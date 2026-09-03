שנים ניסיתי למצוא מתכון ראוי לעוגת עקיצת הדבורה בריאה יותר, שיהיה קל להתאים אותו לתזונה דלת פחמימה ללא סוכר ולסוכרתיים. ניסיתי עשרות מתכונים, ואני לא מגזימה. לפני שנתיים, אחרי שלכולנו הייתה שנה מאתגרת במיוחד, החלטתי להתחיל מחדש – והצלחתי. מבחינתי זו עוגה שהיא "קיטו בסתר", היא מתאימה לכולם ואיש לא ינחש שהיא "כזו".

טיפ 1: בחנויות לציוד חד־פעמי אפשר למצוא תבניות אפייה עם דפנות נמוכות. תוכלו לאפות את העוגה בשתי תבניות כאלה, ולחסוך את החיתוך שלה לשתי שכבות.

טיפ 2: לעוגה בתבנית בקוטר 20 ס"מ, הכפילו את הכמויות.

טיפ 3: לגרסה עם סוכר, החליפו את הממתיקים המלאכותיים המופיעים במתכון בסוכר ובאבקת סוכר באותה כמות.

עקיצת הדבורה בגרסה דלת פחמימה ( צילום: דניאל לילה, סגנון: נעמה רן ) כשר כשר חלבי חלבי זמן הכנה 20 דקות זמן כולל 100 דקות דרגת קושי בינונית כמות מצרכים 15 עקיצת הדבורה בגרסה דלת פחמימה ( צילום: דניאל לילה, סגנון: נעמה רן ) מצרכים סועדים 12 לוח המרת מידות סמנו והוסיפו מצרכים לרשימת הקניות בחר הכל לעוגה: 50 גרם חמאה 2 כפות גדושות מאוד ממתיק גרגירי על בסיס אריתריטול קמצוץ מלח 1 כפית מחית או תמצית וניל איכותית 4 חלמונים, בטמפרטורת החדר 1 כוס (100 גרם) קמח שקדים או שקדים טחונים 1 כפית אבקת אפייה 1 כפית חומץ תפוחים טבעי לקרם: 1/2 כוס (120 מ"ל) שמנת להקצפה 2 כפיות אבקת פודינג וניל, רגיל או ללא סוכר 2 כפיות ממתיק (מומלץ אלולוז) שתי כפות גבינת שמנת בטעם טבעי לציפוי: טופי שקדים: 3 כפות ממתיק אבקתי על בסיס אלולוז 3 כפות שקדים פרוסים 1 כף שמנת להקצפה 0 פריטים נוספו לרשימת הקניות :רשימת קניות עבור המתכון עוגת עקיצת הדבורה בגרסה דלת פחמימה :קישור למתכון https://www.ynet.co.il/laisha/article/hjicbx400mg





ההכנה

1. העוגה: מחממים את התנור ל־160 מעלות במצב טורבו. מכינים תבנית בקוטר 16 ס"מ.

2. מניחים חמאה בכלי מתאים ומחממים כדקה במיקרוגל, מומלץ במצב הפשרה, כדי שתהיה רכה מאוד ומעט נמסה, אבל לא נוזלית לגמרי. אם צריך, מחממים עוד קצת.

3. מעבירים את החמאה לקערת המערבל ומוסיפים את הממתיק, המלח והווניל. מקציפים כדקה לקרם אחיד. מוסיפים את החלמונים בהדרגה, מקציפים היטב אחרי כל הוספה, עד שהחלמון נטמע. מוסיפים את קמח השקדים ואבקת האפייה ומקציפים עוד כמה שניות, לאיחוד.

4. מרפדים את התבנית בנייר אפייה ומשמנים אותו ואת הדפנות. ממש לפני שמכניסים את העוגה לתנור, מוסיפים לעיסה את כפית החומץ ומערבבים היטב, יוצקים לתבנית ומיישרים.

5. מניחים את התבנית בשליש התחתון של התנור ואופים 15–20 דקות, עד שפני העוגה מזהיבים והיא יציבה למגע. מוציאים ומניחים לצינון מלא.

6. הקרם: שמים בקערת המערבל את השמנת, הפודינג והממתיק ומקציפים דקה־שתיים במהירות גבוהה, לקצפת יציבה. מוסיפים את הגבינה ומקציפים כחצי דקה, לאיחוד. מעבירים את הקרם לשק זילוף עם צנטר עגול או צנטר פרח בינוניים.

7. מחלצים את העוגה מהתבנית ובעזרת סכין שף רחבה חוצים אותה לרוחבה, לשתי שכבות. מניחים שכבה אחת על צלחת ומזליפים עליה פרחים או עיגולים גדולים ואחידים. מניחים בעדינות את שכבת העוגה השנייה.

8. הטופי: שמים בסיר קטן את הממתיק וכף מים, מביאים לרתיחה על להבה בינונית ומבשלים עד שהסירופ משנה את צבעו לענברי. מוסיפים בזהירות את השקדים והשמנת ומבשלים תוך ערבוב עוד כדקה, לקבלת מרקם אחיד ולציפוי מלא של השקדים. מסירים מהכיריים. בעזרת כף, מניחים בזהירות את ציפוי השקדים החם על העוגה.

9. מאחסנים במקרר חצי שעה לפחות. מגישים.

איך שומרים? עד 4 ימים במקרר או עד חודשיים במקפיא.



