סלט צבעוני לשנה החדשה

מיכל לוי אלחלל היא שף־קונדיטורית, מחברת מתכונים ובלוגרית אוכל | אינסטגרם:

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איפה את בחג?

השנה אהיה בחו"ל. נתארח בבית חב"ד שבעיר ברנו בצ'כיה.

המנה המנצחת: