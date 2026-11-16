תבשיל בקר עם קלמנטינות ותפוזים

סיר שכולו בית חם וחורפי, ארומה מטורפת ובשר רך שמתפרק מהעצם, עם הטעם והריח הבלתי ניתנים להחלפה של תפוז וקלמנטינה מבושלים. אם אתם מוצאים במקרה חושחש - זה המקום להשתמש בו. הוא מתאים ממש.

סיר שכולו בית חם וחורפי, ארומה מטורפת ובשר רך שמתפרק מהעצם, עם הטעם והריח הבלתי ניתנים להחלפה של תפוז וקלמנטינה מבושלים. אם אתם מוצאים במקרה חושחש - זה המקום להשתמש בו. הוא מתאים ממש.

סיר שכולו בית חם וחורפי, ארומה מטורפת ובשר רך שמתפרק מהעצם, עם הטעם והריח הבלתי ניתנים להחלפה של תפוז וקלמנטינה מבושלים. אם אתם מוצאים במקרה חושחש - זה המקום להשתמש בו. הוא מתאים ממש.

1. מתבלים את כל נתחי הבשר במלח ובפלפל שחור. מחממים את השמן בסיר רחב וגדול, ומטגנים את הבשר כמה דקות מכל צד, על להבה גבוהה, עד שהוא מזהיב היטב. מעבירים לצלחת.

1. מתבלים את כל נתחי הבשר במלח ובפלפל שחור. מחממים את השמן בסיר רחב וגדול, ומטגנים את הבשר כמה דקות מכל צד, על להבה גבוהה, עד שהוא מזהיב היטב. מעבירים לצלחת.

1. מתבלים את כל נתחי הבשר במלח ובפלפל שחור. מחממים את השמן בסיר רחב וגדול, ומטגנים את הבשר כמה דקות מכל צד, על להבה גבוהה, עד שהוא מזהיב היטב. מעבירים לצלחת.

2. מגרדים בכף עץ את תחתית הסיר, להסרת המשקעים שהצטברו עליה (משאירים אותם בסיר). מוסיפים את הבצל ואת הגזר ומטגנים עד שהירקות מתרככים והבצל נעשה שקוף.

2. מגרדים בכף עץ את תחתית הסיר, להסרת המשקעים שהצטברו עליה (משאירים אותם בסיר). מוסיפים את הבצל ואת הגזר ומטגנים עד שהירקות מתרככים והבצל נעשה שקוף.

2. מגרדים בכף עץ את תחתית הסיר, להסרת המשקעים שהצטברו עליה (משאירים אותם בסיר). מוסיפים את הבצל ואת הגזר ומטגנים עד שהירקות מתרככים והבצל נעשה שקוף.