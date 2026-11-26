הצירוף האופנתי הזה הוא אחד האהובים עליי, ולאחרונה אני רואה אותו יותר ויותר: מכנסי ג'ינס יומיומיים שנלבשים עם חלק עליון שהוא ההפך הגמור – מעוצב, מתוחכם, יוקרתי, מושך את כל תשומת הלב. למטה יומיום, למעלה חלום. המראה הזה שובה את לבי כי יש בו סתירה פנימית. לכאורה הוא לא הגיוני, אבסורדי אפילו: איך יכול להיות שטופ של הביוקר משתלב עם ג'ינס של בוקר? והתשובה היא, משתלב גם משתלב.
באופנה הרבה מאוד הוא עניין של איזון, ופה האיזון הוא מושלם. הפשטות והיומיומיות של הג'ינס מהוות קונטרה לתחכום והיוקרה של הטופ. הג'ינס הוא מעין קנבס שעליו ניתן להוסיף כל שיגוע שרוצים, וזה לא ייראה מוגזם. תשאלו את זנדאיה שהגיעה לתצוגת לואי ויטון בג'ינס וטופ יוצא דופן, את אן האת'ווי במראה הריוני שהוא ממש שיר הלל לשילוב הנ"ל, או את אנה ווינטור, שלשער "ווג" הראשון בעריכתה ב־1988 בחרה בתצלום של מיכאלה ברקו בג'ינס וז'קט קוטור של כריסטיאן לקרואה.
בכלל, זוהי שעתו היפה של הג'ינס. באתר T-Fashion דווח כי בחודש התצוגות האחרון, שהציג את הקולקציות לאביב 2027, חל זינוק של עשרות אחוזים בנוכחות של מכנסי ג'ינס על המסלול. במקביל פורסם כי הנושא של נשף המט גאלה הקרוב (לאחר שהנושא הקודם, יצירתו של ג'ון גליאנו, בוטל בשל התבטאויות אנטישמיות שלו בעבר) יהיה Fashion and the poetics of the everyday (אופנה והפואטיקה של היומיום). במילים אחרות, ניתן לצפות לנוכחות מוגברת של ג'ינס על המדרגות המפורסמות של מוזיאון המטרופוליטן. ברשתות קמה סערה, ונראה שכל היומיומיות הזו מעצבנת כמה אנשים שחושבים שזה לא גלאם מספיק. ואני אומרת: מדובר ברעיון גאוני. ואם חסרה למישהו השראה, הוא יכול להציץ במראות שלפניכן ולקבל אותה בכיף.