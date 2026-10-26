רביד זנגי אמזלג (24), בעלת מותג תשמישי הקדושה "פאריה", היא אחת מיוצרות התוכן הכי מסקרנות כרגע. היא משתפת מדי יום סרטוני אנבוקסינג של פריטים שהיא קונה, ומציגה לוקים שמשלבים בין עולמות של סטריט ואלגנטי - וגם את הכלב המתוק שלה מיילו. היינו חייבות להציץ בארון שלה.

הצצנו לארון של רביד ( צילום: אביב וינברגר )





פריט שאני מצטערת שקניתי: "הבלייזר הוורוד הזה. קניתי אותו באיטליה לפני כמה שנים ועפתי עליו ברמות. רק חיכיתי לרגע הנכון ללבוש אותו, אבל עד עכשיו לא הגיע הרגע הזה, והיום הוא כבר פחות אני. אז זו תזכורת לעצמי שכל רגע הוא נכון כדי ללבוש משהו אוהבים"

6 צפייה בגלריה היום הוא כבר פחות אני ( צילום: אביגיל עוזי )





פריט שאני ממש חורשת עליו : "הבלייזר הזה, בצבע בז', משדרג כל לוק. בכלל, בלייזרים תמיד נראים טוב, גם בקיץ. אם בא לכן לזרוק על עצמכן איזה משהו, זה חד־משמעית סוגר פינה".

6 צפייה בגלריה מלבישות כתבת אופנה ( צילום: אביגיל עוזי )





פריט שבחיים לא אזרוק: "כובע הקש הזה בא איתי לכל חופשה, לכל מקום. הוא תמיד עושה את העבודה ביום שיער רע, אני מתה על זה. אגב, כובעים זה לא רק לקיץ - אפשר גם בחורף".

6 צפייה בגלריה כובע הקש הזה בא איתי לכל חופשה ( צילום: אביגיל עוזי )





פריט יקר ללבי: "הבלייזר השחור הזה. יש לו ערך סנטימנטלי מטורף, כי בעלי נכנס איתו לחופה בחתונה שלנו. מעבר לזה הוא יושב עליי ממש יפה ואני חורשת עליו ברמות. איזה מרגש זה ללכת עם משהו כזה".

6 צפייה בגלריה בעלי נכנס איתו לחופה בחתונה שלנו ( צילום: אביגיל עוזי )





פריט שנוי במחלוקת: "נעלי הקרוקס האלה. הן בומבסטיות עם מלא פרווה, אבל לא אכפת לי, כי הן הכי נוחות בעולם. מבחינתי קודם כול נוחות ואז יופי".