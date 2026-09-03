1. הגריסים: שמים בסיר את גריסי הפנינה, יוצקים עליהם את המים הרותחים ומוסיפים מלח. אם רוצים, מוסיפים מהתבלינים (ראו טיפ). מכסים, מביאים לרתיחה, מנמיכים את הלהבה ומבשלים עוד 30-25 דקות, עד ריכוך. מסננים ונפטרים מהתבלינים.

1. הגריסים: שמים בסיר את גריסי הפנינה, יוצקים עליהם את המים הרותחים ומוסיפים מלח. אם רוצים, מוסיפים מהתבלינים (ראו טיפ). מכסים, מביאים לרתיחה, מנמיכים את הלהבה ומבשלים עוד 30-25 דקות, עד ריכוך. מסננים ונפטרים מהתבלינים.

1. הגריסים: שמים בסיר את גריסי הפנינה, יוצקים עליהם את המים הרותחים ומוסיפים מלח. אם רוצים, מוסיפים מהתבלינים (ראו טיפ). מכסים, מביאים לרתיחה, מנמיכים את הלהבה ומבשלים עוד 30-25 דקות, עד ריכוך. מסננים ונפטרים מהתבלינים.