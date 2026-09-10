קרם קוקוס עם סירופ רימונים ושטרויזל
כשר
טבעוני
זמן הכנה
30 דקות
זמן כולל
120 דקות
דרגת קושי
בינונית
כמות מצרכים
12
קרם קוקוס עם סירופ רימונים ושטרויזל
(צילום וסגנון: דניאל שכטר)
מצרכים
9
סועדים
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לקישוט: 1/4 כוס גרגירי רימון
לשטרויזל:
1/2 כוס (70 גרם) קמח
3 כפות שטוחות (30 גרם) סוכר לבן
3 כפות שטוחות (30 גרם) סוכר חום בהיר, דמררה
2 כפות סילאן או דבש
1/3 כוס (60 גרם) שמן קוקוס
1/4 כפית מלח
לסירופ הרימונים:
2/3 כוס מיץ רימון טרי
4 כפות סוכר
3 כפות רכז רימונים
לקרם הקוקוס:
3 פחיות (1.2 ק"ג) קרם קוקוס 22%-20%, שאוחסנו 8 שעות מראש במקרר
4 כפות אבקת סוכר
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ההכנה
1. השטרויזל: מחממים את התנור ל־180 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
2. שמים את מרכיביו בקערה ומערבבים לתערובת פירורית גסה. מפזרים בתבנית. אופים כ־20 דקות, עד שהפירורים מזהיבים. מוציאים מהתנור ומניחים לצינון.
3 . סירופ הרימונים: שמים את מרכיביו בסיר קטן על להבה בינונית ומביאים לרתיחה. ממשיכים לבשל עוד 15-10 דקות, עד שהנוזל מצטמצם בכמחצית ומסמיך. מסירים מהלהבה, יוצקים לקערה מתאימה ומצננים.
4. קרם הקוקוס: משתדלים לא לנער את הפחיות ופותחים אותן. אוספים בכף רק את הקרם הלבן שהצטבר בחלק העליון ומעבירים לקערת המערבל. מוסיפים את אבקת הסוכר ומקציפים כדקה, למרקם של קצפת יציבה.
5. הרכבת המנה: מניחים בתחתית כל כוס כמה גרגירי רימון. ממלאים בקרם הקוקוס עד למחצית מגובה הכוסות. יוצקים שכבה מסירופ הרימונים ומניחים עוד מהקרם. יוצקים עוד מהסירופ ומוסיפים מפירורי השטרויזל ועוד גרגירי רימון. מאחסנים במקרר עד להגשה (שעה לפחות). מגישים.
  • איך שומרים? עד 3 ימים, במקרר.