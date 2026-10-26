היי דנית, בואי נדבר על צעצועי מין. יש נשים שמספרות שהתרגלו אליהם כל כך, עד שהן כבר לא מצליחות להגיע לאורגזמה בלי ויברטור. זו תופעה נפוצה?

"אני לא בטוחה עד כמה זה נפוץ, אבל קודם כול כדאי להוריד את הלחץ. צעצועי מין הם לא משהו שצריך לפחד ממנו. אישה שמגיעה לאורגזמה באמצעות ויברטור לא 'קלקלה' לעצמה את הגוף. השאלה בעיניי היא לא אם אני משתמשת יותר מדי, אלא איך השימוש משתלב בחיי המין שלי. האם הוא מוסיף לי אפשרויות? האם אני מרגישה שהוא מצמצם לי אותן? והאם זה בכלל מפריע לי?".