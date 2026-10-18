להפסיק:

1. לשבת 9-6 שעות ביום. ישיבה ממושכת ב גיל המעבר קשורה לסיכון גבוה בכ־22% לסרטן השד, וישיבה של עשר שעות ומעלה לסיכון גבוה בכ־28% לעומת עד חמש שעות ישיבה ביום, כך קובע מחקר אמריקאי מ־2025, שכלל יותר מ־39 אלף נשים. מה לעשות? לשבור את רצף הישיבה במהלך היום, לקום, ללכת כמה דקות ולבצע חלק מהפעולות היומיומיות בעמידה.

2. לעבוד במשמרות: מחקר שנערך בפינלנד ופורסם ב־2026 עקב אחרי יותר מ־42 אלף נשים. בקרב נשים בנות 50 ומעלה, עבודה של שלוש משמרות לילה רצופות ומעלה הייתה קשורה לסיכון גבוה בכ־64% לסרטן השד. החוקרים מדגישים שמדובר במחקר תצפיתי, ולכן הוא לא מוכיח סיבה ותוצאה. מה לעשות? נסי לצמצם רצפים ארוכים של משמרות לילה.





3 צפייה בגלריה גם משקה אלכוהולי אחד ביום קשור לעלייה בסיכון לסרטן השד ( צילום: Shutterstock )

3. לשתות אלכוהול: במקרה של סרטן השד, גם שתייה שנחשבת מתונה אינה נטולת סיכון. סקירה גדולה של World Cancer Research Fund מצאה שגם משקה אלכוהולי אחד ביום קשור לעלייה בסיכון לסרטן השד. אלכוהול מתפרק בגוף בין היתר לאצטאלדהיד, חומר מסרטן, והוא עשוי להשפיע גם על רמות האסטרוגן. מה לעשות? פשוט להפחית באלכוהול.

4. להקפיץ את הסוכר בדם: מטא־אנליזה שפורסמה ב־2025 וכללה 26 מחקרי עוקבה אחר כ־2.2 מיליון נשים, מצאה שתזונה בעלת אינדקס גליקמי גבוה הייתה קשורה לסיכון גבוה בכ־5% לסרטן השד. האינדקס הגליקמי הוא ערך מספרי (0 עד 100) שבאמצעותו מדרגים מאכלים עתירי פחמימות לפי משך הזמן הנדרש לעיכולם ולפי המהירות שבה הם מעלים את רמת הסוכר (גלוקוז) בדם. מה לעשות? ל הפחית את הצריכה של משקאות ממותקים, ממתקים, מאפים ודגנים מעובדים ולהעדיף פחמימות עשירות בסיבים שמתפרקות לאט יותר ומאיטות את קפיצת הסוכר.

להתמיד

5. לרדת במשקל: מחקר שאיגד נתונים מעשרה מחקרי עוקבה וכלל יותר מ־180 אלף נשים בנות 50 ומעלה, מצא כי נשים שסבלו מעודף משקל, רזו ושמרו על הירידה היו בסיכון נמוך יותר לסרטן השד. אצל נשים שלא השתמשו בטיפול הורמונלי לאחר גיל המעבר, גם ירידה של שניים עד ארבעה וחצי ק"ג שנשמרה לאורך זמן הייתה קשורה לסיכון נמוך יותר למחלה. מה לעשות? סובלת מעודף משקל? כווני לירידה מתונה שאפשר לשמור עליה, ולא לדיאטה קיצונית וקצרת טווח.

3 צפייה בגלריה "עבודה של שלוש משמרות לילה רצופות ומעלה קשורה לסיכון גבוה לסרטן השד" ( צילום אילוסטרציה: Shutterstock )

6. לצרוך עגבניות, אבטיח, אשכולית ורודה, גויאבה ופירות וירקות צבעוניים נוספים המכילים קרוטנואידים, ובהם ליקופן. מטא־אנליזה מצאה כי נשים עם הרמות הגבוהות ביותר של ליקופן בדם היו בסיכון נמוך בכ־14% לסרטן השד, לעומת נשים עם הרמות הנמוכות ביותר. יש לציין שהראיות הוגדרו ברמת ודאות נמוכה. מה לעשות? לשלב באופן קבוע בתפריט ירקות ופירות אדומים ובצבעים אחרים.

7. לישון בחושך: מטא־אנליזה שכללה 21 מחקרים ויותר מ־734 אלף משתתפות מצאה שחשיפה גבוהה יותר לאור בלילה הייתה קשורה לסיכון גבוה בכ־12% לסרטן השד. אחת ההשערות היא שחשיפה לאור משבשת את השעון הביולוגי ואת הפרשת המלטונין. מה לעשות? להחשיך את חדר השינה ככל האפשר, לכבות תאורה מיותרת ולהימנע משינה מול טלוויזיה או מסך דולק.

8. לאכול הרבה סיבים: סיבים תזונתיים מוכרים יותר בהקשר של מערכת העיכול והשובע, אבל יש להם גם קשר מעניין לסרטן השד. מטא־אנליזה עדכנית מ־2025 מצאה שצריכה גבוהה יותר של סיבים קשורה לסיכון נמוך יותר של סרטן השד. הקשר היה בולט במיוחד בנשים לפני גיל המעבר. מה לעשות? לשלב בתפריט היום קטניות, שיבולת שועל, לחם ודגנים עשירים בסיבים, ירקות ופירות.