עוגת שוקולד רכה עם רוטב שוקולד ורימונים

שיר צ'יפ אשכנזי היא משפיענית ויוצרת תוכן קולינרי, מבשלת פשוט ומדוייק | אינסטגרם: shirchip, טיקטוק: Shir chip Ashkenazi ,יוטיוב: Shirsfood, אתר: shirsfood.co.il איפה את בחג? אצל המשפחה שלי מצד בעלי. המנה המנצחת: עוגת שוקולד בקערה אחת, הכי טעימה ומרשימה, וכולם אוהבים אותה. את העוגה הזו אמא שלי, יפה, מכינה שנים לימי ההולדת של כולנו - ואנחנו חמישה אחים, ככה שזה הרבה. היא מתערבבת בקלות, מקבלת באהבה את רוטב השוקולד ויוצאת מושלם גם למי שאף פעם לא אפה קודם. הוספתי לה טוויסט: גרגירי רימון שמוספים יופי וגם טעם לכבוד ראש השנה.
טיפים:
- במקום באבקה להכנת שוקו, אפשר להשתמש ב־4 כפות אבקת קקאו + 2 כפות סוכר.
- את המים הרותחים אפשר להחליף בכוס קפה רותח (ללא חלב), הוא מחזק את טעם השוקולד. לטוויסט חגיגי אפשר להשתמש בחצי כוס מים רותחים ובחצי כוס מיץ רימונים (לא חם).
- מומלץ להכין את העוגה, כולל הרוטב, לילה מראש, לכסות ולהשאיר בטמפרטורת החדר (או במקרר, אם חם בבית). הרוטב ייספג חלקית בעוגה והיא תהיה במיטבה.
- אם מאחסנים במקרר, מוציאים כשעה מראש, כדי להגיש בטמפרטורת החדר.
ההכנה
1. מחממים את התנור ל־160 מעלות, בטורבו.
2. בקערת המיקסר, נשים את הביצים, הסוכר וסוכר הווניל ונקציף במהירות גבוהה (אפשר גם לערבב ידנית).
3. נוסיף את אבקת השוקו (אם צריך, נפו אותה לתוך הקערה) ואת המלח ונערבב בעדינות. נוסיף את השמן ואת המים הרותחים ונערבב. הבלילה תיראה די נוזלית, זה בסדר גמור.
4. נוסיף את הקמח ואת אבקת האפייה ונערבב רק עד שהכול מתאחד לעיסה חלקה ואחידה: ברגע שלא נראים יותר גושי קמח, עוצרים.
5. נעביר את העיסה לתבנית משומנת או עם נייר אפייה ונכניס לתנור. נאפה כ־40 דקות. ננעץ קיסם במרכז העוגה ונבדוק: אם הוא יוצא עם פירורים לחים, העוגה מוכנה. אל תחכו לקיסם יבש, כי אז העוגה תהיה יבשה.
6. לקראת סוף האפייה נכין את הרוטב: בסיר קטן נשים את השוקולד, השמנת וסוכר הווניל ונחמם על אש נמוכה, תוך כדי ערבוב, בלי הפסקה (הערבוב הרצוף הוא הסוד, הוא מבטיח רוטב חלק ומבריק). ברגע שכל השוקולד נמס והרוטב נראה כמו סירופ סמיך ומבריק - נוריד מהאש (כ־3 דקות).
7. ניצוק את הרוטב על העוגה ונניח לה לצינון.
8. לפני ההגשה נפזר המון גרגרי רימון, שמאזנים את מתיקות השוקולד. מגישים את העוגה חמימה או בטמפרטורת החדר.