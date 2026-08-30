עוגת שוקולד רכה עם רוטב שוקולד ורימונים

שיר צ'יפ אשכנזי היא משפיענית ויוצרת תוכן קולינרי, מבשלת פשוט ומדוייק |

אינסטגרם:

shirchip

, טיקטוק:

Shir chip Ashkenazi

,יוטיוב:

Shirsfood

, אתר:

shirsfood.co.il

איפה את בחג?

אצל המשפחה שלי מצד בעלי.

המנה המנצחת: