מרק כתומים ורימונים
כשר
טבעוני
זמן הכנה
25 דקות
זמן כולל
60 דקות
דרגת קושי
בינונית
כמות מצרכים
14
מרק כתומים ורימונים
(צילום: דני לרנר, סגנון: נעה קנריק)
מצרכים
5
סועדים
לוח המרת מידות
סמנו והוסיפו מצרכים לרשימת הקניות
בחר הכל
2 כפות שמן זית
1 בצל סגול, קלוף וקצוץ דק
1/2 כפית פתיתי צ'ילי יבש
2 כפות סוכר חום
1 מקל קינמון
1 שקית (100 גרם) ערמונים קלופים
750 גרם דלעת, קלופה וחתוכה לקוביות
2 יחידות בינוניות (כ־1/2 ק"ג) בטטה, קלופה וחתוכה לקוביות
1/4 כוס מיץ רימונים
3/4 כוס + 1 כף (200 מ"ל) נוזל ("חלב") קוקוס
1/8 כפית אגוז מוסקט מגורר
מלח
פלפל שחור
להגשה: גרגירים מכ־1/2 רימון
0
פריטים נוספו לרשימת הקניות
ההכנה
1. מחממים את שמן הזית בסיר בינוני. מוסיפים את הבצל והצ'ילי ומטגנים כ־2 דקות על להבה גבוהה, להזהבה קלה. מוסיפים את הסוכר החום ואת מקל הקינמון והערמונים ומטגנים כדקה נוספת. מוסיפים את הדלעת והבטטה ומטגנים עוד כדקה. מוסיפים את מיץ הרימונים וחלב הקוקוס ויוצקים מים, כך שהנוזלים יכסו מעט מעבר לגובה המרכיבים. מביאים לרתיחה ומבשלים (ללא כיסוי) על להבה בינונית, ברתיחה עדינה, כחצי שעה, עד שהירקות מתרככים.
2. מתבלים באגוז מוסקט, מלח ופלפל ומסירים מהכיריים. מוציאים את מקל הקינמון. טוחנים את המרק (בעזרת בלנדר מוט או מעבד מזון) למרקם קרמי אחיד – אפשר להשאיר מעט חתיכות גסות, לפי הטעם (אפשר להכין עד יום מראש ולחמם לפני ההגשה).
3. מעטרים ברימונים ומגישים חם.