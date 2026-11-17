אפשר להשתמש בחמאת בוטנים טבעית או ממותקת, חלקה או עם שברי בוטנים.

אפשר להשתמש בחמאת בוטנים טבעית או ממותקת, חלקה או עם שברי בוטנים.

אפשר להשתמש בחמאת בוטנים טבעית או ממותקת, חלקה או עם שברי בוטנים.