תבשיל בקר עם קלמנטינות ותפוזים

סיר שכולו בית חם וחורפי, ארומה מטורפת ובשר רך שמתפרק מהעצם, עם הטעם והריח הבלתי ניתנים להחלפה של תפוז וקלמנטינה מבושלים. אם אתם מוצאים במקרה חושחש - זה המקום להשתמש בו. הוא מתאים ממש.
ההכנה
1. מתבלים את כל נתחי הבשר במלח ובפלפל שחור. מחממים את השמן בסיר רחב וגדול, ומטגנים את הבשר כמה דקות מכל צד, על להבה גבוהה, עד שהוא מזהיב היטב. מעבירים לצלחת.
2. מגרדים בכף עץ את תחתית הסיר, להסרת המשקעים שהצטברו עליה (משאירים אותם בסיר). מוסיפים את הבצל ואת הגזר ומטגנים עד שהירקות מתרככים והבצל נעשה שקוף.
3. מחזירים את נתחי הבשר לסיר. מוסיפים עוד מלח ופלפל, את הרוזמרין, הקינמון והסוכר ומערבבים. מגררים לתוך הסיר את קליפות הקלמנטינות והתפוזים. חוצים את הפירות וסוחטים מהם את המיץ לתוך הסיר. מוסיפים גם את בשר הפרי שנותר בהם (ללא גרעינים). יוצקים מהיין כך שיגיע רק עד גובה המרכיבים (אם צריך, מוסיפים עוד קצת יין או מים).
4. מביאים לרתיחה, מכסים את הסיר, מעבירים ללהבת הכיריים הקטנה ביותר ומבשלים כשעתיים וחצי, עד שהבשר רך מאוד ואפשר לפרק אותו בעזרת מזלג ל"חוטים". מסירים מהכיריים. מגישים.
- איך שומרים? עד 4 ימים, במקרר. מחממים על להבה נמוכה או במיקרוגל.