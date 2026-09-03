ההכנה
1. הגריסים: שמים בסיר את גריסי הפנינה, יוצקים עליהם את המים הרותחים ומוסיפים מלח. אם רוצים, מוסיפים מהתבלינים (ראו טיפ). מכסים, מביאים לרתיחה, מנמיכים את הלהבה ומבשלים עוד 30-25 דקות, עד ריכוך. מסננים ונפטרים מהתבלינים.
2. בינתיים, מכינים את הסלט והרוטב: חותכים את הסלק לקוביות קטנות (1-1/2 סמ"ר) וקוצצים את הבצל הירוק ועשבי התיבול. קוצצים גם את אגוזי הלוז, מומלץ כך שחלקם יהיו קצוצים גס יותר – לתוספת עניין קרנצ'י. בנוסף, מכינים את הרוטב – מערבבים את כל מרכיביו.
3. מעבירים הכל לקערה. מוסיפים את גריסי הפנינה (חמים או לאחר צינון, לפי הטעם). יוצקים את הרוטב ומערבבים. טועמים ומתקנים תיבול לפי הצורך. מגישים.
- איך שומרים? עד 3 ימים, במקרר.
טיפ 1: אפשר להחליף את גריסי הפנינה בגריסים מלאים או בגרעינים של חיטה, כוסמין או שיפון. שימו לב שנחוץ להם בישול ארוך יותר (כ־45 דקות).
טיפ 2: כשמבשלים גריסים או דגנים אחרים, כדאי לשים במים עשבי תיבול ותבלינים שעם סיום הבישול נפטרים מהם. הדגנים סופגים הרבה מים בזמן הבישול, למה שלא יספגו מים עשירים בטעמים?
טיפ 3: לסלט הזה כיף להוסיף גבינת פטה מפוררת.