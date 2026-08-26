המאקה (Lepidium Meyenii) המכונה גם "הג'ינסנג הפרואני" אף על פי שאינה שייכת בוטאנית למשפחת הג'ינסנג, גדלה בתנאים הקיצוניים ביותר של הרי האנדים בפרו, בגבהים של כ־4,000 מטר מעל פני הים.