סלט צבעוני לשנה החדשה

מיכל לוי אלחלל היא שף־קונדיטורית, מחברת מתכונים ובלוגרית אוכל | אינסטגרם: michi_blog איפה את בחג? השנה אהיה בחו"ל. נתארח בבית חב"ד שבעיר ברנו בצ'כיה. המנה המנצחת: סלט צבעוני עם רימונים. אני מכינה אותה בשנים האחרונות והיא הופכת בהדרגה לחלק מהמסורת המשפחתית. הרעיון שלה התגבש כשהתכוננתי לארח את סעודת החג ורציתי שהשולחן יכלול מנה צבעונית וגם שיהיו בו רימונים. מאז אני מכינה אותו - קצת כמו טאבולה, מתוק־חמוץ ונהדר, עם רוטב שמחבר את כל הטעמים ביחד. התוצאה היא לגמרי סלט לשנה טובה: בריא, טעים ויפהפה.
טיפים:
אפשר להכין את הרוטב יום לפני, ולערבב עם הסלט לפני ההגשה. אם רוצים, אפשר להכין את הרוטב עם סילאן במקום דבש. אין דבר כזה יותר מדי רימונים. אפשר להוסיף עוד וליהנות מהצבע.
ההכנה
- חוצים את המלפפונים לאורכם, מוציאים בעזרת כפית את הגרעינים ופורסים את המלפפונים לסהרונים. חותכים את הכרוב לקוביות קטנות. פורסים דק את הבצל הירוק, את הסלרי ואת הפלפל החריף (אם משתמשים). מעבירים הכול לקערה ומוסיפים את הכוסברה או הפטרוזיליה וגרעיני הרימון.
- הרוטב: בצנצנת קטנה מערבבים את כל מרכיבי הרוטב. טועמים ומתקנים תיבול במידת הצורך.
- בסמוך להגשה יוצקים את הרוטב ומערבבים. מגישים.