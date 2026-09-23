מדריכי שף עוגת גלידת וניל מהירה עם שוקולד לבן ופירות יער

אפשר לקרוא לזה עוגת־גלידה, כלומר, גלידה עם דברים טובים בתוכה. אפשר לקרוא לזה גם טירמיסו־גלידה, בגלל עוגיות הבישקוטי שמפרידות בין השכבות, ואפשר אפילו לקרוא לזה גרסה מהירה לסמיפרדו, בזכות המרקם החצי־קפוא. בכל מקרה, את הגלידה מכינים בשניות, והאופן שבו היא קופאת – כמעט, אבל לא לגמרי – הוא שמעניק לכל הסיפור הזה את המרקם הרך והנחמד שלו.