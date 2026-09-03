- טיפ 1: אם משתמשים במייפל אלולוז, אופים כ־50 דקות ב־150 מעלות.
- טיפ 2: לגרסה עם סוכר, החליפו את הממתיקים המלאכותיים המופיעים במתכון באבקת סוכר ובסירופ מייפל באותה כמות.
ההכנה
1. מחממים את התנור ל־160 מעלות במצב טורבו או בחום עליון־תחתון. משמנים תבנית אינגליש קייק או בקוטר 20 ס"מ.
2. שמים בקערה את קמח השקדים, הסודה לשתייה והמלח וגם את הממתיק (אם משתמשים). יוצקים את החמאה (או שמן הקוקוס) ומערבבים. מוסיפים את הווניל, הביצים והתבלינים ומערבבים לעיסה אחידה. מוסיפים את המייפל ומערבבים שוב. אם משתמשים, ממיסים את אבקת הקפה במים הרותחים, מוסיפים את הנוזל לקערה ומערבבים. אם רוצים, מוסיפים גם את אגוזי הפקאן ומערבבים לפיזור אחיד. יוצקים לתבנית ומיישרים. אם רוצים, מפזרים שקדים פרוסים.
3. מניחים את התבנית בשליש התחתון של התנור ואופים כ־35 דקות (לתבנית אינגליש קייק) או 40–45 דקות (לתבנית עגולה), עד שקיסם שננעץ בעוגה יוצא יבש. מוציאים ומצננים. אם רוצים, מפזרים אבקת סוכר. מגישים.
- איך שומרים? עד יומיים בקופסה אטומה בטמפרטורת החדר או כשבוע במקרר.
- טליה בנימיני היא מומחית לאפייה דלת פחמימה, ללא גלוטן וללא סוכר. אתר: matokbari.co.il