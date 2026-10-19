במיוחד עכשיו, יש צורך במנות שמרגישות כמו חיבוק, וזאת בדיוק מנה כזו. היא משלבת את כל מה שאני אוהבת: חומרי גלם פשוטים, טעמים עזים והכי חשוב - תחושה של בית. החציל הממולא הזה מחזיר אותי לימים של ארוחת צהריים בבית: רוטב עגבניות רותח, בשר מתובל היטב והרגע הזה שבו החציל מתרכך בדיוק כמו שצריך. לפעמים אני מכינה את המנה כשאני רוצה להרשים ולפעמים דווקא כשאין לי כוח לבשל: היא נראית מושקעת, אבל בפועל - קלה יותר ממה שחושבים. אז אוהבי החצילים - המנה הזאת בשבילכם!
טיפים:
- לקראת סוף הבישול, אפשר להכניס את הסיר לתנור, למכת חום שתחזק טעמים (5-7 דקות ב־170 מעלות, ללא מכסה).
- אל תוותרו על הסילאן ברוטב. הוא מאזן את החמיצות של העגבניות, ומבחינתי הוא תחליף בריא יותר לסוכר.
- נשארה מלית? הפכו אותה לקציצות וטגנו במחבת, או הוסיפו לסיר החצילים.
ההכנה
1. פורסים את החצילים לאורכם לפרוסות בעובי כ־1/2 ס"מ. מניחים אותם בתבנית משומנת ומברישים בשמן.
2. אופים בתנור שחומם ל־180 מעלות, עד שהחצילים מזהיבים מעט. מוציאים ומצננים.
3. מלית הבשר: מערבבים בקערה את כל מרכיבי המלית לעיסה אחידה.
4. מניחים בקצה של כל פרוסת חציל חופן מהמלית ומגלגלים לגליל. מניחים את הגלילים בסיר, בצפיפות, כשצד התפר פונה מטה (מומלץ לשים אותם בשכבה אחת).
5. הרוטב: מערבבים בקערה את כל מרכיביו. יוצקים על החצילים.
6. מכסים את הסיר, מביאים לרתיחה, מנמיכים את הלהבה ומבשלים עוד 45 דקות.
7. לפני ההגשה אפשר לפזר פטרוזיליה.
- לירון ספיר היא בלוגרית אוכל ויוצרת מתכונים קלים. אינסטגרם: liron_sapir_food, טיקטוק: liron_sapir_food
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