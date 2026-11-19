ההכנה
1. מחממים את התנור ל־180 מעלות, מומלץ בחום עליון־תחתון. מרפדים תבנית בגודל 23X23 ס"מ בנייר אפייה.
2. העוגה: מערבבים את הקפה והמים לנוזל אחיד. שמים בקערה את הקמח, אבקת האפייה, הקינמון והמלח ומערבבים. מוסיפים את הקפה ואת כל שאר מרכיבי העוגה ומערבבים רק עד לקבלת עיסה אחידה. מוסיפים את השוקולד ומערבבים בתנועות קיפול לפיזור אחיד.
3. אם רוצים, מכינים את שכבת הפירורים: שמים בקערה נפרדת את כל מרכיביהם ומערבבים־ממוללים בידיים לקבלת פירורים.
4. יוצקים כמחצית מעיסת העוגה לתבנית ומיישרים. מפזרים עליה את הפירורים בשכבה אחידה. יוצקים עליהם את יתרת העיסה ומיישרים בעדינות.
5. אופים 55-45 דקות, עד שהעוגה מתייצבת. מוציאים מהתנור ומניחים לצינון במשך כ־30 דקות לפחות.
6. הציפוי: מערבבים בקערה את אבקת הסוכר והקפה. מוסיפים מהמים, כף בכל פעם, ומערבבים לקבלת מרקם חלק וסמיך שאפשר להזליף או למרוח.
7. יוצקים או מזליפים את הציפוי. אם רוצים, מפזרים שוקולד קצוץ. מכסים ומניחים בטמפרטורת החדר שעה לפחות, להתייצבות. מגישים.
- איך שומרים? עד 5 ימים, מכוסה בטמפרטורת החדר