קרם קוקוס עם סירופ רימונים ושטרויזל

3 . סירופ הרימונים: שמים את מרכיביו בסיר קטן על להבה בינונית ומביאים לרתיחה. ממשיכים לבשל עוד 15-10 דקות, עד שהנוזל מצטמצם בכמחצית ומסמיך. מסירים מהלהבה, יוצקים לקערה מתאימה ומצננים.

3 . סירופ הרימונים: שמים את מרכיביו בסיר קטן על להבה בינונית ומביאים לרתיחה. ממשיכים לבשל עוד 15-10 דקות, עד שהנוזל מצטמצם בכמחצית ומסמיך. מסירים מהלהבה, יוצקים לקערה מתאימה ומצננים.

3 . סירופ הרימונים: שמים את מרכיביו בסיר קטן על להבה בינונית ומביאים לרתיחה. ממשיכים לבשל עוד 15-10 דקות, עד שהנוזל מצטמצם בכמחצית ומסמיך. מסירים מהלהבה, יוצקים לקערה מתאימה ומצננים.