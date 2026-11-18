בגרסה הזאת ציפיתי את העוף בשבבי קורנפלקס, אבל אפשר בהחלט להחליף בחטיפים מרוסקים אחרים. במקום לטגן את החתיכות, אפיתי אותן - המנה טעימה גם כך ובריאה יותר.