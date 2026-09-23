עוגת גלידת וניל מהירה עם שוקולד לבן ופירות יער
כשר
חלבי
זמן הכנה
20 דקות
זמן כולל
320 דקות
דרגת קושי
בינונית
כמות מצרכים
8
עוגת גלידת וניל מהירה עם שוקולד לבן ופירות יער
(צילום: יוסי סליס, סגנון: נטשה חיימוביץ')
מצרכים
8
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תבנית אינגליש קייק באורך 30 ס"מ
3 חבילות (240 גרם בסך הכול) אינסטנט פודינג וניל
2 מכלים (500 מ"ל) שמנת מתוקה
2 כוסות (480 מ"ל) חלב
כ־200 גרם פירות יער קפואים
כ־1 כוס (כ־200 גרם) שוקולד לבן קצוץ או בנטיפים
1/2 כוס פיסטוקים או שקדים, קלויים וקצוצים
כ־12 בישקוטים
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ההכנה
1. מרפדים את התבנית בשתי שכבות של ניילון נצמד, כך ששוליו יחרגו מעבר לדפנות ויוכלו לכסות את הגלידה.
2. שמים בקערת המערבל את אבקת הפודינג, השמנת והחלב ומקציפים 3-2 דקות, עד שמתקבל קרם יציב. עוצרים. מוסיפים לקערה 2/3 מכמות פירות היער ומחזירים את השאר למקפיא. מוסיפים גם את השוקולד הלבן ומחצית מכמות הפיסטוקים (או השקדים) ומערבבים ידנית לפיזור אחיד.
3. יוצקים מחצית מהכמות לתבנית, מסדרים עליה שכבה של בישקוטים, יוצקים את המחצית השנייה ומניחים שכבת בישקוטים נוספת. מכסים בניילון הנצמד. מאחסנים במקפיא 5 שעות לפחות.
4. ההגשה: מוציאים, פותחים את הניילון ומניחים על התבנית צלחת הגשה הפוכה. הופכים ומסירים את התבנית ואת הניילון. מפזרים את יתרת פירות היער והפיסטוקים. מגישים מיד.