמתי מהפרעת אכילה'".

כמה שעות ביום את משקיעה בפעילות ברשת? "חוץ מהזמן שאני ישנה, אני כל הזמן בזה. גם בחופשה אני ואלעד עובדים ".

"יש לי הייטר קבוע, שכותב לי בפנים חשופות תגובות כמו 'תמותי'. יש לי חמלה כלפי ההייטרים שלי. בא לי לשבת איתם לקפה"

איך ההשתתפות שלכם בתוכנית "פאוור קאפל" ברשת 13 השפיעה? "אלה ממדים שלא צפיתי אותם, זה הגדיל את טווח הגילאים של הקהל שלי באופן בלתי נתפס. הסצנה הכי מדוברת הייתה כשישבתי בבגד ים בבריכה ואורי בנאי אמר, 'איזו אמיצה היא', ונוצר על זה שיח. אורי הוא אדם מדהים, הוא פשוט מהדור של פעם וזו פליטת פה שנעשתה בתום לב. רציתי לנצל את הרגע כדי להעביר את המסר שהמשקל לא מגדיר אותנו ושלכל אחת יש זכות ללבוש מה שהיא רוצה בבריכה. הייתי רוצה לשבור את הטאבו הזה ש'שמנה' זה קללה. זה כמו להגיד גבוהה או בלונדינית מבחינתי".

במי את היית בוחרת כמשפיעה לטובה ברשת? "בקייסי זפטה. אני מאוד אוהבת את הסטייל, הווייב ואת כל מה שהיא משדרת".