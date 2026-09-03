כיצד תהיה לנמנעים מפחמימות עוגת תפוחים, ואין הם רוצים לאכול תפוחים? אז הנה, כמו עוגת דבש בלי דבש (ראו בהמשך) – גם פה יש טריק. נקודת המוצא שלי הייתה מתכון מנצח של לייזה פאנלים לעוגת תפוחים. חשבתי להחליף תפוחים בקישואים, ואני מודה שבתחילה זה נראה רעיון עצוב ומגוחך. אחרי סדרה של ניסיונות, טיפולי המרה אם תרצו, שבמהלכם בישלתי, ייבשתי, גיררתי, אידיתי, קצצתי, תמצתתי ורקחתי – הגעתי לתוצאה שהשביעה את רצוני, ולא פחות חשוב: הפילה בפח את משפחתי, שוחרת עוגות התפוחים.