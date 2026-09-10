עוגת תפוחים בלתי נראית

העוגה נחתכת יפה יותר כשהיא צוננת, ולכן אם אתם רוצים הגשה מושלמת – צננו, חתכו למנות וחממו אותן לפני ההגשה. לגרסה ללא סוכר מוסף, החליפו את אבקת הסוכר בתחליף סוכר. ואם תכפילו כמויות, תוכלו לאפות את העוגה בתבנית 30X20 ס"מ.
ההכנה
1. מחממים את התנור ל־180 מעלות (אין צורך בטורבו). מרפדים את התבנית בנייר אפייה.
2. שמים את הביצים בקערה וטורפים אותן היטב. מוסיפים את יתר המרכיבים, למעט התפוחים, וטורפים היטב לבלילה חלקה ודלילה (כמו של קרפ).
3. פורסים את התפוחים דק־דק לפרוסות בעובי כ־2 מ"מ (מומלץ במעבד מזון או במנדולינה). מוסיפים אותם לבלילה ומערבבים בעדינות לכיסוי מלא.
4. מעבירים מחצית מהתפוחים לתבנית ומהדקים היטב. מעבירים את המחצית השנייה ומהדקים גם אותה. יוצקים עליהם את שאריות הבלילה.
5. אופים שעה. אם התפוחים מזהיבים לפני תום האפייה, מניחים על פני העוגה באופן רופף רדיד אלומיניום או נייר אפייה. מוציאים. מגישים חמים, אם רוצים – בתוספת מייפל ופקאן.
- איך שומרים? עד 4 ימים, במקרר. מומלץ לחמם לפני ההגשה.