בגיל 17, למריה לוגביננקו כבר יש רזומה מרשים כדוגמנית: רשומים בו קמפיינים ל־FIX, סקופ, טרמינל איקס, נטורל פורמולה וסקארה, לצד עבודות בלונדון. לוגביננקו, תושבת ירושלים, החליטה להיכנס לתחום כבר בגיל 12. "תמיד חשבתי שזה משהו שאני יכולה להצליח בו, וגם אנשים סביבי אמרו לי את זה", היא מספרת. "בגיל 12 כבר פניתי לסוכנויות באינסטגרם, כולל סוכנות IL מודלס שבה אני מיוצגת היום. הם אמרו שידברו עם ההורים שלי, אבל זה לא התקדם. שלוש שנים לאחר מכן חזרו אליי, אמרו לי, 'מה? גדלת', והתחלתי לעבוד".

לוגביננקו, האמצעית מבין שלושה ילדים, נולדה באוקראינה ועלתה לישראל עם משפחתה בגיל חמש. "התחברתי לארץ ולמדתי עברית מהר מאוד", היא מספרת. כיום היא לומדת בכיתה י"ב בתיכון המסורתי בירושלים. במקביל לדוגמנות היא מטפחת קרוב ל־150 אלף עוקבים באינסטגרם ו־27 אלף בטיקטוק.

+ לצפייה במוצר > "התחברתי לארץ ולמדתי עברית מהר מאוד" ( צילום: רותם ברק )

איך משלבים את העבודה הזו עם הלימודים? "זה קשוח. סידרתי את זה עם בית הספר, אבל בסוף צריך להשלים חומר. אני לומדת במגמת ספרות ועושה גם חמש יחידות במתמטיקה ואנגלית. קשה לי, אבל אני מצליחה. אני רואה בזה מתנה".

+ לצפייה במוצר > "לומדת במגמת ספרות ועושה גם חמש יחידות במתמטיקה" ( צילום: רותם ברק )

אילו תגובות את מקבלת? "בדרך כלל תגובות מפרגנות. גם אוהד, בן הזוג שלי בשנתיים וחצי האחרונות, מפרגן לי במאה אחוז. הוא עכשיו בצבא ורוצה להיות זמר. הוא לא מקנא כשמתחילים איתי, אני דווקא חושבת שזה מעלה לו".

מה החלום הבא? "לצעוד במסלול של ויקטוריה'ס סיקרט. בא לי להיות מלאכית עם כנפיים. כל הנשיות שם, אני מתה על זה. בעזרת השם, אולי בשנה הבאה, כשאהיה בת 18".

+ לצפייה במוצר > ( צילום: רותם ברק )

את כבר יודעת איפה תשרתי בצבא? "האמת היא ששאפתי לשרת בחיל המודיעין, אבל בגלל הדוגמנות והפעילות ברשתות אולי אבחר בתפקיד שיאפשר לי לשלב בין הדברים".

ספרי על הפקת האופנה ל"לאשה". "צילמנו בחוות סוסים בצפון, ופתאום יצאו שני סוסים ענקיים ופשוט התחילו להצטלם איתי. אני אוהבת טבע ומעדיפה את זה על צילומים בסטודיו. הבגדים שלבשתי הם לא משהו שיוצא לי ללבוש ביום־יום, אבל אני אוהבת מאוד את הסגנון הזה".

+ לצפייה במוצר > ( צילום: רותם ברק )