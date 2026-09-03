דובשניות בלי דבש

כשהייתי ילדה הייתה לי חולשה לדובשניות. לא היה אז מגוון מטורף של דברי מתיקה על המדף, והדובשניות תפסו בו מקום של כבוד. לא יכולתי אפילו לדמיין שאפשר יהיה יום אחד לאכול דובשניות שיהיו ללא גלוטן, בריאות וגם טעימות (ממש!).
- טיפ 1: הציפוי של העוגיות צריך להיות במרקם מדויק, כדי ליצור כיסוי לבנבן שאינו שקוף או עבה מדי. הקפידו להשתמש בממתיק במרקם אבקת סוכר, טבלו עוגייה־שתיים, ואז דייקו את סמיכותו.
- טיפ 2: פסיליום הם סיבים תזונתיים זולים ונגישים, מצמח הלחך, שמשמשים כמסמיך בבצקים ללא פחמימות. אפשר להחליף אותם במעט קסנטן גאם או קמח קוקוס, אבל התוצאה תהיה לדעתי טובה פחות.
- טיפ 3: סירופ מייפל על בסיס אלולוז יניב עוגיות רכות יותר שזקוקות לאפייה קצרה יותר.
- טיפ 4: לגרסה עם סוכר, החליפו את הממתיקים המלאכותיים המופיעים במתכון בסוכר חום, מייפל ואבקת סוכר, באותה כמות.
ההכנה
1. מחממים את התנור ל־160 מעלות במצב טורבו. מרפדים תבנית תנור בנייר אפייה, ומומלץ גם לשמן אותו קלות.
2. שמים בקערה את כל המרכיבים היבשים (שקדים, פסיליום, אבקת אפייה, תבלינים ותחליף סוכר חום) ומערבבים היטב. מוסיפים את כל המרכיבים הרטובים (שמן זית, מייפל וביצים) ומערבבים לקבלת בצק אחיד ומעט דביק. מניחים למנוחה במשך כ־3 דקות.
3. בידיים רטובות, יוצרים מהבצק כדורים קטנים ומניחים בתבנית.
4. מניחים את התבנית בשליש התחתון של התנור ואופים כ־20 דקות, עד שהעוגיות משחימות. מוציאים ומניחים לצינון.
5. הציפוי: מערבבים את הממתיק עם המים, למרקם סמיך אך נוזלי. אם צריך, מוסיפים בהדרגה עוד מעט מים לדילול או עוד מעט ממתיק להסמכה.
6. טובלים את כיפת העוגיות בציפוי ומניחים בחזרה, להתייצבות (15–20 דקות). מגישים.
- איך שומרים? עד שבוע במקרר או עד חודשיים במקפיא.
- טליה בנימיני היא מומחית לאפייה דלת פחמימה, ללא גלוטן וללא סוכר. אתר: matokbari.co.il