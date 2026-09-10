פטה כבד עוף

מרפדים את התבנית ביריעת ניילון נצמד כך ששוליה ישתפלו מעבר לדופנות התבנית.

מכינים את הכבד לפי המתכון הבסיסי. אם רוצים, מוסיפים את הברנדי. משאירים את התערובת בקערת מעבד המזון.

שמים את הג'לטין והמים בכלי מתאים לחימום במיקרוגל ומחכים 5 דקות, עד שהמים נספגים. מחממים במיקרוגל כ־15 שניות, רק עד שהג'לטין נמס. מעבירים את הג'לטין המומס לקערת מעבד המזון ומעבדים לממרח חלק.

מעבירים את הממרח לתבנית ומיישרים. סוגרים את שולי הניילון הנצמד על הממרח. מאחסנים במקרר 6 שעות לפחות (ועד יומיים).