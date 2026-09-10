העוגה נחתכת יפה יותר כשהיא צוננת, ולכן אם אתם רוצים הגשה מושלמת – צננו, חתכו למנות וחממו אותן לפני ההגשה. לגרסה ללא סוכר מוסף, החליפו את אבקת הסוכר בתחליף סוכר. ואם תכפילו כמויות, תוכלו לאפות את העוגה בתבנית 30X20 ס"מ.

עוגת תפוחים בלתי נראית ( צילום: דניאל לילה, סגנון: נעמה רן ) כשר כשר פרווה פרווה זמן הכנה 20 דקות זמן כולל 80 דקות דרגת קושי קלה כמות מצרכים 12 עוגת תפוחים בלתי נראית ( צילום: דניאל לילה, סגנון: נעמה רן ) מצרכים סועדים לוח המרת מידות סמנו והוסיפו מצרכים לרשימת הקניות בחר הכל תבנית 20X15 ס"מ 3 ביצים 2/3 כוס (160 מ"ל) חלב או משקה צמחי 3 כפות שמן (או 45 גרם חמאה מומסת) 1/2 כוס (70 גרם) קמח תפוחי אדמה 1/2 כוס (60 גרם) אבקת סוכר 1 כפית מחוקה קינמון טחון 1 כפית אבקת אפייה 1/4 כפית מלח 5 תפוחי עץ גדולים, מומלץ מזן פינק ליידי, גאלה או חרמון, קלופים ומגולענים אפשרות להגשה: סירופ מייפל, פקאן קלוי קצוץ 0 פריטים נוספו לרשימת הקניות :רשימת קניות עבור המתכון עוגת תפוחים בלתי נראית :קישור למתכון https://www.ynet.co.il/laisha/article/lj82bkrtu

ההכנה

1. מחממים את התנור ל־180 מעלות (אין צורך בטורבו). מרפדים את התבנית בנייר אפייה.

2. שמים את הביצים בקערה וטורפים אותן היטב. מוסיפים את יתר המרכיבים, למעט התפוחים, וטורפים היטב לבלילה חלקה ודלילה (כמו של קרפ).

3. פורסים את התפוחים דק־דק לפרוסות בעובי כ־2 מ"מ (מומלץ במעבד מזון או במנדולינה). מוסיפים אותם לבלילה ומערבבים בעדינות לכיסוי מלא.

4. מעבירים מחצית מהתפוחים לתבנית ומהדקים היטב. מעבירים את המחצית השנייה ומהדקים גם אותה. יוצקים עליהם את שאריות הבלילה.

5. אופים שעה. אם התפוחים מזהיבים לפני תום האפייה, מניחים על פני העוגה באופן רופף רדיד אלומיניום או נייר אפייה. מוציאים. מגישים חמים, אם רוצים – בתוספת מייפל ופקאן.