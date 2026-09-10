פטה כבד עוף
כשר
בשרי
זמן הכנה
30 דקות
זמן כולל
390 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
5
פטה כבד עוף
(צילום: דני לרנר, סגנון: נעמה רן)
מצרכים
1
סועדים
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1 כמות כבד קצוץ קלאסי, ראו בדף הקודם
אפשרות: 3 כפות ברנדי
1/2 2 כפיות אבקת ג'לטין + 3 כפות מים
להגשה:
פלפל שחור גרוס גס
טוסטונים או חלה
0
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ההכנה
  1. מרפדים את התבנית ביריעת ניילון נצמד כך ששוליה ישתפלו מעבר לדופנות התבנית.
  2. מכינים את הכבד לפי המתכון הבסיסי. אם רוצים, מוסיפים את הברנדי. משאירים את התערובת בקערת מעבד המזון.
  3. שמים את הג'לטין והמים בכלי מתאים לחימום במיקרוגל ומחכים 5 דקות, עד שהמים נספגים. מחממים במיקרוגל כ־15 שניות, רק עד שהג'לטין נמס. מעבירים את הג'לטין המומס לקערת מעבד המזון ומעבדים לממרח חלק.
  4. מעבירים את הממרח לתבנית ומיישרים. סוגרים את שולי הניילון הנצמד על הממרח. מאחסנים במקרר 6 שעות לפחות (ועד יומיים).
  5. ההגשה: פותחים את שולי הניילון, הופכים את התבנית על צלחת הגשה ומסירים אותה ואת הניילון הנצמד. בוזקים פלפל שחור ומגישים לצד טוסטונים או חלה.
איך שומרים? עד 3 ימים, במקרר.