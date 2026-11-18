בגרסה הזאת ציפיתי את העוף בשבבי קורנפלקס, אבל אפשר בהחלט להחליף בחטיפים מרוסקים אחרים. במקום לטגן את החתיכות, אפיתי אותן - המנה טעימה גם כך ובריאה יותר.
ההכנה
1. מחממים את התנור ל־180 מעלות (אין צורך בתוכנית טורבו). מרפדים תבנית בנייר אפייה.
2. חותכים את נתחי החזה לחתיכות קטנות, 3-2 ס"מ.
3. שמים את דגני הבוקר בקערת מעבד המזון ומעבדים קצרות, בהפסקות, לחתיכות גסות (לא אבקה!). מעבירים לקערה, מוסיפים את הקמח ואת התבלינים ומערבבים. טורפים את הביצים בקערה נפרדת.
4. טובלים את חתיכות העוף בביצים, מנערים קלות מעודפים ומעבירים לציפוי בתערובת הדגנים. מניחים בתבנית. מזליפים עליהן את שמן הזית.
5. אופים 12 דקות, מוציאים והופכים את החתיכות. מחזירים לתנור ל־10-8 דקות נוספות, עד שהציפוי מתקשה ומזהיב.
6. מוציאים ומגישים חם, מומלץ לצד רטבים.
- איך שומרים? עד 3 ימים, במקרר.