ב־2009 יצא לאקרנים סרט הדוקוThe September Issue , שתיעד את תהליכי העבודה על גיליון ספטמבר 2007 של מגזין "ווג" האמריקאי (אם לא צפיתן בו, אני ממש ממליצה – האינטריגות בין אנה ווינטור לסטייליסטית הראשית גרייס קודינגטון הן פרייסלס). הגיליון ההוא נחשב לגדול ביותר בתולדות המגזין: הוא הכיל 840 עמודים ושקל כ־2.3 קילו! כמעט 20 שנה חלפו מאז, והנתונים האלה נראים כיום דמיוניים.

במשך עשרות שנים נחשב גיליון ספטמבר של מגזיני האופנה לחשוב ביותר של השנה: זה שמרכז בין דפיו את התחזית האופנתית לסתיו הקרוב ולעונת החגים, ושמושקעים בו תקציבי הפרסום הגדולים ביותר. היום, בעידן הרשתות החברתיות, מה שנשאר מכל זה הוא בעיקר המשמעות הסמלית. גיליון ספטמבר כבר לא שוקל 2.3 קילו אבל הוא עדיין אירוע. הוא עדיין מהווה סוג של הצהרה ומעורר התרגשות וציפייה: שתופיע בו כוכבת מהשורה הראשונה, שהוא יהיה גדול מהחיים, מלא בגלאם, בקיצור: כל מה שהטיקטוק פשוט לא יכול לספק.

בשבועות האחרונים נחשפו לעולם שערי ספטמבר 2026 הטריים. להגיד לכן שכולם ענו על הציפיות האלה? לא ממש. לפניכן המסקנות.

אן האת'וויי מינוס הבטן

הכוכבת שהשתלטה השנה על כל מסך אפשרי, בשער ל"ווג" הסיני שצולם כפי הנראה לפני ההיריון המתוקשר שלה (וחבל שכך). ומה הסיפור עם הפאה דווקא בשער שאמור להיות הכי זוהר שיש?

מתוך הריאיון: "סרטים הם כבר לא הדבר היחיד שמשמעותי בחיי".





דואה ליפה ממנפת

דואה ממשיכה לסחוט את לימון החתונה שלה עם שער ל"ווג" איטליה, שהתירוץ לו הוא, כמובן, העובדה שהאירוע הסופר מתוקשר התקיים בסיציליה. אישה יקרה: דואה עונדת שרשרת דמוית נחש של בית היוקרה בולגרי, משובצת יהלומים ואבני אודם, ששווייה מוערך במאות אלפי דולרים.





ג'יג'י חדיד מדכאת

דוגמנית־העל מככבת על שער "ווג" הצרפתי בצילום שאמור לייצג אלגנטיות פריזאית, אך מייצג בעיקר את העובדה שהגבות שלה חומצנו. אוקיסמורון: "מפגש עם סופר־מודל מאושרת מתמיד", הכריזו במגזין, בלי להבחין כנראה שחדיד החנוטה בשמלה שחורה של סן לורן נראית, כפי שהגדירה אחת המגיבות, "כמו אלמנה שבעלה העשיר מת בנסיבות מסתוריות".





קאיה והומר עושים מחווה

קאיה, בתה של סינדי קרופורד , והומר, בנו של ריצ'רד גיר, מקדמים את הסדרה "הרסיסים" בכיכובם על שער ספטמבר האולטימטיבי, זה של "ווג" האמריקאי. זו מעין מחווה להוריהם, זוג נשוי לשעבר, שכיכבו על שער "ווג" בנובמבר 1992.

הביקורת: בעדינות נאמר שהשער הזה לא בדיוק מיישר קו עם שערי ספטמבר האייקוניים של "ווג", החל מבחירת שני שחקנים צעירים בתחילת דרכם וכלה בצילום הסטודיו הפשוט ונטול הזוהר. המגיבים ברשת זעמו, אך בה בעת סיכמו: "אין להם כסף".





ניקול קידמן לא מזוהה

השחקנית האייקונית מופיעה על שער "ווג" הבריטי שצולם באחוזה בלונג איילנד. מי שהצליחה לזהות אותה, שתרים יד. לא הבנתי: למה מתוך הפקה מרהיבה שכללה אינספור פריטי יוקרה מסנוורים, נבחר דווקא הפריים הזה, שבו היא לובשת לוק יומיומי של סטלה מקרטני.

ריהאנה מתפשטת

ריהאנה, הפרזנטורית החדשה של הבושם J'ADORE של דיור, מככבת על שער "אל" האמריקאי כשהפריט היחיד לגופה הוא כתר הנושא את שם המותג. בגיליון עצמו אין ריאיון איתה כנהוג, אלא מאמר על המעמד שלה כמוזה. כנראה שלרירי לא בא לפטפט. בשורה התחתונה: שער של ריהאנה הוא תמיד אירוע, וכנראה שווה לשלם עליו כל מחיר שהדיווה דורשת.





סלין דיון כובשת

סוף־סוף שער ספטמבר כמו ששער ספטמבר צריך להיות: הכוכבת הקנדית, ששבה לבמה אחרי שש שנות הפסקה בשל משבר בריאותי, מככבת על שלושה קאברים שונים ומפוצצים בגלאם של "הארפר'ס בזאר" האמריקאי. אפקט הוואו: דיון לובשת שתי שמלות של גוצ'י ואנסמבל תחרה ופאייטים של סן לורן, כולם מהקולקציות החדשדשות של סתיו־חורף 2026.