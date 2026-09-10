קרם קוקוס עם סירופ רימונים ושטרויזל

ההכנה
1. השטרויזל: מחממים את התנור ל־180 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
2. שמים את מרכיביו בקערה ומערבבים לתערובת פירורית גסה. מפזרים בתבנית. אופים כ־20 דקות, עד שהפירורים מזהיבים. מוציאים מהתנור ומניחים לצינון.
3 . סירופ הרימונים: שמים את מרכיביו בסיר קטן על להבה בינונית ומביאים לרתיחה. ממשיכים לבשל עוד 15-10 דקות, עד שהנוזל מצטמצם בכמחצית ומסמיך. מסירים מהלהבה, יוצקים לקערה מתאימה ומצננים.
4. קרם הקוקוס: משתדלים לא לנער את הפחיות ופותחים אותן. אוספים בכף רק את הקרם הלבן שהצטבר בחלק העליון ומעבירים לקערת המערבל. מוסיפים את אבקת הסוכר ומקציפים כדקה, למרקם של קצפת יציבה.
5. הרכבת המנה: מניחים בתחתית כל כוס כמה גרגירי רימון. ממלאים בקרם הקוקוס עד למחצית מגובה הכוסות. יוצקים שכבה מסירופ הרימונים ומניחים עוד מהקרם. יוצקים עוד מהסירופ ומוסיפים מפירורי השטרויזל ועוד גרגירי רימון. מאחסנים במקרר עד להגשה (שעה לפחות). מגישים.
- איך שומרים? עד 3 ימים, במקרר.