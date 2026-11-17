בלי אפייה ובלי מיקסר, ממתק שמזכיר את החטיף הוותיק Reese's: שכבות של שוקולד, חמאת בוטנים ושקדים, ושוב שוקולד. המתיקות המתקבלת מהשימוש במייפל עדינה, ונגיעה של מלח משלימה את הטאץ'. אפשר להכין את הממתק בכל מיני שילובים (ראו בטיפים), ובמהותו הוא טבעוני וגם נטול גלוטן. בכל וריאציה שתבחרו, מדובר בפינוק קטן שכיף להניח ברגע המתאים ליד הקפה.
טיפים:
- אפשר להשתמש בתבניות סיליקון קטנות, בתבניות מיני־מאפינס או במנג'טים שמניחים בצפיפות במגש. מספר החטיפים תלוי בגודל התבנית ובעובי שכבת המילוי.
- אפשר להשתמש בחמאת בוטנים טבעית או ממותקת, חלקה או עם שברי בוטנים.
- אם חמאת הבוטנים מלוחה – ותרו על המלח, אם היא ממותקת – אולי תורידו מהמייפל, אם היא טבעית – אולי תרצו להוסיף קצת יותר מייפל.
- אפשר להחליף את השקדים הטחונים בפירורי ביסקוויטים.
- שומרים עד שבוע במקרר או עד חודש במקפיא (ומרככים במקרר לפני ההגשה).
ההכנה
1. מערבבים בקערה את חמאת הבוטנים, השקדים הטחונים, סירופ המייפל, תמצית הווניל והמלח עד לקבלת מרקם אחיד ונוח לעיצוב. אפשר לטעום כדי לבדוק את המתיקות, ולהוסיף עוד סירופ מייפל אם צריך.
2. מכינים מהתערובת עיגולים פחוסים (כמו קציצות קטנות), קטנים מעט מקוטר התבניות.
3. קוצצים את השוקולד וממיסים במיקרוגל בפולסים של 20–30 שניות, תוך ערבוב בין חימום לחימום, עד שאפשר לערבב אותו לקרם נמס וחלק.
4. יוצקים מעט שוקולד מומס לכל תבנית (כ־1/4 מגובהה). מניחים עיגול חמאת בוטנים ומשקיעים אותו קלות, כך שהשוקולד יעטוף אותו מכל הצדדים. יוצקים עוד שוקולד, לכיסוי.
5. מעבירים למקרר לשעה לפחות, להתייצבות מלאה.
- שרית נובק היא בלוגרית וצלמת אוכל, כותבת את הבלוג "מיס פטל". אתר: misspetel.com אינסטגרם: misspetel
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