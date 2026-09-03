ההכנה (תבנית אינגליש קייק בגודל 35X15 ס"מ)
1. שמים בקערת המערבל את הקמח והשמרים ומערבבים. מוסיפים את יתרת מרכיבי הבצק ומערבבים ידנית (כדי שהקמח לא יעוף). מרכיבים את וו הלישה ולשים 6 דקות במהירות בינונית, לבצק גמיש וחלק. מכסים בניילון רופף ומניחים להתפחה עד שהבצק מכפיל את נפחו, כשעה בטמפרטורת החדר או 8-6 שעות במקרר (מומלץ).
2. המלית: שמים את המרציפן ופירות היער במעבד מזון ומעבדים לקרם אחיד.
3. מקמחים קלות את משטח העבודה. מעבירים אליו את הבצק ומחלקים אותו ל־3 חלקים שווים. מרדדים כל חלק לעלה דק, בעובי כ־3 מ"מ ובאורך התבנית. מורחים על כל עלה כ־1/3 מהקרם ובוזקים עליו כף אבקת סוכר. מגלגלים לגליל הדוק. מניחים את 3 הגלילים צמודים זה לזה על נייר אפייה (כדי שלא יימתחו במהלך ההעברה), ומעבירים אותו לתבנית (אם הגלילים לא נכנסים זה לצד זה, אין בעיה שיעלו זה על זה). מניחים במקום חמים כ־30 דקות, עד שהבצק מגדיל את נפחו בכ־50%.
5. מחממים את התנור ל־180 מעלות (אין צורך בטורבו).
6. אופים כ־35 דקות, עד שהעוגה משחימה גם בתחתיתה. מוציאים, מצננים לטמפרטורת החדר, בוזקים אבקת סוכר ומגישים.
- טיפ: העיצוב מתאים לתבנית אינגליש קייק גדולה. אם אין, אפשר לאפות בשתי תבניות אינגליש קייק קטנות, לחלק את הבצק ל־6 חלקים ולהמשיך בהתאם להנחיות.
- איך שומרים? עד 3 ימים בכלי אטום, או עד חודשיים במקפיא (מומלץ להקפיא מיד אחרי שהעוגה מגיעה לטמפרטורת החדר)