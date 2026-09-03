1. שמים בקערת המערבל את הקמח והשמרים ומערבבים. מוסיפים את יתרת מרכיבי הבצק ומערבבים ידנית (כדי שהקמח לא יעוף). מרכיבים את וו הלישה ולשים 6 דקות במהירות בינונית, לבצק גמיש וחלק. מכסים בניילון רופף ומניחים להתפחה עד שהבצק מכפיל את נפחו, כשעה בטמפרטורת החדר או 8-6 שעות במקרר (מומלץ).

1. שמים בקערת המערבל את הקמח והשמרים ומערבבים. מוסיפים את יתרת מרכיבי הבצק ומערבבים ידנית (כדי שהקמח לא יעוף). מרכיבים את וו הלישה ולשים 6 דקות במהירות בינונית, לבצק גמיש וחלק. מכסים בניילון רופף ומניחים להתפחה עד שהבצק מכפיל את נפחו, כשעה בטמפרטורת החדר או 8-6 שעות במקרר (מומלץ).

1. שמים בקערת המערבל את הקמח והשמרים ומערבבים. מוסיפים את יתרת מרכיבי הבצק ומערבבים ידנית (כדי שהקמח לא יעוף). מרכיבים את וו הלישה ולשים 6 דקות במהירות בינונית, לבצק גמיש וחלק. מכסים בניילון רופף ומניחים להתפחה עד שהבצק מכפיל את נפחו, כשעה בטמפרטורת החדר או 8-6 שעות במקרר (מומלץ).