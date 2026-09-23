עוגת גלידת וניל מהירה עם שוקולד לבן ופירות יער

ההכנה
1. מרפדים את התבנית בשתי שכבות של ניילון נצמד, כך ששוליו יחרגו מעבר לדפנות ויוכלו לכסות את הגלידה.
2. שמים בקערת המערבל את אבקת הפודינג, השמנת והחלב ומקציפים 3-2 דקות, עד שמתקבל קרם יציב. עוצרים. מוסיפים לקערה 2/3 מכמות פירות היער ומחזירים את השאר למקפיא. מוסיפים גם את השוקולד הלבן ומחצית מכמות הפיסטוקים (או השקדים) ומערבבים ידנית לפיזור אחיד.
3. יוצקים מחצית מהכמות לתבנית, מסדרים עליה שכבה של בישקוטים, יוצקים את המחצית השנייה ומניחים שכבת בישקוטים נוספת. מכסים בניילון הנצמד. מאחסנים במקפיא 5 שעות לפחות.
4. ההגשה: מוציאים, פותחים את הניילון ומניחים על התבנית צלחת הגשה הפוכה. הופכים ומסירים את התבנית ואת הניילון. מפזרים את יתרת פירות היער והפיסטוקים. מגישים מיד.