במיוחד עכשיו, יש צורך במנות שמרגישות כמו חיבוק, וזאת בדיוק מנה כזו. היא משלבת את כל מה שאני אוהבת: חומרי גלם פשוטים, טעמים עזים והכי חשוב - תחושה של בית. החציל הממולא הזה מחזיר אותי לימים של ארוחת צהריים בבית: רוטב עגבניות רותח, בשר מתובל היטב והרגע הזה שבו החציל מתרכך בדיוק כמו שצריך. לפעמים אני מכינה את המנה כשאני רוצה להרשים ולפעמים דווקא כשאין לי כוח לבשל: היא נראית מושקעת, אבל בפועל - קלה יותר ממה שחושבים. אז אוהבי החצילים - המנה הזאת בשבילכם!