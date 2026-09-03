  • טיפ 1: אם משתמשים במייפל אלולוז, אופים כ־50 דקות ב־150 מעלות.
  • טיפ 2: לגרסה עם סוכר, החליפו את הממתיקים המלאכותיים המופיעים במתכון באבקת סוכר ובסירופ מייפל באותה כמות.
עוגת דבש בלי דבש
כשר
חלבי
זמן הכנה
20 דקות
זמן כולל
60 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
14
עוגת דבש בלי דבש
(צילום: דניאל לילה, סגנון: נעמה רן)
מצרכים
10
סועדים
לוח המרת מידות
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2 כוסות (200 גרם) קמח שקדים או שקדים טחונים
1/2 כפית אבקת סודה לשתייה
1/4 כפית מלח, מומלץ מלח הימלאיה
אפשרות לחובבי מתוק: 2 כפות ממתיק אבקתי על בסיס אריתריטול
100 גרם חמאה מומסת או שמן קוקוס
1 כפית תמצית או מחית וניל איכותית
3 ביצים
1 כפית קינמון טחון
1/2 כפית אגוז מוסקט מגורר או ציפורן
1/2 כוס רוטב מייפל דל־פחמימה (מייפל אלולוז או וולדן פארמס)
אפשרות: 1 כפית גדושה אבקת קפה נמס + 1–2 כפות מים רותחים (מחזק את צבע העוגה)
אפשרות: 1/2 כוס פקאן קצוץ גס
אפשרות: חופן שקדים פרוסים
אפשרות: ממתיק אבקתי, לעיטור
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ההכנה
1. מחממים את התנור ל־160 מעלות במצב טורבו או בחום עליון־תחתון. משמנים תבנית אינגליש קייק או בקוטר 20 ס"מ.
2. שמים בקערה את קמח השקדים, הסודה לשתייה והמלח וגם את הממתיק (אם משתמשים). יוצקים את החמאה (או שמן הקוקוס) ומערבבים. מוסיפים את הווניל, הביצים והתבלינים ומערבבים לעיסה אחידה. מוסיפים את המייפל ומערבבים שוב. אם משתמשים, ממיסים את אבקת הקפה במים הרותחים, מוסיפים את הנוזל לקערה ומערבבים. אם רוצים, מוסיפים גם את אגוזי הפקאן ומערבבים לפיזור אחיד. יוצקים לתבנית ומיישרים. אם רוצים, מפזרים שקדים פרוסים.
3. מניחים את התבנית בשליש התחתון של התנור ואופים כ־35 דקות (לתבנית אינגליש קייק) או 40–45 דקות (לתבנית עגולה), עד שקיסם שננעץ בעוגה יוצא יבש. מוציאים ומצננים. אם רוצים, מפזרים אבקת סוכר. מגישים.
  • איך שומרים? עד יומיים בקופסה אטומה בטמפרטורת החדר או כשבוע במקרר.

  • טליה בנימיני היא מומחית לאפייה דלת פחמימה, ללא גלוטן וללא סוכר. אתר: matokbari.co.il