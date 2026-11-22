מה שלומך בימים אלה?

"מנסה לנשום. קמתי היום עם חרדות כלכליות. מצד אחד, כואב לי להפסיק את מה שאני עושה, את הסיפוק בעזרה לנשים אחרות.

חשוב לי להמשיך לסייע