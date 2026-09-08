הבקופה (Bacopa Monnieri) היא צמח קטן שגדל באזורים לחים וביצתיים בהודו ובמדינות טרופיות נוספות. ברפואה האיורוודית היא מכונה ברהמי על שם ברהמה, אל הבריאה והחוכמה ההודי, המרמז על השימוש המסורתי בה לחיזוק הזיכרון והחשיבה.

לפי הרפואה הקלינית

נטילה יומית במשך כ־12 שבועות עשויה לשפר היבטים מסוימים של הזיכרון, ובעיקר את היכולת ללמוד מידע חדש ולשלוף אותו מאוחר יותר.

מחקרים באנשים מבוגרים בריאים ובאנשים עם ירידה בזיכרון הקשורה לגיל מצאו שיפור בחלק ממדדי הזיכרון, הלמידה ועיבוד המידע. עם זאת, לא כל המחקרים מצאו תועלת, ולכן הממצאים עדיין אינם חד־משמעיים.





לפי הרפואה המסורתית

ברפואה האיורוודית נחשבת הבקופה לאחד מצמחי המפתח לחיזוק המוח, הזיכרון, יכולת הלמידה והריכוז.

באופן מסורתי השתמשו בה למצבי מתח, אי־שקט, חרדה ועומס נפשי, בעיקר כשהם מלווים בקשיי ריכוז.





איך משתמשים?

אבקה: ברפואה האיורוודית משתמשים גם באבקת הצמח, אך המינון משתנה בהתאם לריכוז ולמוצר, ולכן מומלץ לפעול לפי הנחיה מקצועית.

כמוסות: כ־300 מ"ג ביום של תמצית בקופה, בדרך כלל במשך 12-8 שבועות.





זהירות!

תופעות הלוואי הנפוצות ביותר הן בחילה, כאבי בטן, התכווצויות, שלשול או יציאות תכופות.

אין לשלב עם תרופות לבלוטת התריס או תרופות לאלצהיימר ולגלאוקומה.

לא מומלץ לנשים הרות ומיניקות.

אנשים הסובלים מדופק איטי, כיב קיבה, אסתמה או חסימה במערכת העיכול או בדרכי השתן, צריכים להתייעץ עם רופא לפני השימוש.

הערה: כשנוטלים צמחי מרפא יש להתייעץ עם הרופא/ה המטפל/ת ולוודא שהתוסף אינו משפיע על תרופות אחרות או על מדדים רפואיים.