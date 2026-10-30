חשבתי עד כמה המשפט הזה שלה נשמע לי מוכר ומוזר גם יחד. לפני 20 ומשהו שנה, בשיחות שאני זוכרת מהחבר'ה, מי שהעלה את הדרישה הזאת היה בדרך כלל הגבר. לפעמים ההורים שלו. כולנו עוד היינו בתחילת הקריירה, אבל לפחות בחבורה שלנו, לרוב הגברים היה יותר הון ורכוש.

חשבתי עד כמה המשפט הזה שלה נשמע לי מוכר ומוזר גם יחד. לפני 20 ומשהו שנה, בשיחות שאני זוכרת מהחבר'ה, מי שהעלה את הדרישה הזאת היה בדרך כלל הגבר. לפעמים ההורים שלו. כולנו עוד היינו בתחילת הקריירה, אבל לפחות בחבורה שלנו, לרוב הגברים היה יותר הון ורכוש.

חשבתי עד כמה המשפט הזה שלה נשמע לי מוכר ומוזר גם יחד. לפני 20 ומשהו שנה, בשיחות שאני זוכרת מהחבר'ה, מי שהעלה את הדרישה הזאת היה בדרך כלל הגבר. לפעמים ההורים שלו. כולנו עוד היינו בתחילת הקריירה, אבל לפחות בחבורה שלנו, לרוב הגברים היה יותר הון ורכוש.

רק שזה לא היה ההבדל היחיד. אז השיחה המביכה הזאת הגיעה בדרך כלל רגע לפני החופה. במקרה של החברה שלי? היא ובן זוגה אפילו לא גרים יחד. הם גם לא מתכננים לאחד כתובות בקרוב. עוד אין להם מדף משותף במקרר, אבל כבר מדברים על חלוקת נכסים.

רק שזה לא היה ההבדל היחיד. אז השיחה המביכה הזאת הגיעה בדרך כלל רגע לפני החופה. במקרה של החברה שלי? היא ובן זוגה אפילו לא גרים יחד. הם גם לא מתכננים לאחד כתובות בקרוב. עוד אין להם מדף משותף במקרר, אבל כבר מדברים על חלוקת נכסים.

רק שזה לא היה ההבדל היחיד. אז השיחה המביכה הזאת הגיעה בדרך כלל רגע לפני החופה. במקרה של החברה שלי? היא ובן זוגה אפילו לא גרים יחד. הם גם לא מתכננים לאחד כתובות בקרוב. עוד אין להם מדף משותף במקרר, אבל כבר מדברים על חלוקת נכסים.