טיפ: בשביל הגיוון אפשר להחליף את הטופו הרגיל בטופו בטעמים, כמו בזיליקום או פיקנטי.

נאגטס טופו מטוגנים ברוטב סויה חריף ( צילום וסגנון: מילי אליהו ) כשר כשר טבעוני טבעוני זמן הכנה 30 דקות זמן כולל 60 דקות דרגת קושי קלה כמות מצרכים 13 נאגטס טופו מטוגנים ברוטב סויה חריף ( צילום וסגנון: מילי אליהו ) מצרכים סועדים לוח המרת מידות סמנו והוסיפו מצרכים לרשימת הקניות בחר הכל 300 גרם טופו קשה לטיגון: 1/2-1/4 כוס שמן צמחי 1 כוס פירורי לחם 2 גבעולי בצל ירוק, פרוס להגשה: שומשום לבן או שחור למשרה: 1/4 כוס רוטב סויה 4 כפות רוטב צ'ילי מתוק 1 שן שום, קלופה וכתושה לציפוי: 3/4 כוס קמח 2 ביצים לרוטב: 2 כפות רוטב סויה 5-4 כפות רוטב צ'ילי מתוק 1 פלפל צ'ילי טרי, חתוך לעיגולים 0 פריטים נוספו לרשימת הקניות :רשימת קניות עבור המתכון נאגטס טופו מטוגנים ברוטב סויה חריף :קישור למתכון https://www.ynet.co.il/laisha/article/hjcvtsiueg

ההכנה

1. חותכים את הטופו לקוביות. מייבשים היטב.

2. המשרה: מערבבים בקערה את כל המרכיבים. מוסיפים את קוביות הטופו ומערבבים לציפוי מלא. מניחים לחצי שעה לפחות (עד יום) במקרר.

3. מכינים שלוש קערות: שמים באחת את הקמח, בשנייה טורפים את הביצים ובשלישית מפזרים את פירורי הלחם. מחממים את השמן במחבת.

4. טובלים את קוביות הטופו בקמח, אחר כך בבלילת הביצים ובסוף בפירורי הלחם. מעבירים למחבת ומטגנים כדקה מכל צד. מוציאים לצלחת מרופדת בנייר סופג.

5. הרוטב: מערבבים את מרכיביו בקערית.