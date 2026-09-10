פטה כבד עוף

ההכנה
- מרפדים את התבנית ביריעת ניילון נצמד כך ששוליה ישתפלו מעבר לדופנות התבנית.
- מכינים את הכבד לפי המתכון הבסיסי. אם רוצים, מוסיפים את הברנדי. משאירים את התערובת בקערת מעבד המזון.
- שמים את הג'לטין והמים בכלי מתאים לחימום במיקרוגל ומחכים 5 דקות, עד שהמים נספגים. מחממים במיקרוגל כ־15 שניות, רק עד שהג'לטין נמס. מעבירים את הג'לטין המומס לקערת מעבד המזון ומעבדים לממרח חלק.
- מעבירים את הממרח לתבנית ומיישרים. סוגרים את שולי הניילון הנצמד על הממרח. מאחסנים במקרר 6 שעות לפחות (ועד יומיים).
- ההגשה: פותחים את שולי הניילון, הופכים את התבנית על צלחת הגשה ומסירים אותה ואת הניילון הנצמד. בוזקים פלפל שחור ומגישים לצד טוסטונים או חלה.
איך שומרים? עד 3 ימים, במקרר.