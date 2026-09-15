רינה להב (50), מטפלת מינית וזוגית, מטפלת EMDR ובגישה מבוססת מערכת העצבים. אם לבת, גרה בראשון לציון.

היי רינה. האם יכול להיות מצב שבו הסקס טוב, אבל הזוגיות לא טובה? "בהחלט. סיפוק מיני וסיפוק זוגי הם לא אותו דבר. יש ביניהם חפיפה מסוימת, אבל הדברים שאנחנו צריכים כדי ליהנות מסקס טוב לא בהכרח זהים לאלה שאנחנו צריכים כדי לקיים זוגיות טובה.

"במיניות אנחנו מחפשים תשוקה, כימיה, חופש, משחקיות ויכולת לתקשר. זוגיות דורשת גם יכולת לדבר כשקשה, לבטא רגשות, להתחשב זה בזו, לסמוך ולהתמודד יחד עם פערים ועם הקשיים של החיים. יכולים להיות שני אנשים שמאוד נמשכים זה לזו ונהנים מאוד מהמיניות שלהם, אבל מתקשים להיות שותפים טובים לחיים".

יש לזה קשר לשלב שבו הזוג נמצא ביחסים? "זה יכול להיות בולט יותר בתחילת קשר, כשהמשיכה, ההתאהבות וההתרגשות חזקות מאוד, והכימיה המינית יכולה קצת לטשטש את מה שלא עובד במקומות אחרים. אבל ככל שהקשר נמשך, ההתאהבות הראשונית נרגעת ואז נשארת הזוגיות עצמה.

"אם מחוץ למיטה יש לאורך זמן ריחוק או מריבות בלתי פוסקות, בדרך כלל יהיה קשה לשמור את זה לגמרי מחוץ לחדר השינה".

2 צפייה בגלריה רינה להב. "אם בני הזוג מצליחים בתוך הסקס, אפשר לנסות לקחת את היכולות שקיימות במיניות ולהעביר אותן גם לחיים הזוגיים" ( צילום: עופרי חכים )

כימיה מינית טובה יכולה להחזיק זוגיות לאורך שנים? "כן. סקס טוב הוא דבר מאוד משמעותי בזוגיות, ובהחלט יכול להיות משהו ששני אנשים לא רוצים לוותר עליו. זוג יכול להישאר יחד שנים רבות כשהסקס טוב, אפילו אם התקשורת הרגשית ביניהם דלה. אבל עם השנים אנחנו משתנים והציפיות שלנו מהקשר משתנות. מה שהתאים לי בגיל 20 לא בהכרח יספיק בגיל 40.

"לפעמים מגיע משבר, ואז אחד מבני הזוג פתאום מגלה שהוא עובר אותו לבד. ברגע הזה הוא עשוי לשאול את עצמו: מה עוזר לי שהסקס טוב, אם אין לי שותף שמחזיק איתי את החיים?".

סקס טוב יכול להקשות על פרידה? "בוודאי, כי סקס הוא הרבה יותר מעונג. הוא יכול לתת לי תחושה שאני רצויה, לייצר קרבה וביטחון ואפילו לעזור לי להירגע. לפעמים אחרי ריב הוא מחזיר את תחושת החיבור. לכן, כשנפרדים לא נפרדים רק מהסקס הטוב, אלא גם מכל מה שהמיניות הזאת אפשרה לנו להרגיש. אם הסקס הוא עבורי מקור משמעותי של נחמה או אישור, יכול להיות שיהיה לי קשה יותר לוותר על הקשר".

אז איך יודעים אם כדאי לעבוד על הזוגיות או להיפרד? "המפתח הוא להגיע להחלטה מתוך מודעות. קודם להבין מה לא עובד, על מה הקשיים יושבים, מה כל אחד מביא איתו לקשר והאם אפשר לשנות את הדפוסים האלה. לפעמים נכון לפנות לטיפול, לעבוד בצורה ממוקדת ולראות אם חל שיפור. אחרי שניסיתם להבין ולטפל, ניתן לקבל החלטה ממקום הרבה יותר בהיר".

אם רוצים להישאר יחד כי הסקס טוב, איך ניתן לשפר את הזוגיות? "אם בני הזוג מצליחים בתוך הסקס לעשות משהו שהם לא מצליחים לעשות מחוץ למיטה, כמו למשל לדבר בפתיחות, לבקש, להיות קשובים או להרגיש בטוחים, אפשר לבדוק מה מאפשר להם לעשות את זה שם. אחר כך אפשר לנסות לקחת את היכולות שכבר קיימות במיניות ולהעביר אותן גם לחיים הזוגיים. במקביל צריך להבין מה מונע מהם להשתמש באותם כלים מחוץ למיטה".

"זוג יכול להישאר יחד שנים רבות כשהסקס טוב, אפילו אם התקשורת הרגשית ביניהם דלה. לפעמים מגיע משבר, ואז אחד מבני הזוג פתאום מגלה שהוא עובר אותו לבד"

ומה לגבי המצב ההפוך - זוגיות טובה אבל סקס בינוני? "סקס בינוני הוא בהחלט משהו שאפשר לעבוד עליו. קודם צריך להבין מה לא עובד: האם יש פער בחשק, קושי לדבר על סקס ולבקש את מה שרוצים, שגרה, חרדת ביצוע, כאבים או חוסר היכרות עם מה שנעים ומעורר.

"במקביל אני בודקת אם קיימת משיכה גופנית בסיסית: האם יש רצון להתקרב, לגעת ולהתנשק. אם יש בסיס של משיכה, יש הרבה דברים שאפשר לשפר דרך תקשורת, היכרות מחודשת ועבודה משותפת".

מה הכי חשוב כדי לשמור לאורך זמן גם על הזוגיות וגם על המיניות? "בזוגיות חשוב לטפח חברות, לדעת להישען זה על זו וגם לשמור על הומור. במיניות חשוב לא להניח שאנחנו כבר יודעים הכול על האדם שמולנו. הגוף משתנה, החשק משתנה, ומה שמרגש אותנו בגיל מסוים לא בהכרח יעבוד עשר או 20 שנה אחר כך. לכן צריך להמשיך לדבר, לחזר, לפרגן, להחמיא ולצאת לדייטים. העובדה שאנחנו נשואים או חיים יחד לא אומרת שהחיזור צריך להיגמר".