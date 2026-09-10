מרק כתומים ורימונים

1. מחממים את שמן הזית בסיר בינוני. מוסיפים את הבצל והצ'ילי ומטגנים כ־2 דקות על להבה גבוהה, להזהבה קלה. מוסיפים את הסוכר החום ואת מקל הקינמון והערמונים ומטגנים כדקה נוספת. מוסיפים את הדלעת והבטטה ומטגנים עוד כדקה. מוסיפים את מיץ הרימונים וחלב הקוקוס ויוצקים מים, כך שהנוזלים יכסו מעט מעבר לגובה המרכיבים. מביאים לרתיחה ומבשלים (ללא כיסוי) על להבה בינונית, ברתיחה עדינה, כחצי שעה, עד שהירקות מתרככים.