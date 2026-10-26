סלמון וברוקולי בתנור ברוטב לימון ודבש

נתח חגיגי בהכנה פשוטה מאוד ובטעם של עוד – ובהתאם לכך, זו מנה שאני מכינה לפחות פעם בשבוע. כמובן, אפשר לוותר על הירק, להכין רק את הדג ולהגיש אותו עם כל תוספת אחרת.

נתח חגיגי בהכנה פשוטה מאוד ובטעם של עוד – ובהתאם לכך, זו מנה שאני מכינה לפחות פעם בשבוע. כמובן, אפשר לוותר על הירק, להכין רק את הדג ולהגיש אותו עם כל תוספת אחרת.

נתח חגיגי בהכנה פשוטה מאוד ובטעם של עוד – ובהתאם לכך, זו מנה שאני מכינה לפחות פעם בשבוע. כמובן, אפשר לוותר על הירק, להכין רק את הדג ולהגיש אותו עם כל תוספת אחרת.

600-500 גרם פילה סלמון, עם או בלי עור (מומלץ טרי, אפשר גם מופשר)