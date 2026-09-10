שמים את מרכיביו בסיר קטן. מביאים לרתיחה על להבה בינונית וממשיכים לבשל עוד כ־10 דקות, עד שהוא מצטמצם במחצית ומסמיך. מניחים לצינון.

שמים את מרכיביו בסיר קטן. מביאים לרתיחה על להבה בינונית וממשיכים לבשל עוד כ־10 דקות, עד שהוא מצטמצם במחצית ומסמיך. מניחים לצינון.

1. הסירופ: שמים את מרכיביו בסיר קטן. מביאים לרתיחה על להבה בינונית וממשיכים לבשל עוד כ־10 דקות, עד שהוא מצטמצם במחצית ומסמיך. מניחים לצינון.