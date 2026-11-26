הצירוף האופנתי הזה הוא אחד האהובים עליי, ולאחרונה אני רואה אותו יותר ויותר: מכנסי ג'ינס יומיומיים שנלבשים עם חלק עליון שהוא ההפך הגמור – מעוצב, מתוחכם, יוקרתי, מושך את כל תשומת הלב. למטה יומיום, למעלה חלום. המראה הזה שובה את לבי כי יש בו סתירה פנימית. לכאורה הוא לא הגיוני, אבסורדי אפילו: איך יכול להיות שטופ של הביוקר משתלב עם ג'ינס של בוקר? והתשובה היא, משתלב גם משתלב.