ההכנה
1. הסירופ: שמים את מרכיביו בסיר קטן. מביאים לרתיחה על להבה בינונית וממשיכים לבשל עוד כ־10 דקות, עד שהוא מצטמצם במחצית ומסמיך. מניחים לצינון.
2. מרפדים את התבנית בנייר אפייה. מערבבים בקערה את היוגורט והדבש. יוצקים לתבנית ומשטחים במרית לשכבה אחידה בעובי 1 ס"מ. מפזרים עליה את הפיסטוק ואת גרגירי הרימון באופן אחיד ויוצקים את הסירופ. מכסים בניילון נצמד או ברדיד אלומיניום ומאחסנים במקפיא 4 שעות לפחות.
3. לקראת ההגשה מוציאים מהמקפיא וחותכים בסכין לריבועים בגודל הרצוי. אפשר גם לשבור בידיים לחתיכות גסות. מגישים.
- איך שומרים? עד שבועיים, במקפיא.