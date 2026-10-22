



טיפ : לגרסה מתוקה פחות אפשר לוותר על ציפוי השוקולד ולהסתפק בפיזור אבקת סוכר

טארט יוגורט בציפוי שוקולד לבן ( צילום: שירן כהן שי, סגנון: עמית דונסקוי ) כשר כשר חלבי חלבי זמן הכנה 30 דקות זמן כולל 280 דקות דרגת קושי בינונית כמות מצרכים 13 טארט יוגורט בציפוי שוקולד לבן ( צילום: שירן כהן שי, סגנון: עמית דונסקוי ) מצרכים סועדים 16 לוח המרת מידות סמנו והוסיפו מצרכים לרשימת הקניות בחר הכל לקלתית: 100 גרם חמאה קרה, חתוכה לקוביות 1 כוס + 3 כפות (170 גרם) קמח 1 חלמון, מביצה בגודל L 50 גרם אבקת סוכר 2 כפות מים קרים למלית: 4 גביעים קטנים (520 גרם סך הכול) יוגורט יווני 1 מכל (250 גרם) גבינה לבנה 9% שומן 1/4 1 כוסות (250 גרם) סוכר 3 ביצים, גודל L 1 כפית קליפת לימון מגוררת לציפוי: 200 גרם שוקולד לבן 1/4 כוס שמנת מתוקה אפשרות להגשה: פירות חתוכים, שוקולד מגורר 0 פריטים נוספו לרשימת הקניות :רשימת קניות עבור המתכון טארט יוגורט בציפוי שוקולד לבן :קישור למתכון https://www.ynet.co.il/laisha/article/r1ipd10ogl

ההכנה

1. הקלתית : שמים את כל מרכיביה בקערת מעבד המזון או המערבל עם וו הגיטרה ומעבדים קצרות, רק עד לקבלת בצק. מוציאים, יוצרים ממנו כדור פחוס, עוטפים ומאחסנים במקרר 30 דקות לפחות.

2. המלית : שמים בקערה את היוגורט, הגבינה והסוכר וטורפים למרקם אחיד. טורפים בנפרד את הביצים ומוסיפים לקערת היוגורט תוך כדי ערבוב. מוסיפים גם את קליפת הלימון ומערבבים. מאחסנים במקרר עד להמשך השימוש.

3. מחממים את התנור ל־170 מעלות, מומלץ במצב טורבו. מכינים תבנית טארט בקוטר 24 ס"מ.

4. מקמחים קלות את משטח העבודה. מרדדים עליו את הבצק לעלה בעובי כ־1/2 ס"מ. מעבירים לתבנית, מהדקים לתחתית ולדפנות ומסירים עודפי בצק. יוצקים עליו את המלית ומיישרים.

5. מכניסים את התבנית לתנור ומורידים את חומו ל־160 מעלות. אופים כ־40 דקות, עד שהבצק מזהיב והמלית מתייצבת. מוציאים ומניחים לצינון.

6. הציפוי : שמים את השוקולד הלבן והשמנת בכלי מתאים וממיסים במיקרוגל בהדרגה, עד שאפשר לערבב לקרם אחיד וחלק. מצננים כ־5 דקות. יוצקים על העוגה ומיישרים. מאחסנים במקרר 3 שעות לפחות.

7. אם רוצים, מוסיפים פירות ו/או פירורי שוקולד. מגישים.