2. העוגה : מערבבים את הקפה והמים לנוזל אחיד. שמים בקערה את הקמח, אבקת האפייה, הקינמון והמלח ומערבבים. מוסיפים את הקפה ואת כל שאר מרכיבי העוגה ומערבבים רק עד לקבלת עיסה אחידה. מוסיפים את השוקולד ומערבבים בתנועות קיפול לפיזור אחיד.