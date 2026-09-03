כיצד תהיה לנמנעים מפחמימות עוגת תפוחים, ואין הם רוצים לאכול תפוחים? אז הנה, כמו עוגת דבש בלי דבש (ראו בהמשך) – גם פה יש טריק. נקודת המוצא שלי הייתה מתכון מנצח של לייזה פאנלים לעוגת תפוחים. חשבתי להחליף תפוחים בקישואים, ואני מודה שבתחילה זה נראה רעיון עצוב ומגוחך. אחרי סדרה של ניסיונות, טיפולי המרה אם תרצו, שבמהלכם בישלתי, ייבשתי, גיררתי, אידיתי, קצצתי, תמצתתי ורקחתי – הגעתי לתוצאה שהשביעה את רצוני, ולא פחות חשוב: הפילה בפח את משפחתי, שוחרת עוגות התפוחים.
- טיפ 1: במקום להכין שטרויזל, אפשר פשוט לפזר על העוגה פרוסות שקדים או אגוזי פקאן.
- טיפ 2: אם אתם אוהבים חתיכות פרי בעוגה, השתמשו בקוביות הקישואים המבושלים בלי לרסק.
- טיפ 3: לעוגה גבוהה יותר, אפו אותה בתבנית בקוטר 15 ס"מ.
- טיפ 4: לגרסה עם סוכר, החליפו את הממתיקים המלאכותיים המופיעים במתכון בסוכר ובאבקת סוכר באותה כמות.
ההכנה
1. חותכים את הקישואים לאורכם, לרבעים. בעזרת כפית מוציאים את החלק עם הגרעינים (אין בו צורך). קוצצים את רצועות הקישואים לקוביות קטנות. מניחים במסננת, מוסיפים את הממתיק המיועד לייבוש ומערבבים. מניחים להגרת נוזלים חצי שעה לפחות.
2. יוצקים לסיר את כוס המים ומביאים לרתיחה. מוסיפים את שקיקי התה ומבשלים כ־5 דקות. מוציאים את התיונים ומוסיפים לסיר את 2 כפות אבקת הממתיק. סוחטים קלות את הקישואים ומוסיפים אותם לסיר. מבשלים כ־20 דקות על להבה בינונית ללא כיסוי, עד שהקישואים מתרככים וכמעט שלא נשאר נוזל בסיר. מניחים לצינון קל. אם משתמשים, מוסיפים את תמצית התפוחים.
3. מחממים את התנור ל־160 מעלות במצב חום עליון־תחתון. משמנים את התבנית.
4. שמים בקערה את הביצים, שמן הזית, הקינמון, הווניל ו־1/2 כוס הממתיק וטורפים למרקם אחיד. מוסיפים את הקישואים החמימים ומערבבים. מוסיפים את קמח השקדים ואבקת האפייה ומערבבים רק עד שמתקבל מרקם אחיד ולא יותר. יוצקים לתבנית ומיישרים.
5. אם רוצים, מכינים את השטרויזל: שמים את הפקאן, שני סוגי הקמח והממתיק בקערה ומערבבים. מוסיפים את החמאה ומעבדים בקצות האצבעות לפירורים. מפזרים על העוגה.
6. מניחים את התבנית בשליש התחתון של התנור ואופים 30–35 דקות, עד שהעוגה מזהיבה היטב וקיסם הננעץ במרכזה יוצא יבש.
- איך שומרים? עד 4 ימים במקרר או עד 3 חודשים במקפיא.
- טליה בנימיני היא מומחית לאפייה דלת פחמימה, ללא גלוטן וללא סוכר. אתר: matokbari.co.il