קערות בצק עלים ממולאות כבד

מכינים את הבצל, הכבד והביצים לפי המתכון לכבד הקצוץ, עד סוף סעיף 2. קוצצים גס את הכבדים ואת הביצים הקשות, מוסיפים את הבצל המטוגן ואת האריסה ומערבבים.

מכינים את הבצל, הכבד והביצים לפי המתכון לכבד הקצוץ, עד סוף סעיף 2. קוצצים גס את הכבדים ואת הביצים הקשות, מוסיפים את הבצל המטוגן ואת האריסה ומערבבים.

המלית: מכינים את הבצל, הכבד והביצים לפי המתכון לכבד הקצוץ, עד סוף סעיף 2. קוצצים גס את הכבדים ואת הביצים הקשות, מוסיפים את הבצל המטוגן ואת האריסה ומערבבים.

פורשים את הבצק על משטח העבודה וקורצים בו 20 עיגולים בקוטר 9-8 ס"מ. במחצית מהעיגולים קורצים עיגול פנימי בקוטר 5 ס"מ (לא מוציאים אותו עדיין).

פורשים את הבצק על משטח העבודה וקורצים בו 20 עיגולים בקוטר 9-8 ס"מ. במחצית מהעיגולים קורצים עיגול פנימי בקוטר 5 ס"מ (לא מוציאים אותו עדיין).

פורשים את הבצק על משטח העבודה וקורצים בו 20 עיגולים בקוטר 9-8 ס"מ. במחצית מהעיגולים קורצים עיגול פנימי בקוטר 5 ס"מ (לא מוציאים אותו עדיין).