סיגרים ממולאים בכבד

ההכנה
- המלית: מכינים את הבצל, הכבד והביצים לפי המתכון לכבד הקצוץ, עד סוף סעיף 2. קוצצים את הכבדים ואת הביצים הקשות, מוסיפים את הבצל המטוגן ואת הפטרוזיליה ומערבבים.
- מחממים את התנור ל־170 מעלות ומרפדים שתי תבניות בנייר אפייה.
- פורשים על משטח עבודה נקי עלה פילו. מברישים חצי ממנו בשמן ומקפלים את החצי הנקי על החלק המשומן. מסובבים את המלבן שהתקבל, כך שהצלע הקצרה יותר קרובה אליכם.
- מניחים בקצה הצלע הקצרה 2 כפות גדושות מהמלית ומפזרים אותה לאורכה. מקפלים על המלית את שולי הבצק מימין ומשמאל ומגלגלים לסיגר. מניחים בתבנית. מכינים כך את כל יתר עלי הבצק. מברישים אותם בשמן.
- אופים את הסיגרים כ־15 דקות, עד השחמה. מצננים קלות ומגישים.
איך שומרים? עד 3 ימים במקרר. לפני ההגשה מחממים, כשהתבנית עטופה ברדיד אלומיניום.