סיגרים ממולאים בכבד
כשר
בשרי
זמן הכנה
30 דקות
זמן כולל
45 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
4
סיגרים ממולאים בכבד
(צילום: דני לרנר, סגנון: נעמה רן)
מצרכים
1
סועדים
לוח המרת מידות
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1/2 ק"ג דפי פילו, מצוננים או מופשרים
1/2 כוס שמן זית
למלית:
1 כמות מרכיבים לכבד קצוץ קלאסי, ראו בדף הקודם
1/2 כוס פטרוזיליה
0
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ההכנה
  1. המלית: מכינים את הבצל, הכבד והביצים לפי המתכון לכבד הקצוץ, עד סוף סעיף 2. קוצצים את הכבדים ואת הביצים הקשות, מוסיפים את הבצל המטוגן ואת הפטרוזיליה ומערבבים.
  2. מחממים את התנור ל־170 מעלות ומרפדים שתי תבניות בנייר אפייה.
  3. פורשים על משטח עבודה נקי עלה פילו. מברישים חצי ממנו בשמן ומקפלים את החצי הנקי על החלק המשומן. מסובבים את המלבן שהתקבל, כך שהצלע הקצרה יותר קרובה אליכם.
  4. מניחים בקצה הצלע הקצרה 2 כפות גדושות מהמלית ומפזרים אותה לאורכה. מקפלים על המלית את שולי הבצק מימין ומשמאל ומגלגלים לסיגר. מניחים בתבנית. מכינים כך את כל יתר עלי הבצק. מברישים אותם בשמן.
  5. אופים את הסיגרים כ־15 דקות, עד השחמה. מצננים קלות ומגישים.
איך שומרים? עד 3 ימים במקרר. לפני ההגשה מחממים, כשהתבנית עטופה ברדיד אלומיניום.