קערות בצק עלים ממולאות כבד

ההכנה
- המלית: מכינים את הבצל, הכבד והביצים לפי המתכון לכבד הקצוץ, עד סוף סעיף 2. קוצצים גס את הכבדים ואת הביצים הקשות, מוסיפים את הבצל המטוגן ואת האריסה ומערבבים.
- מחממים את התנור ל־180 מעלות ומרפדים שתי תבניות בנייר אפייה.
- פורשים את הבצק על משטח העבודה וקורצים בו 20 עיגולים בקוטר 9-8 ס"מ. במחצית מהעיגולים קורצים עיגול פנימי בקוטר 5 ס"מ (לא מוציאים אותו עדיין).
- מניחים את העיגולים המלאים בתבנית. טורפים את החלמון עם המים ומברישים את הבצק. מניחים עליהם את העיגולים עם העיגול הפנימי ומוציאים אותו (אין בו צורך יותר). מברישים את טבעות הבצק שנותרו בחלמון.
- אופים כ־15 דקות, עד הזהבה. מוציאים ומניחים לצינון קל.
הרכבת המנה: מחלקים את תערובת הכבד בין קערות הבצק ומגישים מיד.
איך שומרים? בנפרד. את הכבד – עד 3 ימים בכלי אטום במקרר. את קערות הבצק - עד יומיים בכלי אטום בטמפרטורת החדר.