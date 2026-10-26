סלמון וברוקולי בתנור ברוטב לימון ודבש

נתח חגיגי בהכנה פשוטה מאוד ובטעם של עוד – ובהתאם לכך, זו מנה שאני מכינה לפחות פעם בשבוע. כמובן, אפשר לוותר על הירק, להכין רק את הדג ולהגיש אותו עם כל תוספת אחרת.
ההכנה:
1. מחממים את התנור ל־230-220 מעלות, מומלץ במצב טורבו. מרפדים תבנית בנייר אפייה.
2. מרתיחים מים בסיר, חולטים את הברוקולי במשך כדקה ומסננים. מניחים בצד (פרחים מוקפאים מפשירים בלבד).
3. הרוטב: שמים בכלי מתאים את כל מרכיביו ומערבבים או מנערים למרקם אחיד.
4. מניחים את הסלמון בתבנית, יוצקים עליו 3/4 מכמות הרוטב וזורים מלח ופלפל.
5. צולים 15 דקות. מעבירים את התנור למצב גריל (אפשר למצב גריל וטורבו ביחד). מוציאים את התבנית, מוסיפים את הברוקולי ומברישים אותו ואת הדג ביתרת הרוטב. מחזירים את התבנית לתנור, לשליש העליון שלו, וצולים כ־4 דקות נוספות, עד שנתח הדג מזהיב (ודאו שהוא לא נשרף. אם צריך, החזירו את התבנית לאמצע התנור). מוציאים ומגישים חם.
- איך שומרים? עד 3 ימים, במקרר. מחממים במיקרוגל.