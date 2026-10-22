טארט יוגורט בציפוי שוקולד לבן

- טיפ: לגרסה מתוקה פחות אפשר לוותר על ציפוי השוקולד ולהסתפק בפיזור אבקת סוכר
ההכנה
1. הקלתית: שמים את כל מרכיביה בקערת מעבד המזון או המערבל עם וו הגיטרה ומעבדים קצרות, רק עד לקבלת בצק. מוציאים, יוצרים ממנו כדור פחוס, עוטפים ומאחסנים במקרר 30 דקות לפחות.
2. המלית: שמים בקערה את היוגורט, הגבינה והסוכר וטורפים למרקם אחיד. טורפים בנפרד את הביצים ומוסיפים לקערת היוגורט תוך כדי ערבוב. מוסיפים גם את קליפת הלימון ומערבבים. מאחסנים במקרר עד להמשך השימוש.
3. מחממים את התנור ל־170 מעלות, מומלץ במצב טורבו. מכינים תבנית טארט בקוטר 24 ס"מ.
4. מקמחים קלות את משטח העבודה. מרדדים עליו את הבצק לעלה בעובי כ־1/2 ס"מ. מעבירים לתבנית, מהדקים לתחתית ולדפנות ומסירים עודפי בצק. יוצקים עליו את המלית ומיישרים.
5. מכניסים את התבנית לתנור ומורידים את חומו ל־160 מעלות. אופים כ־40 דקות, עד שהבצק מזהיב והמלית מתייצבת. מוציאים ומניחים לצינון.
6. הציפוי: שמים את השוקולד הלבן והשמנת בכלי מתאים וממיסים במיקרוגל בהדרגה, עד שאפשר לערבב לקרם אחיד וחלק. מצננים כ־5 דקות. יוצקים על העוגה ומיישרים. מאחסנים במקרר 3 שעות לפחות.
7. אם רוצים, מוסיפים פירות ו/או פירורי שוקולד. מגישים.
- איך שומרים?עד 4 ימים, במקרר.