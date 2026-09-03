2. שמים בקערה את קמח השקדים, הסודה לשתייה והמלח וגם את הממתיק (אם משתמשים). יוצקים את החמאה (או שמן הקוקוס) ומערבבים. מוסיפים את הווניל, הביצים והתבלינים ומערבבים לעיסה אחידה. מוסיפים את המייפל ומערבבים שוב. אם משתמשים, ממיסים את אבקת הקפה במים הרותחים, מוסיפים את הנוזל לקערה ומערבבים. אם רוצים, מוסיפים גם את אגוזי הפקאן ומערבבים לפיזור אחיד. יוצקים לתבנית ומיישרים. אם רוצים, מפזרים שקדים פרוסים.