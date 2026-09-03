דובשניות בלי דבש

כשהייתי ילדה הייתה לי חולשה לדובשניות. לא היה אז מגוון מטורף של דברי מתיקה על המדף, והדובשניות תפסו בו מקום של כבוד. לא יכולתי אפילו לדמיין שאפשר יהיה יום אחד לאכול דובשניות שיהיו ללא גלוטן, בריאות וגם טעימות (ממש!).