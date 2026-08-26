המאקה (Lepidium Meyenii) המכונה גם "הג'ינסנג הפרואני" אף על פי שאינה שייכת בוטאנית למשפחת הג'ינסנג, גדלה בתנאים הקיצוניים ביותר של הרי האנדים בפרו, בגבהים של כ־4,000 מטר מעל פני הים.
תרבות האינקה העתיקה ייחסה לשורש עוצמה רבה: הלוחמים היו אוכלים אותו לפני יציאה לקרב כדי להגביר את כוחם ואת סיבולת הגוף.
כיום מזהים שלושה זנים עיקריים לפי צבע הקליפה: מאקה שחורה - מסייעת לשיפור הזיכרון ולפריון הגבר; מאקה אדומה - עשירה בנוגדי חמצון ומיועדת בעיקר לאיזון הורמונלי אצל נשים; מאקה צהובה - הזן השכיח ביותר, המשמש לחיזוק כללי של הגוף.
לפי הרפואה הקלינית:
המאקה פועלת כצמח אדפטוגני - אינה מכילה הורמונים בעצמה, אך מסייעת לאיזון ציר ה־HPA (היפותלמוס־פיטואיטרי־אדרנל) במוח והפחתת מדדי סטרס.
מעניקה שיפור משמעותי בחשק ובתפקוד המיני, ללא שינוי ישיר ברמות האסטרוגן או הטסטוסטרון בדם.
הזן השחור עשיר במיוחד ברכיבים ייחודיים, התורמים לשיפור הזיכרון, להגנה על תאי העצב ולשיפור סיבולת השריר.
לפי הרפואה המסורתית:
ברפואה העממית של הרי האנדים שימש השורש לטיפול בעייפות כרונית, בחולשה גופנית ובשיקום לאחר מחלה.
שימש לאורך ההיסטוריה גם להגברת הפריון והחשק המיני (ליבידו) בקרב נשים וגברים כאחד.
תורם להקלה של תסמיני גיל המעבר, כולל גלי חום, שינויים במצבי הרוח ואי־שקט.
איך משתמשים?
כמוסות / תמצית יבשה: 3,000-1,500 מ"ג ביום, נטילה בשתי מנות עם הארוחות.
אבקת שורש מאקה: חצי כפית (5-3 גרם) ביום. מומלץ להוסיף לשייקים, לדייסת שיבולת שועל, ליוגורט או למאפים.
זהירות!
לא מומלץ לשימוש בהיריון ובהנקה.
נשים הסובלות ממצבים רגישים להורמונים כמו סרטן השד, סרטן הרחם או אנדומטריוזיס - חייבות להתייעץ עם רופא לפני השימוש.
לא מומלץ למי שסובלת מבעיות בבלוטת התריס.
הערה: כשנוטלים צמחי מרפא יש להתייעץ עם הרופא/ה המטפל/ת ולוודא שהתוסף אינו משפיע על תרופות אחרות או על מדדים רפואיים.
הכותבת היא דיאטנית קלינית ומטפלת בצמחי מרפא