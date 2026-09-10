פרוזן: חיתוכיות יוגורט קפוא עם דבש ורימונים
כשר
חלבי
זמן הכנה
20 דקות
זמן כולל
260 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
7
פרוזן: חיתוכיות יוגורט קפוא עם דבש ורימונים
(צילום וסגנון: דניאל שכטר)
מצרכים
12
סועדים
לוח המרת מידות
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תבנית 30X20 ס"מ
2 כוסות (480 מ"ל) יוגורט יווני, מומלץ עם לפחות 7% שומן
1/3 כוס (105 גרם) דבש
כ־1/2 כוס (כ־40 גרם) פיסטוק טבעי קצוץ
לסירופ:
1/2 כוס מיץ רימון טרי
3 כפות סוכר
2 כפות רכז רימונים
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ההכנה
1. הסירופ: שמים את מרכיביו בסיר קטן. מביאים לרתיחה על להבה בינונית וממשיכים לבשל עוד כ־10 דקות, עד שהוא מצטמצם במחצית ומסמיך. מניחים לצינון.
2. מרפדים את התבנית בנייר אפייה. מערבבים בקערה את היוגורט והדבש. יוצקים לתבנית ומשטחים במרית לשכבה אחידה בעובי 1 ס"מ. מפזרים עליה את הפיסטוק ואת גרגירי הרימון באופן אחיד ויוצקים את הסירופ. מכסים בניילון נצמד או ברדיד אלומיניום ומאחסנים במקפיא 4 שעות לפחות.
3. לקראת ההגשה מוציאים מהמקפיא וחותכים בסכין לריבועים בגודל הרצוי. אפשר גם לשבור בידיים לחתיכות גסות. מגישים.
  • איך שומרים? עד שבועיים, במקפיא.