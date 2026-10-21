נאגטס טופו מטוגנים ברוטב סויה חריף

טיפ: בשביל הגיוון אפשר להחליף את הטופו הרגיל בטופו בטעמים, כמו בזיליקום או פיקנטי.
ההכנה
1. חותכים את הטופו לקוביות. מייבשים היטב.
2. המשרה: מערבבים בקערה את כל המרכיבים. מוסיפים את קוביות הטופו ומערבבים לציפוי מלא. מניחים לחצי שעה לפחות (עד יום) במקרר.
3. מכינים שלוש קערות: שמים באחת את הקמח, בשנייה טורפים את הביצים ובשלישית מפזרים את פירורי הלחם. מחממים את השמן במחבת.
4. טובלים את קוביות הטופו בקמח, אחר כך בבלילת הביצים ובסוף בפירורי הלחם. מעבירים למחבת ומטגנים כדקה מכל צד. מוציאים לצלחת מרופדת בנייר סופג.
5. הרוטב: מערבבים את מרכיביו בקערית.
6. מעבירים את קוביות הטופו לצלחת הגשה, מפזרים עליהן את השומשום ומגישים עם הרוטב בצד, לטבילה.