סיגרים ממולאים בכבד

: מכינים את הבצל, הכבד והביצים לפי המתכון לכבד הקצוץ, עד סוף סעיף 2. קוצצים את הכבדים ואת הביצים הקשות, מוסיפים את הבצל המטוגן ואת הפטרוזיליה ומערבבים.

: מכינים את הבצל, הכבד והביצים לפי המתכון לכבד הקצוץ, עד סוף סעיף 2. קוצצים את הכבדים ואת הביצים הקשות, מוסיפים את הבצל המטוגן ואת הפטרוזיליה ומערבבים.

המלית : מכינים את הבצל, הכבד והביצים לפי המתכון לכבד הקצוץ, עד סוף סעיף 2. קוצצים את הכבדים ואת הביצים הקשות, מוסיפים את הבצל המטוגן ואת הפטרוזיליה ומערבבים.

פורשים על משטח עבודה נקי עלה פילו. מברישים חצי ממנו בשמן ומקפלים את החצי הנקי על החלק המשומן. מסובבים את המלבן שהתקבל, כך שהצלע הקצרה יותר קרובה אליכם.

פורשים על משטח עבודה נקי עלה פילו. מברישים חצי ממנו בשמן ומקפלים את החצי הנקי על החלק המשומן. מסובבים את המלבן שהתקבל, כך שהצלע הקצרה יותר קרובה אליכם.

פורשים על משטח עבודה נקי עלה פילו. מברישים חצי ממנו בשמן ומקפלים את החצי הנקי על החלק המשומן. מסובבים את המלבן שהתקבל, כך שהצלע הקצרה יותר קרובה אליכם.