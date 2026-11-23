זמן קצר אחרי שחגג בר מצווה, אביו של אוֹרי יבור נהרג בתאונת דרכים. "זה היה הלם נורא. בשבעה בכיתי הרבה ובסיומה הרגשתי שבכיתי מספיק ומעתה והלאה אני רוצה לחייך, לשמוח, להיצמד לאור. עם כל העצב, קיבלתי מתנה - מתוך הסבל לבחור באור. מאז, זה הולך איתי". כך מספר יבור (38), תושב כרכור, נשוי ואב לפעוט, מוזיקאי, מורה לצלילים מרפאים, מנחה סדנאות ומעגלי שירה והבעלים של חברת "צלילים חיים".

בצבא שירת בגרעין נח"ל בקיבוץ קטורה, שם התוודע ל־Rainbow, קהילה שחיה בטבע חודש־חודשיים בשנה, וחבריה עורכים פסטיבלים וסדנאות מוזיקה. אחרי השחרור טס לאוסטרליה בשליחות תנועת הנוער נוע"ם (נוער מסורתי), עבד בבית ספר של הקהילה היהודית ושם החל המסע הרוחני־תרבותי שלו. "עוד בתיכון, במגמת התיאטרון, התוודעתי למדיטציה. באוסטרליה המשכתי בזה. עשיתי מסעות, הייתי בפסטיבלים, תרגלתי מדיטציה, ושם הכרתי את הסאונד־הילינג, ריפוי בעזרת צלילים, והתחלתי ללמוד את זה בסדנאות".

מה משך אותך לזה? "זה היה הפסיכולוג הכי טוב שיכולתי לבקש. הייתי יוצא מהסדנה רגוע, מאוזן ומפוקס, מחובר לעצמי, מלא אנרגיה. זה גם עזר לי להתמודד עם האתגר של ההוראה בבית הספר".

אחרי שנה באוסטרליה המשיך לחצי שנה בהודו ושם עבר חוויות חיפוש ומחקר. "חיפשתי משהו עמוק יותר מהחיים כפי שרואים אותם. סדנת ויפאסאנה, שבה שתקתי עשרה ימים, הייתה אירוע מכונן בחיי. מצאתי בתוכי את העוצמה של להיות בתודעה שקטה ופתוחה, מחובר לעצמי ברבדים עמוקים".

כשחזר ארצה גר על הר מבודד במדבר יהודה ועבד בחוות גמלים. בגלל העבודה הפיזית לקה בבלט דיסק, עבר לתל אביב ועבד בטלמרקטינג ("פעם ראשונה שעשיתי משהו שלא מחובר אליי, והבנתי שזה לא בשבילי"). לאחר מכן טס למקסיקו, להתכנסות סוף השנה של שבט המאיה. "היה שם גשם זלעפות, אוהלים נסחפו והייתה תחושה של סוף העולם וגם התחלה חדשה. זמן קצר אחר כך הכרתי את קרין קוהן, שחצה את מרכז ודרום אמריקה על גבי סוסים. הוא הקים את Nomads United, קהילה שנודדת על גבי סוסים מתוך עיקרון אקולוגי: לא להשתמש בכלי רכב, בדלק ובגז. הם התפרנסו מהופעה בקרקס. בגיל 24 הצטרפתי לקהילה, שמנתה 15 חבר'ה עם 20 סוסים. היינו רוכבים שעות, מגיעים לכפר, מופיעים ואחר כך מדליקים מדורה, מנגנים ושרים. רכבנו מאות קילומטרים והגענו ממקסיקו לגבול גוואטמלה".

איך הגיבה אמא שלך? "היא אהבה את זה כחוויה. אחרי שנתיים אמרתי לה שאני רוצה לבחור בזה כדרך חיים ולקבל את הצעתו של קוהן להחליף אותו בהנהגת הקהילה, היא נבהלה וניסתה לשים לי רגליים. זה לא עצר בעדי".

