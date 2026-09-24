עוגת שזיפים עם שטרויזל קינמון

ההכנה

1. מחממים את התנור ל־170 מעלות במצב טורבו או ל־180 מעלות בחום עליון־תחתון. משמנים תבנית בגודל 25X25 ס"מ או בקוטר 26 ס"מ ומרפדים את בסיסה בנייר אפייה.

2. השטרויזל : שמים בקערה את כל מרכיביו ומערבבים־ממוללים בידיים עד שמתקבלים פירורים. מאחסנים במקרר או במקפיא עד להמשך השימוש.

3. העוגה : שמים בקערה את הביצים והסוכר וטורפים היטב למרקם אחיד (אפשר גם להקציף במערבל). מוסיפים את היוגורט, הקמח, אבקת האפייה והשמן וטורפים לאט, רק עד שמתקבלת עיסה אחידה ללא גושים, ולא יותר. יוצקים לתבנית ומיישרים.

4. חוצים את השזיפים ומגלענים אותם. פורסים כל מחצית לשלוש פרוסות. מניחים אותן על עיסת העוגה, בפיזור אחיד. מפזרים את השטרויזל.

5. אופים כ־40 דקות, עד שפירורי הבצק מזהיבים ומרכז העוגה יציב. מוציאים, מניחים לצינון ומגישים, מומלץ לצד גלידה וכדומה.