"אנשים שוכבים על הגב, בתחושה מפנקת ונוחה. אני מנגן להם בעשרות כלים מיוחדים. בעזרת ההנחיה שלי והנגינה, הם מרפים את הגוף ומתמסרים למסע פנימי"

בשלב מסוים, הוא מספר, התאהב באיטלקייה חברת הקהילה. אחרי שנתיים היא חלתה בסרטן והם נאלצו לעבור לאיטליה, כדי שתקבל טיפול נאות. "כשליוויתי אותה לטיפולים לקיתי בהתקף חרדה חמור, לראשונה בחיי, וחוויתי קוצר נשימה. חשבתי שאני עובר התקף לב. כדי להתמודד עם המצב למדתי שיטות ריפוי טבעיות. חזרתי ארצה והתחלתי בתהליך החלמה. שהיתי במתחם 'אדמה' ליד כליל, גרתי ביורט (אוהל מונגולי, צ"ר) ועברתי ניקיונות גוף ונפש. שום דבר לא עזר ממש. בסוף שבוע עם ברנדון בייס, מייסדת שיטת 'המסע', היא הזמינה אותי לעבור איתה סשן על הבמה. התמסרתי למסע, בכיתי, צחקתי, חוויתי חוויה עמוקה שנמשכה שעות אחר כך. למחרת בבוקר לא היה לי קוצר נשימה".

2 צפייה בגלריה אורי יבור. פונה לכל סוגי הקהלים ( צילום: ניר דוידסון )

הוא שב לאיטליה כדי להמשיך לטפל באהובתו, אבל בעקבות משבר בריאותי נוסף נפרדו והוא חזר ארצה. "דווקא פה פגשתי את המוזיקה. כחלק מההתמודדות עם האירועים שעברתי, הלכתי לאירועים מוזיקליים וניגנתי במעגלי שירה. המוזיקאי אייר סמל שמע אותי והציע לי לערוך איתו מעגלי שירה בתשלום. התפלאתי שאני יכול להתפרנס ממה שאני אוהב. המוזיקה השאירה אותי בישראל. במקביל, למדתי הוראת יוגה אצל פפה דאנזה, יליד אורוגוואי, שלמד וחקר תרבויות רוחניות, ומשלב שיעורי יוגה במוזיקה מדיטטיבית חיה. התאהבתי במה שהוא עושה וביקשתי ללמוד אצלו גם מוזיקה. הוא לימד אותי לנגן בעשרות כלי נגינה: חלילים, פעמונים, כלי מיתר, כלי נשיפה, כלי הקשה, קערות טיבטיות, קערות קריסטל, תופים שמאניים, חליל אינדיאני, גונגים ועוד. הפכנו לקולגות והופענו בפסטיבלים, ריטריטים ומסיבות".

איך קיבל אתכם הקהל הרחב? "בזמנו, זה היה יותר נחלתם של 'רוחניקים' ולא היה פתוח למיינסטרים. היום התחום של צלילים מרפאים הוא נחלת כל שכבות הציבור, ואני מרשה לעצמי להגיד שזה הרבה בזכות העבודה שלנו. זה היה החזון שלי. יכולתי להמשיך עם הקהל המצומצם, אבל הרגשתי שהדבר המיוחד הזה צריך לצאת החוצה, שכל אדם בארץ ובעולם יכול וצריך לחוות את זה. לסדנאות שאני עושה מגיעים כל סוגי הקהלים. אני רואה אנשים נכנסים לסדנה קפוצים ומתוחים ויוצאים ממנה רפויים ורגועים, זה מדהים אותי כל פעם מחדש - קיבלתי מתנה שמחזירה אנשים הביתה אל עצמם".

עם השנים הקים עם פפה דאנזה את "צלילים חיים". "כיום פפה חי באירופה. אני הבן הרוחני שלו. מזל שהוא לימד אותי את השיטה הנפלאה שפיתח לצלילים מרפאים. אני מעביר אותה הלאה". ביום חמישי ישתתף יבור בריטריט הוולנס של "לאשה".

מהם צלילים מרפאים? "שיטה עתיקה של ריפוי, שנחשבת היום לחדשה, כי אנשים רבים טרם התנסו בה. אנחנו אולי פיתחנו את הגרסה הנוכחית, שממשיכה להתפתח, אבל משכבר הימים השתמשו בסאונד כדי להשפיע על מצבי תודעה ומצבים רגשיים־נפשיים, ואפילו על מצבים פיזיים".

איך זה נעשה בפועל? "אנשים שוכבים על הגב, על מזרנים וכריות, מכוסים בשמיכות, בתחושה מפנקת ונוחה, ואני, לבד או עם צוות נגנים, מנגן להם בעשרות כלי נגינה מיוחדים. בעזרת ההנחיה שלי והנגינה שמכוונת להרגיע וליצור הרמוניה במרחב, הם מתחילים לאט להרפות את הגוף, להירגע ולהתמסר למסע פנימי לעבר הלא נודע. אני מנגן לעשרות אנשים ביחד, אבל כל אחד חווה חוויה שונה. חלק נרגע, חלק חווה מסע משנה חיים עם תובנות חדשות. אנשים חווים פריזמה של תקיעויות רגשיות ופיזיות ומנעד ההשפעות רחב".